В Костанае прошел новогодний турнир по греко-римской борьбе
Лика НОВИКОВА
Соревнования проходили с 28-го по 29 декабря. В турнире приняли участие 127 спортсменов 2003-2005 г. р. со всей области.
- Турнир все знают, проводим его 19-й год, - рассказал «НГ» главный судья соревнований Михаил ДОСМАГАМБЕТОВ. - Это последний турнир сезона. Многих начинающих ребят привозят на обкатку, они ведь не должны вариться в собственном соку. Постоянно надо развиваться, соперничать.
В первый день чемпионата для всех весовых категорий проходила борьба за выход в финал, во второй день выявляли золотых, серебряных и бронзовых призеров.
Первый бой за третье место провел 14-летний Баймурза АТАПАЕВ из Костанайского района в весе 39 кг.
- Я с шести лет занимаюсь греко-римской борьбой, мне нравится очень, - поделился после победы Баймурза. - Соперник не легкий, я просто собрался и все сделал. В спортзал я пришел сам. У меня одноклассники начали заниматься и я тоже решил попробовать. Считаю, что помогают побеждать техника и сильный дух.
По итогам турнира спортсменом с лучшей техникой был признан костанаец Виктор Плавский (42 кг), приз за волю к победе получил Михаил Кульпин из Лисаковска (39 кг).
Победители турнира
|
39 кг
|
Михаил Кульпин, Лисаковск
|
42 кг
|
Виктор Плавский, Костанай
|
46 кг
|
Жанибек Купжасаров, Костанай
|
50 кг
|
Карим Мурзакулов, Лисаковск
|
54 кг
|
Нурдаулет Сарсембай, Аулиекольский р-н
|
58 кг
|
Мади Жанбатыров, Костанай
|
63 кг
|
Талгат Тулеуханов, Костанай
|
69 кг
|
Егор Кожевников, Костанай
|
76 кг
|
Эльнур Жусубеков, Костанай
|
+ 76 кг
|
Мурат Бегежанов, Рудный
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