Депутат предлагает разрешить писать на красивых номерах имя автовладельца

Красивых номеров в Казахстане станет больше. При этом с начала 2018 года автолюбители могут выбирать не только цифры, но и буквы номерного знака, сообщает Informburo.kz со ссылкой на 24kz.

Фото с сайта automag.kz

Со временем на красивых номерах могут появиться и имена автовладельцев. Такое предложение внёс депутат Мажилиса Парламента РК Омархан Оксикбаев. Эта привилегия будет стоить денег, но именно на это и сделан расчёт – реализация красивых номеров приносит немалую прибыль в бюджет.

Практика продажи VIP-номеров была введена в Казахстане в 2015 году по примеру ряда стран Европы, Грузии, Арабских Эмиратов и Гонконга. За три года в государственную казну республики поступило более 5 млрд тенге.

- Эти деньги уходили в чьи-то карманы. Сколько мы теряли. И сейчас при дополнительном рассмотрении закона о дорожном движении ввели нормы по другим уже престижным номерам, где не три, а два номера. Но, в любом случае, через эту норму мы прикрыли коррупционный канал, – отметил Оксикбаев.

Официальный представитель Комитета адмполиции МВД РК Ернар Базаров информировал, что цены на номера повышенного спроса фиксированные и делятся на две категории.

- Первая – от 001 до 009 и 777. Вторая категория – это 100, 200, 300, три однёрки, три тройки и так далее. Если первая категория стоит 517 тысяч тенге, то вторая категория – более 300 тысяч, – пояснил Базаров.

За красивый номер не только с оригинальной комбинацией цифр, но и букв придётся выложить 646 тысяч тенге. Если же на номере интересуют только буквы, то это будет стоить 130 тысяч. Стоимость обычного номера обойдётся намного дешевле – всего 6537 тенге.

В дорожной полиции напомнили, что обладатели VIP-номеров могут не обольщаться – покупая красивый номер, они не приобретают гарантии на какие-либо преимущества или послабление со стороны полицейских, так как перед законом все равны и все обязаны соблюдать ПДД.

Статистика показывает, что чаще всего красивые номера приобретают автолюбители Астаны, Алматы, Карагандинской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.