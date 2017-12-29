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Назарбаев встретит Новый год в офисе, потому что "где встретишь, там и будешь работать"

29 декабря 2017, 11:12 |  Государство

Президент Казахстана посетил благотворительный бал в Астане, где подвёл итоги уходящего года, сообщает Informburo.kz  со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нурсултан Назарбаев принял участие в благотворительном балe / Фото с сайта akorda.kz

Обращаясь к присутствующим, глава государства отметил, что праздник Нового года всегда приносит с собой позитивный настрой и надежды на лучшее будущее.

- Уходящий год запомнится нам яркими и масштабными событиями. Зимняя Универсиада и международная выставка ЭКСПО-2017 подарили настоящий праздник спорта и технологий казахстанцам и зарубежным гостям. Мы на высоком уровне провели саммит Организации исламского сотрудничества, – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание присутствующих на мирные инициативы, которые продвигает Казахстан в Совбезе ООН. В этом смысле перспектива предстоящего в будущем году председательства Казахстана в этом международном органе обретает особое значение.

- Это исключительное доверие молодому государству, которое оказали около двухсот стран мира. В следующем году в Казахстане пройдут Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и много других значимых мероприятий, свидетелями которых вы станете. Все эти победы – результат усилий и упорного труда каждого из нас. Важно, чтобы каждый наш гражданин чувствовал сопричастность к успехам Казахстана, – сказал глава государства.

На благотворительном новогоднем балу президент рассказал, где встречает Новый год. Отрывком выступления Президента поделилась в своём Instagram телеведущая Газиза Раимбек.

- Спрашивают, где Президент встречает Новый год. В своём офисе, потому что где встретишь, там и будешь работать следующий год, – пошутил Назарбаев.

Глава государства рассказал притчу: Всевышний создал этот мир и задумался, куда спрятать счастье.

- Все хотят счастья. И где мне спрятать это счастье? В земле спрячу – найдут, в воде спрячу – найдут. В небе – найдут. Давай-ка я спрячу счастье в каждом человеке, так что счастье – в каждом из нас. Только надо сильно захотеть и надо стремиться, чтобы достичь этого счастья. Счастья вам желаю! – сказал Президент.

Обращаясь к присутствующим, Нурсултан Назарбаев отметил, что праздник Нового года всегда приносит с собой позитивный настрой и надежды на лучшее будущее.

В завершение Нурсултан Назарбаев поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал всем казахстанцам здоровья, радости и счастья.

Все вырученные средства с новогоднего бала будут направлены на благотворительные цели.
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: Назарбаев встретит Новый год в офисе, потому что "где...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8384
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.12.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну мои коллеги тут на форуме, профессионалы Ютьюба и Фейсбука тоже думаю встретят Новый год на рабочем месте, в кресле за планшетом либо компом.
Как встретишь его, так и проведешь..
Надеюсь все встретят его так и будут парить мозги на форуме весь следующий год?
Профайл

§ 112
Re: Назарбаев встретит Новый год в офисе, потому что "где...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8384
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.12.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, модератор тоже ведь как президент, обязан сидеть на рабочем месте..
Профайл

§ 112
Re: Назарбаев встретит Новый год в офисе, потому что "где...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8384
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.12.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и Счастье понятие растворимое.
Сейчас оно есть, завтра нет его, и так практически каждый день..
У бомжа счастье найти целую бутылку водки на помойке например, счастлив же будет некоторое время?
Профайл

Б
Re: Назарбаев встретит Новый год в офисе, потому что "где...




Отправлено: 29.12.17 - 11:47
Комментарий удален модератором.

333
Re: Назарбаев встретит Новый год в офисе, потому что "где...




Отправлено: 29.12.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пора бы уже и дома встречать!

Б
Re: Назарбаев встретит Новый год в офисе, потому что "где...




Отправлено: 29.12.17 - 12:15
Комментарий удален модератором.

§ yudjin
Re: Назарбаев встретит Новый год в офисе, потому что "где...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4987
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.12.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну мои коллеги тут на форуме

чья бы мычала? ты ж первый, единственный и неповторимый в этом деле. Вспомни прошлый год... ты ж тут звездил он-лайн.... только Заканыч и курицы синие.
А у остальных семья, дети...
Профайл

Житель
Re: Назарбаев встретит Новый год в офисе, потому что "где...




Отправлено: 29.12.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Италии встречай или в Англии,может в Австрии.

1952/доктор СИЗО
Re: Назарбаев встретит Новый год в офисе, потому что "где...




Отправлено: 29.12.17 - 12:47
Комментарий удален модератором.

лалала
Re: Назарбаев встретит Новый год в офисе, потому что "где...




Отправлено: 29.12.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не люблю новыйгод, на новый год все дорожает

андрей
Re: Назарбаев встретит Новый год в офисе, потому что "где...




Отправлено: 29.12.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего это ??? Всё настолько плохо , ни кому не доверяет , что в приметы начал верить ???

вашеимя
Re: Назарбаев встретит Новый год в офисе, потому что "где...




Отправлено: 29.12.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суеверный!)))

100
Re: Назарбаев встретит Новый год в офисе, потому что "где...




Отправлено: 29.12.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
профессионалы Ютьюба и Фейсбука


Не надоело ещё в каждой статье вставлять эту "гениальную" фразу?

§ 112
Re: Назарбаев встретит Новый год в офисе, потому что "где...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8384
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.12.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Вспомни прошлый год... ты ж тут звездил он-лайн

Не помню, помню манты и голубцы, кур тогда еще не было..
Что то стар ты стал..
Профайл

про 112
Re: Назарбаев встретит Новый год в офисе, потому что "где...




Отправлено: 29.12.17 - 13:53
Комментарий удален модератором.

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