Назарбаев встретит Новый год в офисе, потому что "где встретишь, там и будешь работать"

Президент Казахстана посетил благотворительный бал в Астане, где подвёл итоги уходящего года, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нурсултан Назарбаев принял участие в благотворительном балe / Фото с сайта akorda.kz

Обращаясь к присутствующим, глава государства отметил, что праздник Нового года всегда приносит с собой позитивный настрой и надежды на лучшее будущее.

- Уходящий год запомнится нам яркими и масштабными событиями. Зимняя Универсиада и международная выставка ЭКСПО-2017 подарили настоящий праздник спорта и технологий казахстанцам и зарубежным гостям. Мы на высоком уровне провели саммит Организации исламского сотрудничества, – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание присутствующих на мирные инициативы, которые продвигает Казахстан в Совбезе ООН. В этом смысле перспектива предстоящего в будущем году председательства Казахстана в этом международном органе обретает особое значение.

- Это исключительное доверие молодому государству, которое оказали около двухсот стран мира. В следующем году в Казахстане пройдут Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и много других значимых мероприятий, свидетелями которых вы станете. Все эти победы – результат усилий и упорного труда каждого из нас. Важно, чтобы каждый наш гражданин чувствовал сопричастность к успехам Казахстана, – сказал глава государства.

На благотворительном новогоднем балу президент рассказал, где встречает Новый год. Отрывком выступления Президента поделилась в своём Instagram телеведущая Газиза Раимбек.

- Спрашивают, где Президент встречает Новый год. В своём офисе, потому что где встретишь, там и будешь работать следующий год, – пошутил Назарбаев.

Глава государства рассказал притчу: Всевышний создал этот мир и задумался, куда спрятать счастье.

- Все хотят счастья. И где мне спрятать это счастье? В земле спрячу – найдут, в воде спрячу – найдут. В небе – найдут. Давай-ка я спрячу счастье в каждом человеке, так что счастье – в каждом из нас. Только надо сильно захотеть и надо стремиться, чтобы достичь этого счастья. Счастья вам желаю! – сказал Президент.

Обращаясь к присутствующим, Нурсултан Назарбаев отметил, что праздник Нового года всегда приносит с собой позитивный настрой и надежды на лучшее будущее.

В завершение Нурсултан Назарбаев поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал всем казахстанцам здоровья, радости и счастья.

Все вырученные средства с новогоднего бала будут направлены на благотворительные цели.