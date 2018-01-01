Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...

Сообщение о грядущем переезде областной филармонии, по сути, за город многих вогнало в ступор. Зачем, за что, кому это выгодно? Глава региона пояснил – будет построено новое здание в районе ТЦ «Костанай плаза» с залом на 1 000 мест и оркестровой ямой. Вроде бы сплошные плюсы, но давайте углубимся в детали.

Сегодня филармония располагает залом на 400 мест, и он редко бывает забит до отказа. Более того, пустоты в зале приходится заполнять молодежью из педколледжа, академии МВД, музыкальной школы. У нас никогда не ставили оперетту, потому нет нужды в оркестровой яме. Концерты посещают, как правило, люди старшего поколения, для них проблемно ехать куда-то за город и возвращаться поздним вечером. Большинство артистов, ввиду очень скромных зарплат, вынуждены подрабатывать в учебных заведениях и развлекательных центрах. Переезд за город поставит крест на подработках, люди вынуждены будут делать выбор - где им работать. Что касается аншлаговых выступлений заезжих звезд, так у нас есть Дворец спорта, который вместит всех фанатов. Так было на концертах Розы Рымбаевой, Олега Митяева, Юрия Шатунова и др. Места хватало всем. Так что проблема вместительности - надуманная.

Нам давно нужно усилить просветительскую работу среди населения. В том числе проводить лекции-концерты, раскрывая суть симфонической музыки, оперы, балета. Ведь сегодня камерный оркестр во главе с неутомимым и креативным Тарасом Мызиным выносит на суд слушателей очень интересные оригинальные программы, а народу в зале до обидного мало. В борьбе за выживание людям не до совершенствования. Так они считают, но это неверное мнение. Музыка способна мощно влиять на настроение, сглаживать стрессы, рождать надежды, подавлять звериные инстинкты. Глава региона у нас - интеллектуал, это заметно невооруженными глазом, но в филармонии я его не замечал. (Официозы - не в счет). Может быть, отсюда такие легковесные решения по филармонии.

Кстати, озвучена и другая цель принятого решения – в освободившиеся помещения перевести некоторые департаменты и управления, расположенные сегодня в арендованных помещениях. Что это сулит чиновникам и населению, осталось за рамками сообщения. Хотя на ум приходит строчка из крыловского творения: «А вы друзья, как ни садитесь...» и далее по тексту.

Меня в этой заморочке напрягает одно – почему планируемые перемены предварительно не обсуждаются с народом? Опять волевое решение, вопреки требованиям президента РК быть открытыми и подотчетными перед населением. До нас не доходит мнение городского и областного общественных советов, если таковое вообще существует. Скорее всего, по уже сложившейся привычке, эти компашки снова отсидятся в уютных и беспроблемных окопах равнодушия и имитации деятельности. Снова и снова задаешься вопросом – по какому принципу созданы эти абсолютно бесполезные на сегодня «кружки по интересам», призванные представлять наши мнения?

А нехватку помещений для чиновников можно решить без проблем – радикально сократить их численность, убрать дублирование. Каких-то 5-7 лет назад в управлениях сидели по 5-6 работников, сегодня их в разы больше, хотя осуществлена полная компьютеризация и внедряется цифровизация.

Так что оставьте в покое филармонию, господа, у нас центр города и так изуродован объектами типа MART и «Макдональдс», напоминающими складские помещения, а здание облпрокуратуры и вовсе тянет на «Матросскую тишину». Все это – волевые решения отцов города. Позорные решения.