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да
Могут ли полицейские штрафовать водителей без видеодоказательств
лимон: может не каирбекова, а все-таки карбышева? карбышева. перепутал я уже запутался в улицах да и редко стал гонять по ним .
29.12.17 20:05
знаток
И карнавальные маски по кругу, по кругу
ТАНОМИ: "А что ты сделал для Родины? отличный вопрос для ренегата
29.12.17 19:28
112
Могут ли полицейские штрафовать водителей без видеодоказательств
Таро: Разворот и поворот налево - эт Там у нас в Рудном двойные дороги, например с одной на другую надо. Но мне и водятелы профессионалы сказали что я нарушил..
29.12.17 19:11
112
И карнавальные маски по кругу, по кругу
Директор Пляжа: Скажи спасибо трем предателям, сл Не нужно сказок про трех богатырей только, пропивших огромную и крепкую страну.. Только этого пафоса не хватало.. Мы все советские люди тогда...
29.12.17 19:09
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
Алё гагаж :lol: :lol: :lol: При приезде в первом лагере приёма, при регистрации не можешь выбрать ни имени ни фамилии, отчество отпадает автоматически (в некоторых регистрационных документах...
29.12.17 18:33
Taurus
Флуд и оффтопик (14735)
Продолжение темы здесь
11.01.14 18:09
Taurus
Флуд и оффтопик (часть 2) (13610)
Продолжение темы здесь
01.04.17 22:52
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (9879)
Алё гагаж :lol: :lol: :lol: При приезде в первом лагере приёма, при регистрации не можешь выбрать ни имени ни фамилии, отчество отпадает автоматически (в некоторых регистрационных документах...
29.12.17 18:33
1952/доктор СИЗО
Флуд и оффтопик (часть 3) (9391)
В детстве первый раз услышал песню в исполнении Кобзона. Бухенвальдский набат. С тех пор не отпускает дрожь, когда слушаю эту песню. Мне кажется, что каждый немец должен иметь эту песню в качестве...
29.12.17 14:26
И че
Ваши вопросы редакции и сообществу (2518)
Всем здравствуйте!Чем сыпят наши дороги,что это?Машина только с мойки,вся в грязи!Одежда вся в грязи,причем эту грязь сложно отмывать и чистить!Дома грязь,какая то соль,кошмар!Может не стоит ...
26.12.17 11:23
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Еще один подарок от Деда Мороза доставлен по назначению "Нашей Газетой"

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

29 декабря 2017, 12:35 |  Общество

В финале акции «Письмо Деду Морозу» мы посетили 34 адреса. Но один при этом остался неохваченным. По этому адресу живет 11-летняя жительница Костаная Руслана Яцышина. Как раз, когда Дед Мороз и Снегурочка поздравляли детей, Руслана лежала в больнице.

Письмо написала мама Русланы. А пока оно ждало ответа, девочка перенесла операцию на тазобедренном суставе. На днях Руслану выписали и мы смогли вручить ей коляску и новогодний кулек от «Баян Сулу».

Руслане еще две недели нужно находиться в лежачем положении, поэтому пока обновить коляску она не может, но это ненадолго. Коляска именно той модели, которая Руслане рекомендована. Добровольная помощница Деда Мороза лично уточняла у мамы Русланы все особенности конструкции, чтобы не ошибиться с покупкой.

Руслана операцию, которую ей проводили в областной детской больнице, перенесла хорошо. Длилась она восемьдесят минут, в отличие от прошлой, четырехчасовой, которую весной проводили врачи в Астане. После  оперативных вмешательств девочку должны перестать беспокоить сильные боли из-за вывиха тазобедренного сустава. Уже после первой операции она смогла сидеть.

Пока же большее внимание привлекли конфеты.

- Она у нас сладкоежка, конфеты любит,- сказала мама Русланы, Наталья ЯЦЫШИНА. - А коляска просто очень нужная вещь. Те, которые мы получаем по очереди, не годятся для таких детей. Как органы соцзащиты формируют закупки - непонятно.  Надо учитывать, что при разных состояниях нужны разные конструкции. Например, коляски с мягкой спинкой не годятся тем, кто не держит корпус. Бывают дают детям, которые не держат голову, коляски с выпуклыми подголовниками, и ребенок вынужден сидеть с наклоненной вперед головой. А у хороших колясок подголовник имеет анатомическую форму. Прежде, чем формировать закупки, надо бы посоветоваться с родителями больных детей. Мы уже сами разбираемся в колясках как настоящие конструкторы, жизнь заставила стать в этом грамотными. К сожалению, у нас много таких деток. Некоторых даже не берут на операцию из-за недовеса или каких-то медицинских противопоказаний. Нам еще повезло, теперь Руслану можно будет одевать, не причиняя ей боли. Можно будет без проблем ее купать, усаживать в коляску. Мы очень рады и благодарны за последнюю операцию доктору Герасимову, который работает почти без выходных. Он все отдает работе. В день, когда он оперировал Руслану, он провел еще три таких операции. И, конечно, мы благодарны "НГ" и женщине, подарившей эту замечательную коляску. Она с нами связывалась несколько раз, уточняла все до мелочей, вплоть до ширины колес и конструкции стопоров. Теперь это чудо техники у нас. Как только Руслане разрешат садится, сразу начнем выезжать на улицу. Огромное спасибо!

Это был последний подарок от Деда Мороза, доставленный в рамках акции «НГ», проведение которой стало возможно благодаря добровольным помощникам новогоднего волшебника.
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Комментарии к новости

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Re: Еще один подарок от Деда Мороза доставлен по назначению...




Отправлено: 29.12.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
крепкого здоровья всем...девочке, маме, добрым людям...

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