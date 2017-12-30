В Костанае прошел новогодний турнир по греко-римской борьбе

Соревнования проходили с 28-го по 29 декабря. В турнире приняли участие 127 спортсменов 2003-2005 г. р. со всей области.

- Турнир все знают, проводим его 19-й год, - рассказал «НГ» главный судья соревнований Михаил ДОСМАГАМБЕТОВ. - Это последний турнир сезона. Многих начинающих ребят привозят на обкатку, они ведь не должны вариться в собственном соку. Постоянно надо развиваться, соперничать.

В первый день чемпионата для всех весовых категорий проходила борьба за выход в финал, во второй день выявляли золотых, серебряных и бронзовых призеров.

Первый бой за третье место провел 14-летний Баймурза АТАПАЕВ из Костанайского района в весе 39 кг.

- Я с шести лет занимаюсь греко-римской борьбой, мне нравится очень, - поделился после победы Баймурза. - Соперник не легкий, я просто собрался и все сделал. В спортзал я пришел сам. У меня одноклассники начали заниматься и я тоже решил попробовать. Считаю, что помогают побеждать техника и сильный дух.

По итогам турнира спортсменом с лучшей техникой был признан костанаец Виктор Плавский (42 кг), приз за волю к победе получил Михаил Кульпин из Лисаковска (39 кг).

Победители турнира