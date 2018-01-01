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Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
Где то слышал об оффшорах,и что это,интересно...
01.01.18 21:01
Fotya
Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
Глупость несусветная - строить филармонию за городом.
01.01.18 20:25
yudjin
Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать о том, как они встречают Новый год
Добринцофф: ,но и игрушки кажись ещё с тех времён. конечно, нет ни одной китайщины. Экологически чистая патриотично-ностальгическая ретро-ёлка. Звезду, гирлянду и несколько игрушек выменял на ...
01.01.18 20:20
Fotya
В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов «Кировец»
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01.01.18 20:18
Добринцофф
Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать о том, как они встречают Новый год
yudjin: Всех с Наступившим 2018-м! За НГ! У Юджина не только звезда на ёлке советская,но и игрушки кажись ещё с тех времён.
01.01.18 19:14
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Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...

«Оставьте в покое филармонию, господа, у нас центр города и так изуродован»
1 января 2018, 10:27 |  Мнения

Сообщение о грядущем переезде областной филармонии, по сути, за город многих вогнало в ступор. Зачем, за что, кому это выгодно? Глава региона пояснил – будет построено новое здание в районе ТЦ «Костанай плаза» с залом на 1 000 мест и оркестровой ямой. Вроде бы сплошные плюсы, но давайте углубимся в детали.

Сегодня филармония располагает залом на 400 мест, и он редко бывает забит до отказа. Более того, пустоты в зале приходится заполнять молодежью из педколледжа, академии МВД, музыкальной школы. У нас никогда не ставили оперетту, потому нет нужды в оркестровой яме. Концерты посещают, как правило, люди старшего поколения, для них проблемно ехать куда-то за город и возвращаться поздним вечером. Большинство артистов, ввиду очень скромных зарплат, вынуждены подрабатывать в учебных заведениях и развлекательных центрах. Переезд за город поставит крест на подработках, люди вынуждены будут делать выбор - где им работать. Что касается аншлаговых выступлений заезжих звезд, так у нас есть Дворец спорта, который вместит всех фанатов. Так было на концертах Розы Рымбаевой, Олега Митяева, Юрия Шатунова и др. Места хватало всем. Так что проблема вместительности - надуманная.

Нам давно нужно усилить просветительскую работу среди населения. В том числе проводить лекции-концерты, раскрывая суть симфонической музыки, оперы, балета. Ведь сегодня камерный оркестр во главе с неутомимым и креативным Тарасом Мызиным выносит на суд слушателей очень интересные оригинальные программы, а народу в зале до обидного мало. В борьбе за выживание людям не до совершенствования. Так они считают, но это неверное мнение. Музыка способна мощно влиять на настроение, сглаживать стрессы, рождать надежды, подавлять звериные инстинкты. Глава региона у нас - интеллектуал, это заметно невооруженными глазом, но в филармонии я его не замечал. (Официозы - не в счет). Может быть, отсюда такие легковесные решения по филармонии.

Кстати, озвучена и другая цель принятого решения – в освободившиеся помещения перевести некоторые департаменты и управления, расположенные сегодня в арендованных помещениях. Что это сулит чиновникам и населению, осталось за рамками сообщения. Хотя на ум приходит строчка из крыловского творения: «А вы друзья, как ни садитесь...» и далее по тексту.

Меня в этой заморочке напрягает одно – почему планируемые перемены предварительно не обсуждаются с народом? Опять волевое решение, вопреки требованиям президента РК быть открытыми и подотчетными перед населением. До нас не доходит мнение городского и областного общественных советов, если таковое вообще существует. Скорее всего, по уже сложившейся привычке, эти компашки снова отсидятся в уютных и беспроблемных окопах равнодушия и имитации деятельности. Снова и снова задаешься вопросом – по какому принципу созданы эти абсолютно бесполезные на сегодня «кружки по интересам», призванные представлять наши мнения?

А нехватку помещений для чиновников можно решить без проблем – радикально сократить их численность, убрать дублирование. Каких-то 5-7 лет назад в управлениях сидели по 5-6 работников, сегодня их в разы больше, хотя осуществлена полная компьютеризация и внедряется цифровизация.

