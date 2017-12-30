Приговор бывшему акиму Карабалыкского района оставлен без изменений
28 декабря Костанайский областной суд рассмотрел аппеляционную жалобу бывшего акима Карабалыкского района Каната Габдулина на приговор районного суда. Облсуд оставил приговор Карабалыкского районного суда без изменений.
Как уже писала "НГ", экс-аким был признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Районный суд назначил ему 4 года лишения свободы с конфискацией имущества. Также Габдулин пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с административно-хозяйственными и организационно — распорядительными функциями. Отбывать срок бывший аким будет в колонии средней безопасности.
Приговор вступил в законную силу.
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