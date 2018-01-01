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На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в Костанае в 2018 году

Евгений ШИБАРШИН

1 января 2018, 10:28 |  Общество

Об этом заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ сообщил главе Костанайской области Архимеду МУХАМБЕТОВУ, когда они осматривали надземный пешеходный переход по ул. Гашека.

По информации Нургалиева, в областном центре до последнего времени было 115 километров дорог, не имеющих твердого покрытия. После того, как по инициативе главы области их начали асфальтировать с применением менее затратной технологии, за последние два года в Костанае таким образом отремонтировали 25 километров.

- Если будем идти такими же темпами, то в течение 5-ти лет в Костанае не останется грунтовых дорог, - сказал замакима.

По планам акимата Костаная, в 2018 году предстоит провести реконструкцию 10-ти улиц и провести средний ремонт на 26-ти. Их общая протяженность составит 45 километров.

В частности, Олжас Нургалиев сообщил о том, что на ул. Гагарина, в районе железнодорожного путепровода будет ликвидирована кольцевая развязка. Вместо нее на пересечении улиц Гагарина и Авиационной установят светофоры. Будет приведен в порядок и отрезок улицы Павлова между улицами Баймагамбетова и Чехова.

Помимо этих работ городской акимат планирует реализовать проект по благоустройству дворовых территорий. По нему во дворах предусмотрено оборудовать 15 многофункциональных кортов и 13 полей для мини-футбола. Предполагается также установка в некоторых дворах малых форм для занятия спортом и детскими играми. При этом площадки будут иметь тартановое покрытие.

Что касается надземных пешеходных переходов, то в планах установка еще одного на проспекте Абая, в районе академии МВД. Его эскиз аким области одобрил, но сделал замечание:

- Вы только не ставьте такие переходы для красоты. Нужно, чтобы там действительно было интенсивное пешеходное движение. На улице Гашека такой переход будем считать пилотным. Пока здесь пешеходов мало, но после того, как заработает футбольная академия, когда начнут действовать другие объекты, построенные в парке, люди сюда пойдут. Тогда этот переход будет необходим.

Глава области осмотром этого перехода остался доволен. Поднявшись нанаверх, он попробовал спуститься по лифту, установленному для инвалидов. Лифт работал.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4997
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.01.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На улице Гашека такой переход будем считать пилотным. Пока здесь пешеходов мало, но после того, как заработает футбольная академия, когда начнут действовать другие объекты, построенные в парке, люди сюда пойдут. Тогда этот переход будет необходим.

блажен, кто верует как грится.
Это апофеоз никчёмной траты народных денег в 2017-м году.
Еще на стадии идеи, я писал, ЧТО ТАМ ОН НЕ НУЖЕН в принципе - нет там ни толпы пешеходов, ни потока машин ... но бабло жгло известное место, требуя освоения.
Как до этих пришлых временщиков не доходит, что делать надо там где люди ходят, где это необходимо. Никто не попрётся от домов по Гашека до этой раскривулины чтобы перейти неширокую улицу. А для мальчишек ради забавы пусть стоит... даже поработает пол года... потом и лифты на замок и снегом заметать будет.

Главное ведь порисоваться и открыть. Ну вот как с замахом на рубль, ударом на копейку с БЕСПЛАТНЫМИ акиМАТовскими ледовыми кортами.
Для чего с неделю назад прикормыши сми верещали, что их в городе по-моему аж 8 штук залили?
Ну попался мне один по пути в 8 микрорайоне:


А где лёд, а О.Нургалиев?
И про это можно НГ сделать первый репортаж с неудобным запросом.

[Исправлено: yudjin, 01.01.2018 - 13:08]
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!
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Это апофеоз никчёмной траты народных денег в 2017-м году.
Еще на стадии идеи, я писал, ЧТО ТАМ ОН НЕ НУЖЕН в принципе - нет там ни толпы пешеходов, ни потока машин ... но бабло жгло известное место, требуя освоения.

это же надо было поставить переход там где машины почти не ездят. Кто будет именно там переходить, если можно в любом другом месте эту дорогу перейти. Вот снова одно и тоже. Разве нельзя было провести опрос населения? И таким простым способом выявит проблемные места для перехода. Например вместо любого пешеходного перехода на улице Абая или Каирбекова.

!
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно через несколько месяцев неиспользования его демонтировать и установить там где это необходимо.

Казах
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 13:24
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть вероятность, что бомжи на металлолом разберут(( эту ....

zs
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
hyudjin:
Никто не попрётся от домов по Гашека до этой раскривулины чтобы перейти неширокую улицу. А для мальчишек ради забавы пусть стоит... даже поработает пол года.

покажика нам диплом каменьщика - штукатура моляра?

шутка юмора
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zs:
покажика нам диплом каменьщика - штукатура моляра?

А тебе зачем? Или ты сомневаешься, что человек с высшим образованием, работу каменщика не освоит? :-P
А вот напишет ли каменщик дипломную работу, это уже вопрос? 8-)

100
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"на ул. Гагарина, в районе железнодорожного путепровода будет ликвидирована кольцевая развязка. Вместо нее на пересечении улиц Гагарина и Авиационной установят светофоры. "

Вот это маразм. Там же пробки тогда будут постоянные. Сейчас на кольце все ведь отлично разъезжаются.

§ yudjin
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4997
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.01.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zs:
покажика нам диплом каменьщика - штукатура моляра?

а ты кто такой, чтоб тебе что-то показывать. Ты, нурлыкунец, даже слово мАляр то написать правильно не можешь... но это партия и министерство без образования одобрят - они таких любят... малограмотных и раболепных.
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zas
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 16:49
Комментарий удален модератором.

zs
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 16:51
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отлично! Построили на перспективу! На территории бывшего КЖБИ планируется большое строительство спортивных объектов. И то что наметили строительство надземного перехода в районе перекрёстка пр. Абая и ул.Ворошилова так же прекрасна, так как много пешеходов и учащихся ФМЛ подвержены опасности при переходе через дорогу.

Дмитрий
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еду как то мимо этого мостика, на улице -22 градуса ниже нуля, а там бедолаги заборчик красят кисточками... смешно )))

Дмитрий
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно не понятно, зачем там этот переход нужен? Каждый день там езжу, рядом пешеходный переход знак установлен рядом с мостиком, пропускал пешеходов раза 2 за год, те которые там оказались в нужное время и в нужном месте )))

Дмитрий
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Освоение бюджета видать главная преригатива, думать не надо )) а там бы куда следовало бы установить подобное сия «бесполезное» творение, умом не дошли!

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