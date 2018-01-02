Когда "заработает" скидка в 50 процентов на штрафы с камер в Казахстане
Казахстанцы получили право на 50-процентную скидку при оплате штрафов с камер фото- и видеофиксации в течение семи суток после получения "письма счастья". Об этом говорится в поправках к Кодексу об административных правонарушениях, подписанных президентом Казахстана и опубликованных в газете "Казахстанская правда" 29 декабря 2017 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.
- Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, - говорится в документе. Десять дней истекают 9 января 2018 года.
В статью 811 "Порядок сокращенного производства по делу об административном правонарушении" КоАП внесено следующее изменение: "Если административное правонарушение зафиксировано сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, лицо имеет право оплаты штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной суммы штрафа в течение семи суток с момента надлежащего доставления предписания о необходимости уплаты штрафа с квитанцией установленного образца".
Отмечается, что в случае уплаты 50 процентов от указанной суммы штрафа в течение семи суток дело считается рассмотренным по существу, решение - вступившим в законную силу, а лицо - привлеченным к административной ответственности.
Также стоит отметить, что согласно новой редакции статьи 890 "Давность исполнения постановления по делу об административном правонарушении, предписания о необходимости уплаты штрафа" в случае, если судисполнители не приняли мер по взысканию штрафа в течение года, его можно отменить. "Постановление по делу об административном правонарушении, предписание о необходимости уплаты штрафа не подлежит исполнению, если оно не было приведено в исполнение в течение года со дня его вступления в законную силу, а за правонарушения в области налогообложения и антимонопольного законодательства Республики Казахстан - в течение пяти лет со дня вступления его в законную силу", - говорится в статье.
Напомним, новые поправки в КоАП, обсуждавшиеся в Парламенте Казахстана, предусматривают значительное снижение штрафов.
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