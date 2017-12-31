Синоптики рассказали, какой будет погода в Костанае 31 декабря

В Костанайской области сегодня осадков не ожидается. Ночью на территории региона обещают от -6 до -11 градусов по Цельсию, днём от -2 до -7 градусов.

Такую информацию дают на 31 декабря на сайте РГП "Казгидромет". Она вполне согласуется с прогнозом костанайских синоптиков, который они дали ранее . По словам начальника отдела прогнозов Костанайского филиала «Казгидромет» Валентиной Загребиной в Костанайской области установился антициклон. Такой погода будет до 5 января.

К сожалению, в Костанае после потепления, довольно скользко. Будьте осторожны!