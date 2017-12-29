Могут ли полицейские штрафовать водителей без видеодоказательств

Могут ли полицейские в Казахстане штрафовать водителей без видеодоказательств, рассказал первый заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турара Казангапова

- Полицейские автопатрули, которые не оснащены видеорегистраторами, к надзору за дорожным движением не привлекаются, потому что факты и доказательная база обязательно должны регистрироваться с помощью видеорегистраторов, - сообщил первый заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алибек Кениспаев.

Это подтверждается приказом министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, который в апреле этого года сообщил, что "запретил полицейским работать с водителями без видеорегистратора".

- Основанием и поводом для возбуждения адмпроизводства является факт непосредственно совершения правонарушения. Если было правонарушение, значит, адмпроизводство должно быть возбуждено и рассмотрено в установленном порядке. Водитель может подать жалобу на факт, если были допущены какие-то неправомерные действия в процессе осуществления административного производства. Если будут какие-то грубейшие нарушения процессуального порядка, то тогда в рамках законодательства предусматриваются случаи, когда можно прекратить адмпроизводство. Но если факт нарушения был, он доказан и нарушений при составлении адмпротокола не было, то, безусловно, правонарушитель понесет ответственность, - заявил Кениспаев.

- Другой вопрос - неисполнение внутреннего приказа МВД по наличию и обеспечению работоспособности видеорегистратора. Здесь будет рассмотрен вопрос дисциплинарной ответственности сотрудника полиции. Но это никак не влияет на исход административного дела, - отметил он.

Кениспаев сообщил, что на сегодня более 80 процентов полицейских авто по Казахстану оснащены видеорегистраторами. Полицейские патрули, которые не оснащены видеорегистраторами, к надзору за дорожным движением не привлекаются, потому что факты и доказательная база обязательно должны регистрироваться с помощью видеорегистраторов.

Также Алибек Кениспаев разъяснил, в каких случаях дорожно-патрульные инспекторы имеют право остановить автомобиль.

- По нарушениям правил дорожного движения у нас в основном предусмотрены штрафные санкции. По остановке транспортных средств необходимо отметить, что в прошлом году были приняты меры по переходу работы дорожно-патрульной полиции на автопатрулирование. То есть остановка транспортных средств осуществляется в режиме автопатрулирования, - напомнил на брифинге в СЦК Алибек Кениспаев.

Однако он уточнил, что автопатруль не все время должен быть в движении.

- Допускается остановка транспортных средств пешими нарядами. Есть у нас по маршрутам патрулирования точки отстоя, аварийно опасные участки, где дорожные полицейские ведут патрулирование в пешем наряде. В данном случае, если стоит автопатруль и есть пеший наряд, то в случае выявления нарушения ПДД инспектор должен реагировать на это правонарушение, останавливать транспортное средство и принимать необходимые меры", - отметил Кениспаев.

"В случае если были факты неправомерной остановки, а по закону запрещена беспричинная остановка транспортных средств, в этом случае вы можете пожаловаться в дежурную часть ОВД или по телефону доверия. По каждому факту у нас будет проводиться проверка и будут приниматься меры, - добавил он.