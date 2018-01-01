На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в Костанае в 2018 году

Об этом заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ сообщил главе Костанайской области Архимеду МУХАМБЕТОВУ, когда они осматривали надземный пешеходный переход по ул. Гашека.

По информации Нургалиева, в областном центре до последнего времени было 115 километров дорог, не имеющих твердого покрытия. После того, как по инициативе главы области их начали асфальтировать с применением менее затратной технологии, за последние два года в Костанае таким образом отремонтировали 25 километров.

- Если будем идти такими же темпами, то в течение 5-ти лет в Костанае не останется грунтовых дорог, - сказал замакима.

По планам акимата Костаная, в 2018 году предстоит провести реконструкцию 10-ти улиц и провести средний ремонт на 26-ти. Их общая протяженность составит 45 километров.

В частности, Олжас Нургалиев сообщил о том, что на ул. Гагарина, в районе железнодорожного путепровода будет ликвидирована кольцевая развязка. Вместо нее на пересечении улиц Гагарина и Авиационной установят светофоры. Будет приведен в порядок и отрезок улицы Павлова между улицами Баймагамбетова и Чехова.

Помимо этих работ городской акимат планирует реализовать проект по благоустройству дворовых территорий. По нему во дворах предусмотрено оборудовать 15 многофункциональных кортов и 13 полей для мини-футбола. Предполагается также установка в некоторых дворах малых форм для занятия спортом и детскими играми. При этом площадки будут иметь тартановое покрытие.

Что касается надземных пешеходных переходов, то в планах установка еще одного на проспекте Абая, в районе академии МВД. Его эскиз аким области одобрил, но сделал замечание:

- Вы только не ставьте такие переходы для красоты. Нужно, чтобы там действительно было интенсивное пешеходное движение. На улице Гашека такой переход будем считать пилотным. Пока здесь пешеходов мало, но после того, как заработает футбольная академия, когда начнут действовать другие объекты, построенные в парке, люди сюда пойдут. Тогда этот переход будет необходим.

Глава области осмотром этого перехода остался доволен. Поднявшись нанаверх, он попробовал спуститься по лифту, установленному для инвалидов. Лифт работал.