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ваще
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: Раз, в лесу дремучем, Маленькой ёлочке холодно зимой. Но только эту ёлочку мы не попрём домой. Тут её нарядим и деда подождём, А если не дождёмся ,опять сюда придём. Вдруг, случится...
30.12.17 20:48
ХХХ
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: Милая бабушка, Ольга Германовна! пишу тебе письмо. Поздравляю с наступлением Бабьего лета и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня одна...
30.12.17 20:41
07Litra
Моя Деревенька и её окрестности.
так шта фигуру из пяти пальцев,и те Vital и нам многим... от Дед Мороза канешна... :lol: a ot menя pesnя: :lol: Раз, в лесу дремучем, был несчастный случай - Ёлка там серьё-ё-ёзная росла. Даже...
30.12.17 20:39
ваще
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: «Милая бабушка, Ольга Германовна! пишу тебе письмо. Поздравляю с эта "бабушка" давно стало дедушкой.
30.12.17 20:37
ваще
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: я какта в юных летах слал пару-тройку челобитных... голимый порожняк оказались.. гыгы-гыгы это на японском языке. вольный перевод- да ,слышал, такое есть.
30.12.17 20:35
Taurus
Флуд и оффтопик (14735)
Продолжение темы здесь
11.01.14 18:09
Taurus
Флуд и оффтопик (часть 2) (13610)
Продолжение темы здесь
01.04.17 22:52
ваще
Моя Деревенька и её окрестности. (9935)
07Litra: Раз, в лесу дремучем, Маленькой ёлочке холодно зимой. Но только эту ёлочку мы не попрём домой. Тут её нарядим и деда подождём, А если не дождёмся ,опять сюда придём. Вдруг, случится...
30.12.17 20:48
1952/доктор СИЗО
Флуд и оффтопик (часть 3) (9391)
В детстве первый раз услышал песню в исполнении Кобзона. Бухенвальдский набат. С тех пор не отпускает дрожь, когда слушаю эту песню. Мне кажется, что каждый немец должен иметь эту песню в качестве...
29.12.17 14:26
И че
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Всем здравствуйте!Чем сыпят наши дороги,что это?Машина только с мойки,вся в грязи!Одежда вся в грязи,причем эту грязь сложно отмывать и чистить!Дома грязь,какая то соль,кошмар!Может не стоит ...
26.12.17 11:23
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Приговор бывшему акиму Карабалыкского района оставлен без изменений

30 декабря 2017, 10:04 |  Криминал

28 декабря Костанайский областной суд рассмотрел аппеляционную жалобу бывшего акима Карабалыкского района Каната Габдулина на приговор районного суда. Облсуд оставил приговор Карабалыкского районного суда без изменений.

Как уже писала "НГ", экс-аким был признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Районный суд назначил ему 4 года лишения свободы с конфискацией имущества. Также Габдулин пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с административно-хозяйственными и организационно — распорядительными функциями. Отбывать срок бывший аким будет в колонии средней безопасности.

Приговор вступил в законную силу.
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Комментарии к новости

Горожанин
Re: Приговор бывшему акиму Карабалыкского района оставлен без...




Отправлено: 30.12.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему всего 4-е года! почему не 15 лет,без права сокращения срока !!!

§ yeti91
Re: Приговор бывшему акиму Карабалыкского района оставлен без...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 545
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 30.12.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хоть 4 и то хорошо
Профайл

вор
Re: Приговор бывшему акиму Карабалыкского района оставлен без...




Отправлено: 30.12.17 - 13:58
Комментарий удален модератором.

городской
Re: Приговор бывшему акиму Карабалыкского района оставлен без...




Отправлено: 30.12.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
хоть 4 и то хорошо

амнистия?

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