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Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
андрей: там школа да не простая, теперь из того района надо" центр мировой " сделать это нормальное развитие - урбанизация зовецця чытай!
02.01.18 22:21
шутка юмора
Имена, дороги и понты - наше все
112: А когда они АЭС или ГРЭС в скором времени начнут строить, кто платить будет, опять я? А ты? Я во всяком случае было как то проектировал, с экономическим расчётом, где в цену всё заложено!...
02.01.18 22:07
112
Имена, дороги и понты - наше все
шутка юмора: есть такое заболевание, правда у детей Хм.. То есть по теме нечего больше сказать и мы переходим черту, смеясь над заболеваниями детей? Ну ладно, разговор считаю оконченным..
02.01.18 22:06
андрей
Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
Ларчик просто открывается , там школа да не простая, теперь из того района надо" центр мировой " сделать , а каким "макаром" не важно .Мало кто в ту школу заглянет ...И что ему...
02.01.18 21:59
112
Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
Впервые я там побывал, когда меня пригласила Наша Газета.. Приехал с Рудного.. Мест конечно мало было.. "Балконщики" в теме.. Но мне ничто не помешает наоборот, приехать по объездной с...
02.01.18 21:58
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Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался водитель из Костаная

2 января 2018, 12:38 |  Происшествия

Из Казахстана в Челябинскую область пытались переправить оружие с боеприпасами. Злоумышленника задержали в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Бугристое (РФ), сообщает АиФ-Челябинск.

Иллюстративное фото

Во время осмотра машины, направлявшейся из Костаная в Степное, сотрудники пограничного наряда обратили внимание на излишнюю нервозность и услужливость водителя. Мужчине предложили пройти на досмотр, однако вместо этого он направился к мусорным контейнерам. После задержания он признался, что в автомобиле спрятано охотничье ружьё, на которое у него нет документов, а также несколько патронов. Их он решил выбросить перед досмотром.

- Осознавая, что при осмотре выявится факт сокрытия оружия в транспортном средстве, мужчина сознательно предпринял попытку избавиться от него. На данный момент задержанный передан Межмуниципальному отделу МВД России «Троицкий», - комментирую ситуацию российские пограничники.
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Комментарии к новости
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Житель
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...




Отправлено: 02.01.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А нашу,Казахскую, прошёл без проблем,это говорит о многом.

zas
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...




Отправлено: 02.01.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель:

казахстанскую

zas
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...




Отправлено: 02.01.18 - 13:26
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...




Отправлено: 02.01.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Довольно честный гражданин попался. Хладнокровный человек целый арсенал перевезёт и глазом не моргнёт.

Народный контроль
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...




Отправлено: 02.01.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы то знаем сколько ввезли оружия и боеприпасов на территорию Костаная и в каких контейнерах и где хранится.

Директор Пляжа
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...




Отправлено: 02.01.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Мы то знаем сколько ввезли оружия и боеприпасов на территорию Костаная и в каких контейнерах и где хранится.

:lol: Время ох***ых историй? С похмела несешь?
Или с югов завезли, переселенцы?

коматозник
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...




Отправлено: 02.01.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Мы то знаем сколько ввезли оружия и боеприпасов на территорию Костаная и в каких контейнерах и где хранится.

Почему социально опасных не изолируют от общества?

Гость
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...




Отправлено: 02.01.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши только комерсов хорошо щипать умеют.

§ drakon
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12995
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.01.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Мы то знаем сколько ввезли оружия и боеприпасов на территорию Костаная и в каких контейнерах и где хранится.

Знаешь,и почему - не сообщаешь,куда следует?
Заодно с террористами?... :-o
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§ Victor Yang
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10077
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.01.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Мы то знаем сколько ввезли оружия и боеприпасов на территорию Костаная и в каких контейнерах и где хранится.

Это автогол, ВЧК! Значит наши пограничники очень и очень плохо работают?
Профайл

§ Vital
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5278
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это автогол, ВЧК! Значит наши пограничники очень и очень плохо работают?

наши погранцы нормально работают. с новым годом поздравляю их. инфа это фейк. я могу если хотите вам 100 тонн наркоты и 200 тонн оружия провести и в ту и в обратную сторону. все эти выбросы просто спецслужбы играются.
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шутка юмора
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...




Отправлено: 02.01.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Мы то знаем сколько ввезли оружия и боеприпасов на территорию Костаная и в каких контейнерах и где хранится.

Кажись статья светит, за сокрытие как минимум важной стратегической информации. Измена однако! :lol:

§ Моше
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4399
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 02.01.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Мы то знаем сколько ввезли оружия и боеприпасов на территорию Костаная и в каких контейнерах и где хранится.

Цитата:
Vital:
я могу если хотите вам 100 тонн наркоты и 200 тонн оружия провести и в ту и в обратную сторону.


Цитата:
шутка юмора:
Кажись статья светит, за сокрытие как минимум важной стратегической информации.

Да тут их обоих можно под присмотр как минимум :lol:
Хотя...первая и так на голову болеет, а тут еще видать с похмелья, а второй вечно укуренный, а тут еще тоже наверное, бухлом полирнул...2-е января, да, время о***льных историй, осталось оцифрованного в ветку дождаться, тогда можно будет браться за поп-корн :lol:

[Исправлено: Моше, 02.01.2018 - 19:57]
Профайл

zas
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...




Отправлено: 02.01.18 - 20:25
Комментарий удален модератором.

zas
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...




Отправлено: 02.01.18 - 20:26
Комментарий удален модератором.

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