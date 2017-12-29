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да
Могут ли полицейские штрафовать водителей без видеодоказательств
лимон: может не каирбекова, а все-таки карбышева? карбышева. перепутал я уже запутался в улицах да и редко стал гонять по ним .
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знаток
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112
Могут ли полицейские штрафовать водителей без видеодоказательств
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Могут ли полицейские штрафовать водителей без видеодоказательств

29 декабря 2017, 12:58 |  Государство

Могут ли полицейские в Казахстане штрафовать водителей без видеодоказательств, рассказал первый заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турара Казангапова

- Полицейские автопатрули, которые не оснащены видеорегистраторами, к надзору за дорожным движением не привлекаются, потому что факты и доказательная база обязательно должны регистрироваться с помощью видеорегистраторов, - сообщил первый заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алибек Кениспаев.

Это подтверждается приказом министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, который в апреле этого года сообщил, что "запретил полицейским работать с водителями без видеорегистратора".

- Основанием и поводом для возбуждения адмпроизводства является факт непосредственно совершения правонарушения. Если было правонарушение, значит, адмпроизводство должно быть возбуждено и рассмотрено в установленном порядке. Водитель может подать жалобу на факт, если были допущены какие-то неправомерные действия в процессе осуществления административного производства. Если будут какие-то грубейшие нарушения процессуального порядка, то тогда в рамках законодательства предусматриваются случаи, когда можно прекратить адмпроизводство. Но если факт нарушения был, он доказан и нарушений при составлении адмпротокола не было, то, безусловно, правонарушитель понесет ответственность, - заявил Кениспаев.

- Другой вопрос - неисполнение внутреннего приказа МВД по наличию и обеспечению работоспособности видеорегистратора. Здесь будет рассмотрен вопрос дисциплинарной ответственности сотрудника полиции. Но это никак не влияет на исход административного дела, - отметил он.

Кениспаев сообщил, что на сегодня более 80 процентов полицейских авто по Казахстану оснащены видеорегистраторами. Полицейские патрули, которые не оснащены видеорегистраторами, к надзору за дорожным движением не привлекаются, потому что факты и доказательная база обязательно должны регистрироваться с помощью видеорегистраторов.

Также Алибек Кениспаев разъяснил, в каких случаях дорожно-патрульные инспекторы имеют право остановить автомобиль.

- По нарушениям правил дорожного движения у нас в основном предусмотрены штрафные санкции. По остановке транспортных средств необходимо отметить, что в прошлом году были приняты меры по переходу работы дорожно-патрульной полиции на автопатрулирование. То есть остановка транспортных средств осуществляется в режиме автопатрулирования, - напомнил на брифинге в СЦК Алибек Кениспаев.

Однако он уточнил, что автопатруль не все время должен быть в движении.

- Допускается остановка транспортных средств пешими нарядами. Есть у нас по маршрутам патрулирования точки отстоя, аварийно опасные участки, где дорожные полицейские ведут патрулирование в пешем наряде. В данном случае, если стоит автопатруль и есть пеший наряд, то в случае выявления нарушения ПДД инспектор должен реагировать на это правонарушение, останавливать транспортное средство и принимать необходимые меры", - отметил Кениспаев.
"В случае если были факты неправомерной остановки, а по закону запрещена беспричинная остановка транспортных средств, в этом случае вы можете пожаловаться в дежурную часть ОВД или по телефону доверия. По каждому факту у нас будет проводиться проверка и будут приниматься меры, - добавил он.
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Комментарии к новости

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Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...




Отправлено: 29.12.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Является ли доказательством нарушение заснятое на личный мобильный телефон полицейского?

§ 112
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8384
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.12.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня позавчера встречка была..
Главное всегда так ездил, когда разворот идет, по малому кругу разворачивался на перекрестке, оказывается по большому надо, то есть выезжать на гланую..
Без фиксации, но если нарушил то нарушил, отвечать все равно то надо..
Профайл

§ Vital
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5246
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

- Полицейские автопатрули, которые не оснащены видеорегистраторами, к надзору за дорожным движением не привлекаются, потому что факты и доказательная база обязательно должны регистрироваться с помощью видеорегистраторов, - сообщил первый заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алибек Кениспаев.

