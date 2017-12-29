Тарифы на железнодорожные билеты изменятся в 2018 году, сообщает Informburo.kz со ссылкой на МИР РК.
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"Изменения обусловлены растущими затратами перевозчиков и будут произведены с целью сохранения маршрутов. Вместе с тем корректировка тарифов не выйдет за рамки предполагаемой инфляции", – сообщается на сайте ведомства.
В сообщении говорится, что повышение цен на 7% ожидается по 38 маршрутам, по трём маршрутам – на 3%, а по 16 направлениям изменений не планируется.
"Эти показатели сформировались в связи с заявками на конкурс нескольких перевозчиков, и риски по недополученным доходам по этим маршрутам несёт перевозчик. По пригородным поездам рост тарифов составит 37%. Это обусловлено повышением базовых ставок цен на перевозку пассажиров в пригородных поездах", – говорится в сообщении.
Ранее действующая базовая ставка цен по пригородным поездам составляла 324 тенге за 100 км, сейчас она повышена на 30% и составит 464 тенге за 100 км.
"Предстоящая корректировка позволит сохранить количество действующих маршрутов и повысить доходность перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям", – заключили в Министерстве по инвестициям и развитию.
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