Так что оставьте в покое филармонию, господа, у нас центр города и так изуродован объектами типа MART и «Макдональдс», напоминающими складские помещения, а здание облпрокуратуры и вовсе тянет на «Матросскую тишину». Все это – волевые решения отцов города. Позорные решения.


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Комментарии к новости
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123
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может во многом и согласен с автором, но по моему в некоторых вещах он излишне критичен, например тот же макдональдс в его возрасте конечно будет не интересен, и в март в кино и за покупками он не ходит. Но ведь есть помимо вас еще другие люди с другим мировозрением и интересами, которых ваша филормония обсалютно не волнует, и им куда важней Март. Я не говорю, хорошо это или плохо, вредно или не вредно фаст фуд, но если это кому то нравится, это их право.. и оно не менее важно чем любое другое, включая вашу филормонию.

коматозник
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
еще другие люди с другим мировозрением и интересами, которых ваша филормония обсалютно не волнует, и им куда важней Март.

Так процесс этот давно запущен, и скоро филармонии с муражаями отомрут у нас за ненадобностью.Ибо жрачка и шопинг это новые культур -мультурные ориентиры нашего современного обчиства.

...
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По акиму уже понятно почему. Еди срубил, построил фастфуд. Кинотеатр предыдущий разобрал, построил торговый центр. Под филармонию понятно что то еще построят

ТАНОМИ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
Но ведь есть помимо вас еще другие люди с другим мировозрением и интересами, которых ваша филормония обсалютно не волнует, и им куда важней Март


Да-да, давайте отдадим приоритеты этим людям, с их "мировозрением и интересами, которых ваша филормония обсалютно не волнует," с их образованностью и потребностями. Будем их "интересы" окучивать и поставим крест на цивилизации

!
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отличная статья. филармония очень часто заполняется добровольно-принудительно. Совершенно нет смысла сейчас строить новое здание. Вместо него постройте детский сад, новую современную школу. Сначала идея с красной брусчаткой теперь идея с новым зданием филармонии. Откуда на всё это появляются деньги, ведь ещё вчера этих проектов и в планах не было.

§ yudjin
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4997
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.01.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
!:
ведь ещё вчера этих проектов и в планах не было.

В планах был давно концертный зал, ему даже место нашли на кск напротив загса и самое интересное за бюджетные деньги состряпали проект... но цеж идея была прошлого акима, которую нынешний не признает и всячески открещивается. А НГ может поинтересоваться куда делся тот проект, на чьи деньги его разрабатывали и почему не дали ход? На лицо не целевая трата... но спросить как водится не с кого: иных уж нет, а не которые в местах не столь далёких.
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Читатель 1
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в какой цвет покрасят филармонию? (новую) А 1000 мест - это не мало?

§ anatoliy-61
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
anatoliy-61


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 27.11.12
Отправлено: 01.01.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сильно и по моему справедливо написано .Какая то мания к постоянному переделыванию и переименовыванию .Не успеваешь физически улицы заучивать .
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§ anatoliy-61
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
anatoliy-61


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 27.11.12
Отправлено: 01.01.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще ,возле Акимата за высоким забором сколько лет земля пустует ? Вот и постройте административное здание если на то пошло .
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zas
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
многих вогнало в ступор. АД тоже,не маленький однако. видимо, раз такую писульку черканул. :-P :-P :-P :-P

§ сайлау курманов
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2490
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.01.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если не будет таких критических замечании , власть вообще распоясится и будет вытворять что вздумает , все верно изложено , сразу мысль зашла . что то мудрят с дальней перспективой ,
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§ Обликоморале
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4247
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.01.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
обсалютно не волнует

...аплодирую :lol:
эволюционируем...
да здравствует ЕНТ и нонешний мир потребл***ва.
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zas
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
hyudjin:
но цеж идея была прошлого акима,

жалко не твоя :-P :-P :-P :-P

неан
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 15:43
Комментарий удален модератором.

коматозник
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zas:
hyudjin:
но цеж идея была прошлого акима,

жалко не твоя :-P :-P :-P :-P

ОО, как наших товставляет приступ бессильной злобы.
Игра слов и букв понимашь...
Так Das не zas, das ist ass.В какие степи то катимся, култур -мултур?

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