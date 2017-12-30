Быстрее не бывает

Форум
ваще
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: Раз, в лесу дремучем, Маленькой ёлочке холодно зимой. Но только эту ёлочку мы не попрём домой. Тут её нарядим и деда подождём, А если не дождёмся ,опять сюда придём. Вдруг, случится...
30.12.17 20:48
ХХХ
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: Милая бабушка, Ольга Германовна! пишу тебе письмо. Поздравляю с наступлением Бабьего лета и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня одна...
30.12.17 20:41
07Litra
Моя Деревенька и её окрестности.
так шта фигуру из пяти пальцев,и те Vital и нам многим... от Дед Мороза канешна... :lol: a ot menя pesnя: :lol: Раз, в лесу дремучем, был несчастный случай - Ёлка там серьё-ё-ёзная росла. Даже...
30.12.17 20:39
ваще
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: «Милая бабушка, Ольга Германовна! пишу тебе письмо. Поздравляю с эта "бабушка" давно стало дедушкой.
30.12.17 20:37
ваще
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: я какта в юных летах слал пару-тройку челобитных... голимый порожняк оказались.. гыгы-гыгы это на японском языке. вольный перевод- да ,слышал, такое есть.
30.12.17 20:35
Taurus
Флуд и оффтопик (14735)
Продолжение темы здесь
11.01.14 18:09
Taurus
Флуд и оффтопик (часть 2) (13610)
Продолжение темы здесь
01.04.17 22:52
ваще
Моя Деревенька и её окрестности. (9935)
07Litra: Раз, в лесу дремучем, Маленькой ёлочке холодно зимой. Но только эту ёлочку мы не попрём домой. Тут её нарядим и деда подождём, А если не дождёмся ,опять сюда придём. Вдруг, случится...
30.12.17 20:48
1952/доктор СИЗО
Флуд и оффтопик (часть 3) (9391)
В детстве первый раз услышал песню в исполнении Кобзона. Бухенвальдский набат. С тех пор не отпускает дрожь, когда слушаю эту песню. Мне кажется, что каждый немец должен иметь эту песню в качестве...
29.12.17 14:26
И че
Ваши вопросы редакции и сообществу (2518)
Всем здравствуйте!Чем сыпят наши дороги,что это?Машина только с мойки,вся в грязи!Одежда вся в грязи,причем эту грязь сложно отмывать и чистить!Дома грязь,какая то соль,кошмар!Может не стоит ...
26.12.17 11:23
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

В Костанае прошел новогодний турнир по греко-римской борьбе

Лика НОВИКОВА

30 декабря 2017, 09:21 |  Спорт

 

Соревнования проходили с 28-го по 29 декабря. В турнире приняли участие 127 спортсменов 2003-2005 г. р. со всей области.

- Турнир все знают, проводим его 19-й год, - рассказал «НГ» главный судья соревнований Михаил ДОСМАГАМБЕТОВ. - Это последний турнир сезона. Многих начинающих ребят привозят на обкатку, они ведь не должны вариться в собственном соку. Постоянно надо развиваться, соперничать.

В первый день чемпионата для всех весовых категорий проходила борьба за выход в финал, во второй день выявляли золотых, серебряных и бронзовых призеров.

Первый бой за третье место провел 14-летний Баймурза АТАПАЕВ из Костанайского района в весе 39 кг.

- Я с шести лет занимаюсь греко-римской борьбой, мне нравится очень, - поделился после победы Баймурза. - Соперник не  легкий, я просто собрался и все сделал. В спортзал я пришел сам. У меня одноклассники начали заниматься и я тоже решил попробовать. Считаю, что помогают побеждать  техника и сильный дух.

По итогам турнира спортсменом с лучшей техникой был признан костанаец Виктор Плавский (42 кг), приз за волю к победе получил Михаил Кульпин из Лисаковска (39 кг).

Победители турнира

39 кг

Михаил Кульпин, Лисаковск

42 кг

Виктор Плавский, Костанай

46 кг

Жанибек Купжасаров, Костанай

50 кг

Карим Мурзакулов, Лисаковск

54 кг

Нурдаулет Сарсембай, Аулиекольский р-н

58 кг

Мади Жанбатыров, Костанай

63 кг

Талгат Тулеуханов, Костанай

69 кг

Егор Кожевников, Костанай

76 кг

Эльнур Жусубеков, Костанай

+ 76 кг

Мурат Бегежанов, Рудный

 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
30.12.17 17:22 Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная планируют сдать в эксплуатацию в конце января
30.12.17 12:14 ВВП растёт, зарплаты падают. Итоги развития казахстанской экономики в 2017 году
30.12.17 10:04 Приговор бывшему акиму Карабалыкского района оставлен без изменений
30.12.17 09:25 Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал главный санврач Казахстана
29.12.17 18:23 Первые казахстанцы получили государственные услуги проактивным способом
29.12.17 14:37 52 ребенка из областного детского дома получили подарки от акима Костанайской области
29.12.17 12:58 Могут ли полицейские штрафовать водителей без видеодоказательств
29.12.17 12:35 Еще один подарок от Деда Мороза доставлен по назначению "Нашей Газетой"
29.12.17 12:08 МИР РК сообщило о существенном повышении цен на железнодорожные билеты в 2018 году
29.12.17 11:12 Назарбаев встретит Новый год в офисе, потому что "где встретишь, там и будешь работать"

Комментарии к новости

§ elektron
Re: В Костанае прошел новогодний турнир по греко-римской борьбе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 589
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.12.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 кг

Михаил Кульпин, Лисаковск
??? :-x
Профайл

ХХХ
Re: В Костанае прошел новогодний турнир по греко-римской борьбе




Отправлено: 30.12.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что мальцу второй годик пошел.А там на фото тренер его сидит Брыляков.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Сейчас на сайте
Гостей: 88
Пользователей: 2
Всего: 90

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх