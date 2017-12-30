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Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: Раз, в лесу дремучем, Маленькой ёлочке холодно зимой. Но только эту ёлочку мы не попрём домой. Тут её нарядим и деда подождём, А если не дождёмся ,опять сюда придём. Вдруг, случится...
30.12.17 20:48
ХХХ
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: Милая бабушка, Ольга Германовна! пишу тебе письмо. Поздравляю с наступлением Бабьего лета и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня одна...
30.12.17 20:41
07Litra
Моя Деревенька и её окрестности.
так шта фигуру из пяти пальцев,и те Vital и нам многим... от Дед Мороза канешна... :lol: a ot menя pesnя: :lol: Раз, в лесу дремучем, был несчастный случай - Ёлка там серьё-ё-ёзная росла. Даже...
30.12.17 20:39
ваще
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: «Милая бабушка, Ольга Германовна! пишу тебе письмо. Поздравляю с эта "бабушка" давно стало дедушкой.
30.12.17 20:37
ваще
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: я какта в юных летах слал пару-тройку челобитных... голимый порожняк оказались.. гыгы-гыгы это на японском языке. вольный перевод- да ,слышал, такое есть.
30.12.17 20:35
Taurus
Флуд и оффтопик (14735)
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11.01.14 18:09
Taurus
Флуд и оффтопик (часть 2) (13610)
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01.04.17 22:52
ваще
Моя Деревенька и её окрестности. (9935)
07Litra: Раз, в лесу дремучем, Маленькой ёлочке холодно зимой. Но только эту ёлочку мы не попрём домой. Тут её нарядим и деда подождём, А если не дождёмся ,опять сюда придём. Вдруг, случится...
30.12.17 20:48
1952/доктор СИЗО
Флуд и оффтопик (часть 3) (9391)
В детстве первый раз услышал песню в исполнении Кобзона. Бухенвальдский набат. С тех пор не отпускает дрожь, когда слушаю эту песню. Мне кажется, что каждый немец должен иметь эту песню в качестве...
29.12.17 14:26
И че
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Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная планируют сдать в эксплуатацию в конце января

30 декабря 2017, 17:22 |  Общество

Сегодня, 30 декабря, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ посетил строящиеся в Костанае объекты социального и производственного назначения.

Начал глава региона с осмотра  строительства спортивно-развлекательного комплекса в микрорайоне «Аэропорт». Его сдача запланирована на II квартал 2018 года, однако руководитель подрядной организации Бауржан МУКАНОВ заверил акима, что объект сдадут в эксплуатацию в конце января. В помещение уже подано тепло, идет установка сидений на трибунах, начали укладывать покрытие на футбольном поле.

По оценке Муканова, самым объемным видом работ осталась покраска. Мухамбетову представили два вариант цвета стен и колонн. Он посчитал, что зеленые стены и бежевые колонны будет смотреться лучше.

В здании есть полноценное поле для мини-футбола, на котором при необходимости можно разместить нескольких баскетбольных и волейбольных площадок, а также две трибуны на 1 000 зрителей.

- Мы специально делаем комплекс больших размеров, - сказал аким, - чтобы здесь можно было проводить любое спортивное, любое городское и областное мероприятие. Тысяча человек поместятся на трибунах, но если здесь (на поле – "НГ") поставим кресла, можно до трех тысяч человек разместить.

Через дорогу от спортивного комплекса в новом микрорайоне возводится школа на 900 мест. Глава региона, услышав, что актовый зал в ней планируется на 120 мест, предложил руководству города посмотреть возможность его расширения. Так, чтобы этот зал можно было использовать для проведения сходов населения микрорайона.

Поинтересовавшись у строителей, есть ли задержки с поставкой строительных материалов, не нарушается ли график работ, и, услышав, что таких проблем нет, предложил сдать школу в эксплуатацию к 1 сентября 2018 года.
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Комментарии к новости

§ Vital
Re: Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.12.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ерундой какой то опять занимаются. Господи (с) да отпустите людей домой , пусть едут на оптовку за селедку махаются. Акиму тоже делать что ли не чего 30 го. Домой езжайте . было время на всякие проверки у вас 365 раз за год. Новый год на носу. хватит уже людей тревожить
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Павел
Re: Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная...




Отправлено: 30.12.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так держать!

07
Re: Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная...




Отправлено: 30.12.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Павел:
Так держать!

чё держать? :-o кому держать? :-o :-o куда держать? :-o :-o :-o

07
Re: Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная...




Отправлено: 30.12.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По оценке Муканова, самым объемным видом работ осталась покраска. Мухамбетову представили два вариант цвета стен и колонн. Он посчитал, что зеленые стены и бежевые колонны будет смотреться лучше.
стены,колонны,фундамент эт туфта... покраска самый объёмный и решителъно решающий аккорд... Архимед-Дизайнер в колерах знает толк... зелёный и бежевый,эт не какойнить бАрдовый подгранит... этожеж изумруд, жадеит, малахит... это жеж морганит, розовый сапфир, рубеллит... :lol:

07
Re: Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная...




Отправлено: 30.12.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Через дорогу от спортивного комплекса в новом микрорайоне возводится школа на 900 мест. Глава региона, услышав, что актовый зал в ней планируется на 120 мест, предложил руководству города посмотреть возможность его расширения.
эт ваще класс... по@ все проекты,нагруски,несущие стены и защемлённые балки... Аким сказал,и базар жок... расширят...
вот вам господа,уровень профессионализма... Костанай,эт вам ни какиенить Сиракузы... :oops:

Читатель 1
Re: Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная...




Отправлено: 30.12.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весной посмотрим, что там, бассейны или футболы

ХХХ
Re: Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная...




Отправлено: 30.12.17 - 20:36
Комментарий удален модератором.

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