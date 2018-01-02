Из Казахстана в Челябинскую область пытались переправить оружие с боеприпасами. Злоумышленника задержали в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Бугристое (РФ), сообщает АиФ-Челябинск.
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Во время осмотра машины, направлявшейся из Костаная в Степное, сотрудники пограничного наряда обратили внимание на излишнюю нервозность и услужливость водителя. Мужчине предложили пройти на досмотр, однако вместо этого он направился к мусорным контейнерам. После задержания он признался, что в автомобиле спрятано охотничье ружьё, на которое у него нет документов, а также несколько патронов. Их он решил выбросить перед досмотром.
- Осознавая, что при осмотре выявится факт сокрытия оружия в транспортном средстве, мужчина сознательно предпринял попытку избавиться от него. На данный момент задержанный передан Межмуниципальному отделу МВД России «Троицкий», - комментирую ситуацию российские пограничники.
андрей: там школа да не простая, теперь из того района надо" центр мировой " сделать это нормальное развитие - урбанизация зовецця чытай!
112: А когда они АЭС или ГРЭС в скором времени начнут строить, кто платить будет, опять я? А ты? Я во всяком случае было как то проектировал, с экономическим расчётом, где в цену всё заложено!...
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Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
Впервые я там побывал, когда меня пригласила Наша Газета.. Приехал с Рудного.. Мест конечно мало было.. "Балконщики" в теме.. Но мне ничто не помешает наоборот, приехать по объездной с...