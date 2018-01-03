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Депутат предлагает разрешить писать на красивых номерах имя автовладельца

3 января 2018, 10:09 |  Общество

Красивых номеров в Казахстане станет больше. При этом с начала 2018 года автолюбители могут выбирать не только цифры, но и буквы номерного знака, сообщает Informburo.kz со ссылкой на 24kz.

Фото с сайта automag.kz

Со временем на красивых номерах могут появиться и имена автовладельцев. Такое предложение внёс депутат Мажилиса Парламента РК Омархан Оксикбаев. Эта привилегия будет стоить денег, но именно на это и сделан расчёт – реализация красивых номеров приносит немалую прибыль в бюджет.

Практика продажи VIP-номеров была введена в Казахстане в 2015 году по примеру ряда стран Европы, Грузии, Арабских Эмиратов и Гонконга. За три года в государственную казну республики поступило более 5 млрд тенге.

- Эти деньги уходили в чьи-то карманы. Сколько мы теряли. И сейчас при дополнительном рассмотрении закона о дорожном движении ввели нормы по другим уже престижным номерам, где не три, а два номера. Но, в любом случае, через эту норму мы прикрыли коррупционный канал, – отметил Оксикбаев.

Официальный представитель Комитета адмполиции МВД РК Ернар Базаров информировал, что цены на номера повышенного спроса фиксированные и делятся на две категории.

- Первая – от 001 до 009 и 777. Вторая категория – это 100, 200, 300, три однёрки, три тройки и так далее. Если первая категория стоит 517 тысяч тенге, то вторая категория – более 300 тысяч, – пояснил Базаров.

За красивый номер не только с оригинальной комбинацией цифр, но и букв придётся выложить 646 тысяч тенге. Если же на номере интересуют только буквы, то это будет стоить 130 тысяч. Стоимость обычного номера обойдётся намного дешевле – всего 6537 тенге.

В дорожной полиции напомнили, что обладатели VIP-номеров могут не обольщаться – покупая красивый номер, они не приобретают гарантии на какие-либо преимущества или послабление со стороны полицейских, так как перед законом все равны и все обязаны соблюдать ПДД.

Статистика показывает, что чаще всего красивые номера приобретают автолюбители Астаны, Алматы, Карагандинской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.

 
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Депутат предлагает разрешить писать на красивых номерах имя...




Отправлено: 03.01.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть просто невежды по образу жизни. А есть дебилы и кретины с врождёнными отклонениями в деятельности мозга. Первых можно перевоспитать, вторых - нет. Это не лечится. Гений в Дураке, в Дураке Гений, единый организм! Родился человеком. а вырос дураком. Извиняюсь ...

§ karik
Депутат предлагает разрешить писать на красивых номерах имя автовладельца
karik


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 05.11.15
Отправлено: 03.01.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда коту делать нечего он себе придатки лижет...тем же занимаются наши "избранники"!
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Артём Мединский,всем шалом
Re: Депутат предлагает разрешить писать на красивых номерах имя...




Отправлено: 03.01.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про "не обольщаться" в конце.. Такой бред. Как для детей в дет саде.

Читатель 1
Re: Депутат предлагает разрешить писать на красивых номерах имя...




Отправлено: 03.01.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вам эти номера покоя не дают?? Идите делом займитесь (бюджет они наполнят...нашли тоже способ...))))

555107
Re: Депутат предлагает разрешить писать на красивых номерах имя...




Отправлено: 03.01.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
запретить некрасивые номера только так мы поднимем страну

Житель
Re: Депутат предлагает разрешить писать на красивых номерах имя...




Отправлено: 03.01.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорила моя бабушка, пьяный проспится, а дурак никогда.

§ yudjin
Re: Депутат предлагает разрешить писать на красивых номерах имя...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5003
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.01.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

о как вчкбаева о себе самокритично... видать от ёлки аллергии хапнула!


Цитата:
Артём Мединский,всем шалом:
Как для детей в дет саде.

ну это ж менталитет народа... П-О-Н-Т-Ы...да вчкушка?
в саду пи..ми мерились... теперь бюстами, названиями улиц и номерами.
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Гость
Re: Депутат предлагает разрешить писать на красивых номерах имя...




Отправлено: 03.01.18 - 12:41
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Депутат предлагает разрешить писать на красивых номерах имя...




Отправлено: 03.01.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если и брать пример с Европы, то надо начинать не с продажи блатных номеров, а хотя бы с элементарного, а именно качества дорог и топлива.

Zanoza
Re: Депутат предлагает разрешить писать на красивых номерах имя...




Отправлено: 03.01.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И выдавать номер только после всесторонней проверки налоговой декларации и подтверждения происхождения таких денег. Человек, честно заработавший пол-миллиона, думаю, нашёл бы им более достойное применение, чем простое сотрясание понтов.

§ 112
Re: Депутат предлагает разрешить писать на красивых номерах имя...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8488
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.01.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Впишу и я себе, Мереке Заканович..
Сразу Уважение на дорогах появится, ведь это еду Я..
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Сакен
Re: Депутат предлагает разрешить писать на красивых номерах имя...




Отправлено: 03.01.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насколько этичны эти выкрутасы с номерами, пусть специалисты решают. Я бы поддержал депутата, если бы он предложил использовать вырученные средства на дорогое лечение детей (почти каждый день по телевизору слышим призывы к гражданам сброситься на лечение детей за рубежом), на помощь погорельцам, пострадавшим от наводнения и в других ситуациях. И простой народ помогает кто чем может. А куда деваются деньги от конфиската, штрафов, реализации подарков чиновникам? Чем упрекать простой народ за то, что мы не страхуем имущество, жизнь (а на что?), депутаты подумали бы как распорядиться деньгами и имуществом, конфискованными у коррупционеров (ведь они украденны у народа)

456
Re: Депутат предлагает разрешить писать на красивых номерах имя...




Отправлено: 03.01.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно куда, обратно в карманы тем, кто платил за номера

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