Вот теми же словами раскажите темно синей 10 лада. Которая гоняет часто по каирбекова около автовокзала. На хитром сфетоворе ловят. Вернее калымят.
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1952/доктор СИЗО
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...




Отправлено: 29.12.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пароль:
Является ли доказательством нарушение заснятое на личный мобильный телефон полицейского?

С юридической точки зрения вся эта мышиная возня наших гаеров абсолютно бессмысленна и незаконна. Не должны они оформлять протоколы и писать прочую белиберду на капоте вашего автомобиля. Экипаж патрульной машины является заинтересованной стороной в конфликте с водителем. Тем более квалификация этих сержантиков оставлять желать лучшего. Останавливают машину по одному поводу, но могут легко перескочить на другую тему. Надо добиться такого положения вещей. Пусть собирают свои видеодоказательства и отправляют на центральный пост. Нарушитель явится туда, что бы наглядно убедиться в своем нарушении, и что бы получить квитанцию о сумме штрафа. Разве так сложно все это так организовать свою работу? 8-) 8-) 8-)

§ Алиса
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3920
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 29.12.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
На хитром сфетоворе ловят. Вернее калымят.

Ну показывай им теперь этот приказ. Не знают - познакомь - мало ли)))
И вообще, пусть доказывают! Видео, свидетели и т.п. Работает чистая психология)))) - кто кого!)))
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гость
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...




Отправлено: 29.12.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На измерительные приборы каждые 6 месяцев обязаны получать сертификат о прохождении метрологической проверки. Результат измерительного прибора не имеет юридической силы если сертификат просрочен либо отсутствует. Водитель вправе по требовать наличие сертификата а сотрудник обязан его предоставить. Если нет сертификата либо по просьбе водителя он не предоставлен, то в объяснительное необходимо этот факт зафиксировать и требовать внесения в протокол. Желательно свои действия фиксировать либо иметь свидетелей. Интересно, на стационарные измерительные приборы в городе имеются не просроченные сертификаты? В наркологическом диспансере все ли врачи проводящие медицинское освидетельствование в установленные сроки проходят соответствующие обучающие курсы, сам диспансер разумеется имеет такой сертификат, а врачи курсы все проходили? Было бы правильно, если бы такие данные были бы в доступном месте для освидетельствуемого.

1952/доктор СИЗО
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...




Отправлено: 29.12.17 - 15:10
Комментарий удален модератором.

§ лимон
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 596
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.12.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Которая гоняет часто по каирбекова около автовокзала. На хитром сфетоворе ловят.

может не каирбекова, а все-таки карбышева?
Профайл

коматозник
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...




Отправлено: 29.12.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что касается осуществления маневра разворота на перекрестке по малому радиусу, то указанные маневры не могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 596 КоАП, так как правила проезда перекрестков определяются другими разделами ПДД.Цитата:
112:
У меня позавчера встречка была..
Главное всегда так ездил, когда разворот идет, по малому кругу разворачивался на перекрестке

Развод это на лоха,а не встречка.

Таро
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...




Отправлено: 29.12.17 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У меня позавчера встречка была..
Главное всегда так ездил, когда разворот идет, по малому кругу разворачивался на перекрестке, оказывается по большому надо, то есть выезжать на гланую..
Без фиксации, но если нарушил то нарушил, отвечать все равно то надо..

Развели тебя, друг. Правила внимательно почитай. Разворот и поворот налево - это совершенно разные маневры. Я уже не раз их носом тыкал в ПДД. Вероятно, просто прикидываются, что не понимают.

§ 112
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8384
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.12.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Таро:
Разворот и поворот налево - эт

Там у нас в Рудном двойные дороги, например с одной на другую надо.
Но мне и водятелы профессионалы сказали что я нарушил..
Профайл

да
Re: Могут ли полицейские штрафовать водителей без...




Отправлено: 29.12.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
может не каирбекова, а все-таки карбышева?

карбышева. перепутал я уже запутался в улицах да и редко стал гонять по ним .

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