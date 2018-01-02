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бывалый
Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
андрей: там школа да не простая, теперь из того района надо" центр мировой " сделать это нормальное развитие - урбанизация зовецця чытай!
02.01.18 22:21
шутка юмора
Имена, дороги и понты - наше все
112: А когда они АЭС или ГРЭС в скором времени начнут строить, кто платить будет, опять я? А ты? Я во всяком случае было как то проектировал, с экономическим расчётом, где в цену всё заложено!...
02.01.18 22:07
112
Имена, дороги и понты - наше все
шутка юмора: есть такое заболевание, правда у детей Хм.. То есть по теме нечего больше сказать и мы переходим черту, смеясь над заболеваниями детей? Ну ладно, разговор считаю оконченным..
02.01.18 22:06
андрей
Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
Ларчик просто открывается , там школа да не простая, теперь из того района надо" центр мировой " сделать , а каким "макаром" не важно .Мало кто в ту школу заглянет ...И что ему...
02.01.18 21:59
112
Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
Впервые я там побывал, когда меня пригласила Наша Газета.. Приехал с Рудного.. Мест конечно мало было.. "Балконщики" в теме.. Но мне ничто не помешает наоборот, приехать по объездной с...
02.01.18 21:58
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Читательский рейтинг

Когда "заработает" скидка в 50 процентов на штрафы с камер в Казахстане

2 января 2018, 09:38 |  Государство

Казахстанцы получили право на 50-процентную скидку при оплате штрафов с камер фото- и видеофиксации в течение семи суток после получения "письма счастья". Об этом говорится в поправках к Кодексу об административных правонарушениях, подписанных президентом Казахстана и опубликованных в газете "Казахстанская правда" 29 декабря 2017 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

- Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, - говорится в документе. Десять дней истекают 9 января 2018 года.

В статью 811 "Порядок сокращенного производства по делу об административном правонарушении" КоАП внесено следующее изменение: "Если административное правонарушение зафиксировано сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, лицо имеет право оплаты штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной суммы штрафа в течение семи суток с момента надлежащего доставления предписания о необходимости уплаты штрафа с квитанцией установленного образца".

Отмечается, что в случае уплаты 50 процентов от указанной суммы штрафа в течение семи суток дело считается рассмотренным по существу, решение - вступившим в законную силу, а лицо - привлеченным к административной ответственности.

Также стоит отметить, что согласно новой редакции статьи 890 "Давность исполнения постановления по делу об административном правонарушении, предписания о необходимости уплаты штрафа" в случае, если судисполнители не приняли мер по взысканию штрафа в течение года, его можно отменить. "Постановление по делу об административном правонарушении, предписание о необходимости уплаты штрафа не подлежит исполнению, если оно не было приведено в исполнение в течение года со дня его вступления в законную силу, а за правонарушения в области налогообложения и антимонопольного законодательства Республики Казахстан - в течение пяти лет со дня вступления его в законную силу", - говорится в статье.

Напомним, новые поправки в КоАП, обсуждавшиеся в Парламенте Казахстана, предусматривают значительное снижение штрафов.
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Комментарии к новости

Читатель 1
Re: Когда "заработает" скидка в 50 процентов на штрафы...




Отправлено: 02.01.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"в течение семи суток с момента надлежащего доставления предписания о необходимости уплаты штрафа"
А что значит - надлежащего доставления? Под роспись о получении?

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