Еще один подарок от Деда Мороза доставлен по назначению "Нашей Газетой"

В финале акции «Письмо Деду Морозу» мы посетили 34 адреса. Но один при этом остался неохваченным. По этому адресу живет 11-летняя жительница Костаная Руслана Яцышина. Как раз, когда Дед Мороз и Снегурочка поздравляли детей, Руслана лежала в больнице.

Письмо написала мама Русланы. А пока оно ждало ответа, девочка перенесла операцию на тазобедренном суставе. На днях Руслану выписали и мы смогли вручить ей коляску и новогодний кулек от «Баян Сулу».

Руслане еще две недели нужно находиться в лежачем положении, поэтому пока обновить коляску она не может, но это ненадолго. Коляска именно той модели, которая Руслане рекомендована. Добровольная помощница Деда Мороза лично уточняла у мамы Русланы все особенности конструкции, чтобы не ошибиться с покупкой.

Руслана операцию, которую ей проводили в областной детской больнице, перенесла хорошо. Длилась она восемьдесят минут, в отличие от прошлой, четырехчасовой, которую весной проводили врачи в Астане. После оперативных вмешательств девочку должны перестать беспокоить сильные боли из-за вывиха тазобедренного сустава. Уже после первой операции она смогла сидеть.

Пока же большее внимание привлекли конфеты.

- Она у нас сладкоежка, конфеты любит,- сказала мама Русланы, Наталья ЯЦЫШИНА. - А коляска просто очень нужная вещь. Те, которые мы получаем по очереди, не годятся для таких детей. Как органы соцзащиты формируют закупки - непонятно. Надо учитывать, что при разных состояниях нужны разные конструкции. Например, коляски с мягкой спинкой не годятся тем, кто не держит корпус. Бывают дают детям, которые не держат голову, коляски с выпуклыми подголовниками, и ребенок вынужден сидеть с наклоненной вперед головой. А у хороших колясок подголовник имеет анатомическую форму. Прежде, чем формировать закупки, надо бы посоветоваться с родителями больных детей. Мы уже сами разбираемся в колясках как настоящие конструкторы, жизнь заставила стать в этом грамотными. К сожалению, у нас много таких деток. Некоторых даже не берут на операцию из-за недовеса или каких-то медицинских противопоказаний. Нам еще повезло, теперь Руслану можно будет одевать, не причиняя ей боли. Можно будет без проблем ее купать, усаживать в коляску. Мы очень рады и благодарны за последнюю операцию доктору Герасимову, который работает почти без выходных. Он все отдает работе. В день, когда он оперировал Руслану, он провел еще три таких операции. И, конечно, мы благодарны "НГ" и женщине, подарившей эту замечательную коляску. Она с нами связывалась несколько раз, уточняла все до мелочей, вплоть до ширины колес и конструкции стопоров. Теперь это чудо техники у нас. Как только Руслане разрешат садится, сразу начнем выезжать на улицу. Огромное спасибо!

Это был последний подарок от Деда Мороза, доставленный в рамках акции «НГ», проведение которой стало возможно благодаря добровольным помощникам новогоднего волшебника.