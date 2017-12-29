52 ребенка из областного детского дома получили подарки от акима Костанайской области

Сегодня, 29 декабря, аким области Архимед МУХАМБЕТОВ поздравил воспитанников областного детского дома с наступающим Новым годом. С восьми часов утра дети готовились к встрече с гостями, наряжались в новогодние костюмы.

14-летняя Сабина ЧАПАЕВА надела белоснежное платье и украсила волосы блестящими наклейками.

- Я люблю Новый год, - рассказада девочка корреспондентам «НГ». - Все говорят про Деда Мороза, мне до сих пор интересно - существует он или нет? Я знаю, что он не настоящий, видно парик. Но все равно верю в волшебство. Уже ощущается новогоднее настроение.

Гости приехали в 11 часов. Пока глава региона поднимался по лестнице, дети дружно аплодировали. Потом исполнили общий танец.

Всего в детском доме 52 ребенка, каждый получил от акима смартфон и сладкий кулек.

- Добрый день, дорогие мои маленькие друзья. Я специально приехал вас поздравить и посмотреть, с каким настроением вы готовы встретить наступающий год, - сказал Архимед Мухамбетов. - Мне рассказывали, с какими успехами вы завершаете этот год. Знаю, что вы крепкие, здоровы, что у вас в учебе и спорте все хорошо. Например, команда по футболу выиграла республиканский турнир и съездила в Испанию, 30 детей посетили выставку ЭКСПО. Это хорошо - у вас расширяется кругозор. Мы к вам пришли не с пустыми руками. Мы дарим смартфоны, потому что сейчас - время цифровых технологий, была принята программа цифровой Казахстан. Благодаря смартфонам, вы сможете созваниваться друг с другом, получать новости. Я еще раз убедился, что у вас все хорошо. Еще раз вас с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья, успехов в учебе, спорте и творчестве! Самое главное - познавайте и добивайтесь успехов. Чтобы в новом году все ваши желания исполнились!

13-летний Николай ШУШПАНОВ в костюме индейца внимательно наблюдал за происходящим.

- Я - как американец, то есть, индеец, - пояснил Коля выбор костюма. - Я очень люблю Новый год, всегда его жду. Мы с ребятами ходили смотреть, как зажигают елку на бульваре. В новогоднююночь будем смотреть салюты. У меня был один новогодний подарок - тетя подарила футболку, она моя любимая была. С синими, белыми полосками, машиной и надписью на английском. Тогда я учился в нулевом классе, а сейчас - уже в шестом. На этот Новый год я очень хочу получить футбольную форму Роналду. Скоро ее получу - тетя должна подарить. Но если не подарит, я не обижусь. Мне нравится фильм «Гол!» про футболиста Сантьяго Муньеса. Еще я за «Реал Мадрид» болею, раньше Икер Касильяс в нем был - хороший вратарь. Я сам занимаюсь футболом 4 года.

У Николая него есть 17-летняя сестра Валентина и братья: 14-летний Артур и 10-летний Александр.





- Живем мы дружно, - рассказала Валентина ШУШПАНОВА. - Семь лет назад у нас умерла мама, через два года - папа. Но здесь я познакомилась с хорошими людьми, получила воспитание, чему очень рада. Мы - как большая семья. Мечтаю стать воспитателем, уже сдала экзамены, написала сочинение. Результаты будут известны в апреле. Мы с мальчишками три года не виделись вообще, они были маленькие. Разница в возрасте 4 года нас не разделяет, живем в одной группе. Мальчишки дерутся, конечно, ссорятся. Если кто-то захочет забрать кого-то из братьев я бы не хотела, чтобы нас разделяли.



В областном детском доме есть традиция - в новогоднюю ночь дети записывают желания на листочек, сжигают и кидают в стакан с соком.



- В прошлом году было очень весело. Мое желание практически сбылось. А у Коли не успела догореть бумажка и он ее так съел, - смеется Валя. - Тетя забирает нас на каникулы, скоро должна приехать. Но на Новый год мы все равно вернемся в группу. На следующий год я уже выпущусь из детского дома.



Аким области лично вручил подарки выпускникам.

Екатерина ВОДОЛАЗКИНА после окончания школы планирует стать врачом.

- Я уже посмотрела, какие экзамены мне предстоит сдавать, собираюсь ехать в Караганду, - рассказала она "НГ". - Учусь в СШ №22, любимый предмет у меня "Биология". Вообще Новый год - особенный праздник, всегда ждешь чудес и они сбываются. Правда, желания сбываются. У меня есть декоративная шишка. Пять лет назад я загадала на нее желание и оно потихоньку исполняется.

Еще одна выпускница, Зарема КОКЕНОВА, исполнила на празднике песню «Потолок ледяной».

- Я очень люблю Новый год, хороший и добрый праздник, - рассказала она «НГ». - Мне нравится психология, люблю помогать найти решение проблемы. Меня это захватывает, поэтому решила, что буду педагогом-психологом. В новом году хочу пересмотреть немного отношение к учебе и будущим планам. Самый дорогой подарок для меня - встретить Новый год со своими близкими. Надеюсь, мечта исполнится.

После торжественной части в детском доме продолжился новогодний праздник.



