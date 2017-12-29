Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО

Утренняя смена шахтеров Артемьевского рудника ВКО сегодня не вышла на работу. Люди просят изменить график работы и повысить заработную плату, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото Турара Казангапова

По данным пресс-службы группы KAZ Minerals, ночная смена отработала как положено, утренняя смена пришла на работу, но спускаться в шахту сотрудники не стали, так как на предприятии проходило собрание. "Шахтеры задавали вопросы, вносили предложения. На повестке дня было обсуждение возможности введения трехсменного графика работы и повышения заработной платы. Сказать, что это была забастовка или какой-то несанкционированный сход, нельзя", - сообщил менеджер департамента корпоративных связей группы KAZ Minerals по ВКО Ермек Дюзкенев.

Как сообщили в компании, руководство группы KAZ Minerals приняло решение поднять шахтерам заработную плату. Следующее собрание работники намерены провести 10 января 2018 года.



