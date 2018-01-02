Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался водитель из Костаная

Из Казахстана в Челябинскую область пытались переправить оружие с боеприпасами. Злоумышленника задержали в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Бугристое (РФ), сообщает АиФ-Челябинск.

Иллюстративное фото

Во время осмотра машины, направлявшейся из Костаная в Степное, сотрудники пограничного наряда обратили внимание на излишнюю нервозность и услужливость водителя. Мужчине предложили пройти на досмотр, однако вместо этого он направился к мусорным контейнерам. После задержания он признался, что в автомобиле спрятано охотничье ружьё, на которое у него нет документов, а также несколько патронов. Их он решил выбросить перед досмотром.

- Осознавая, что при осмотре выявится факт сокрытия оружия в транспортном средстве, мужчина сознательно предпринял попытку избавиться от него. На данный момент задержанный передан Межмуниципальному отделу МВД России «Троицкий», - комментирую ситуацию российские пограничники.