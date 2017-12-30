Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная планируют сдать в эксплуатацию в конце января
Сегодня, 30 декабря, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ посетил строящиеся в Костанае объекты социального и производственного назначения.
Начал глава региона с осмотра строительства спортивно-развлекательного комплекса в микрорайоне «Аэропорт». Его сдача запланирована на II квартал 2018 года, однако руководитель подрядной организации Бауржан МУКАНОВ заверил акима, что объект сдадут в эксплуатацию в конце января. В помещение уже подано тепло, идет установка сидений на трибунах, начали укладывать покрытие на футбольном поле.
По оценке Муканова, самым объемным видом работ осталась покраска. Мухамбетову представили два вариант цвета стен и колонн. Он посчитал, что зеленые стены и бежевые колонны будет смотреться лучше.
В здании есть полноценное поле для мини-футбола, на котором при необходимости можно разместить нескольких баскетбольных и волейбольных площадок, а также две трибуны на 1 000 зрителей.
- Мы специально делаем комплекс больших размеров, - сказал аким, - чтобы здесь можно было проводить любое спортивное, любое городское и областное мероприятие. Тысяча человек поместятся на трибунах, но если здесь (на поле – "НГ") поставим кресла, можно до трех тысяч человек разместить.
Через дорогу от спортивного комплекса в новом микрорайоне возводится школа на 900 мест. Глава региона, услышав, что актовый зал в ней планируется на 120 мест, предложил руководству города посмотреть возможность его расширения. Так, чтобы этот зал можно было использовать для проведения сходов населения микрорайона.
Поинтересовавшись у строителей, есть ли задержки с поставкой строительных материалов, не нарушается ли график работ, и, услышав, что таких проблем нет, предложил сдать школу в эксплуатацию к 1 сентября 2018 года.
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