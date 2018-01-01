Опубликован топ вирусных видеороликов YouTube

Топ самых популярных роликов YouTube составили российские СМИ.Видеоклипы Луиса Фонси и Daddy Yankee — Despacito, "Грибов" — "Тает лёд" и "Ленинграда" — "Кольщик" возглавили топ самых вирусных роликов уходящего 2017 года. Подборку составила редакция РИА "Новости".

Первое место, по данным Life.ru, занял клип Луиса Фонси и Daddy Yankee: Despacito посмотрели около 4 миллиардов человек.





На втором месте клип украинской группы "Грибы" на песню "Между нами тает лёд".





От России беспрецедентными лидером стала группа "Ленинград". Видеоклип на песню "Кольщик" принёс музыкантам треть место по популярности в YouTube, а режиссёру ролика Илье Найшуллеру премию UK Music Video Awards.





На четвёртом месте экшен-видео французского режиссёра Люка Бержерона.





На пятом – видеокадры, снятые капитаном Boeing 787 Dreamliner Сандипом Вармой: пейзажи, открывающиеся из кабины пилота, которые зачастую недоступны пассажирам.

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