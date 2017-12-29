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знаток
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112
Могут ли полицейские штрафовать водителей без видеодоказательств
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29.12.17 19:11
112
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29.12.17 19:09
elektron
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29.12.17 18:33
Taurus
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11.01.14 18:09
Taurus
Флуд и оффтопик (часть 2) (13610)
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01.04.17 22:52
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (9879)
Алё гагаж :lol: :lol: :lol: При приезде в первом лагере приёма, при регистрации не можешь выбрать ни имени ни фамилии, отчество отпадает автоматически (в некоторых регистрационных документах...
29.12.17 18:33
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И че
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26.12.17 11:23
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Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО

29 декабря 2017, 09:01 |  Общество

Утренняя смена шахтеров Артемьевского рудника ВКО сегодня не вышла на работу. Люди просят изменить график работы и повысить заработную плату, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото Турара Казангапова

По данным пресс-службы группы KAZ Minerals, ночная смена отработала как положено, утренняя смена пришла на работу, но спускаться в шахту сотрудники не стали, так как на предприятии проходило собрание. "Шахтеры задавали вопросы, вносили предложения. На повестке дня было обсуждение возможности введения трехсменного графика работы и повышения заработной платы. Сказать, что это была забастовка или какой-то несанкционированный сход, нельзя", - сообщил менеджер департамента корпоративных связей группы KAZ Minerals по ВКО Ермек Дюзкенев.

Как сообщили в компании, руководство группы KAZ Minerals приняло решение поднять шахтерам заработную плату. Следующее собрание работники намерены провести 10 января 2018 года.
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Комментарии к новости
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§ самый умный
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 353
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 29.12.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пошла волна
Профайл

Работаю на юге
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как люди живут в Кустанае на 60 тыс тенге?

костанаец
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Работаю на юге:
Как люди живут в Кустанае на 60 тыс тенге?


и на тридцать живут.

Народный контроль
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 10:13
Комментарий удален модератором.

любитель правды
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 10:17
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что же, самосознание проснулось у людей))), за свои права всегда надо бороться. Мы же демократическое...государство??)))

§ 112
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО
112


(Пользователи)
Сообщений: 8384
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.12.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Ну что же, самосознание проснулось у людей))), за свои права всегда надо бороться. М

Хех..
Тут даже боятся слово вставить, зарегистрироваться как положено, какое самосознание?
Какую нибудь тему обсудить, любую, под своим настоящим именем и фамилией не могут..
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пэтриот
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хотите работать за 150000 ( квиток показывали) не работайте. Вас же силком в кандалах не тянут в шахту.
Больше на вымогательство похоже , заплати шантажисту один раз - будет всю жизнь доить. Договариваемся за одну цену , потом начинается - за это доплатите , за ,,то,, ( из истории моей стройки коттеджа). В итоге в два раза больше заплатил , чем договорились . Больше не хочу связываться . Идут они лесом

непонятливый
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
самосознание проснулось у людей

Ну нам-то внушают,что самое главное что нет войны у нас и мирное небо над головой :lol: А в какой-нибудь Франции поднимут в цене молоко на на 2 цента так сразу митинги и демонстрации на улице.. А у нас паспорт в 2 раза с НГ и нормально. Как будто бумага подорожала или ещё чего. Непонятно однако..

знаток
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 11:32
Комментарий удален модератором.

Шахтер
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:

В шахтерских паселках нет другой работы мужикам. Женщины ваще без работы. Этим и пользуются работадатели , гребут не хило а на зарплате как всегда экономят.

Директор Пляжа
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:

Ты как всегда путаешь свою кормушку с чужой.

Ерлан
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть в бизнес сферу идут тогда. Раз не хотят на одной из самых оплачиваемых работ в регионе трудится. Вопросы в первую очередь надо себе задавать

Нурлан
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО




Отправлено: 29.12.17 - 12:15
Комментарий удален модератором.

§ Hidal777
Re: Смена шахтеров не вышла на работу на руднике в ВКО
Hidal777


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 18.05.17
Отправлено: 29.12.17 - 12:21
Комментарий удален модератором.
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