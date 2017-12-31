Быстрее не бывает

Форум
elektron
Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
112: Говорю строго по теме Это с Новым Годом! :lol: 112: Тогда и можно учить и других в том числе Может хватит тут указания раздавать, в себе разберись сначала :-P 112: реальный адрес...
31.12.17 21:24
112
Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
Пока писал о Высшем - перемене в нас самих, дан приказ сбегать за горячительными слабыми напитками.. Пока мы Новый Год справляем с салатом под шубой и горячительными, с нами не будет никаких...
31.12.17 21:08
112
Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
Тема такая.. Измениться.. За 12 лет нахождения тут на форуме ничего, абсолютно не поменялось! Вот это только только осознал Шеф.. И не поменяется, потому что от нас хотят управляемости,...
31.12.17 21:05
112
Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
Моше: Заканыч, позволь поинтересоваться. У тебя какая-то психологическая травма, как и у Сизо - Не знаю что там у Сизо и кто там с кем в притерках.. Говорю строго по теме - для того, чтобы хотеть...
31.12.17 20:59
vbn
Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать о том, как они встречают Новый год
С наступающим всех новым годом счастья всем здоровья удачи во всем :lol:
31.12.17 20:58
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Синоптики рассказали, какой будет погода в Костанае 31 декабря

31 декабря 2017, 09:34 |  Общество

В Костанайской области сегодня осадков не ожидается. Ночью на территории региона обещают от -6 до -11 градусов по Цельсию, днём от -2 до -7 градусов.

 

Такую информацию дают на 31 декабря на сайте РГП "Казгидромет". Она вполне согласуется с прогнозом костанайских синоптиков, который они дали ранее . По словам начальника отдела прогнозов Костанайского филиала «Казгидромет» Валентиной Загребиной в Костанайской области установился антициклон. Такой погода будет до 5 января.

К сожалению, в Костанае после потепления, довольно скользко. Будьте осторожны!
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
31.12.17 17:24 Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать о том, как они встречают Новый год
31.12.17 08:20 В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов «Кировец»
31.12.17 08:20 Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
30.12.17 17:22 Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная планируют сдать в эксплуатацию в конце января
30.12.17 12:14 ВВП растёт, зарплаты падают. Итоги развития казахстанской экономики в 2017 году
30.12.17 10:04 Приговор бывшему акиму Карабалыкского района оставлен без изменений
30.12.17 09:25 Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал главный санврач Казахстана
30.12.17 09:21 В Костанае прошел новогодний турнир по греко-римской борьбе
29.12.17 18:23 Первые казахстанцы получили государственные услуги проактивным способом
29.12.17 14:37 52 ребенка из областного детского дома получили подарки от акима Костанайской области

Комментарии к новости

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Сейчас на сайте
Гостей: 87
Пользователей: 1
Всего: 88

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх