В Казахстане в 2020 году создадут Фонд компенсации потерпевшим
Совершившие уголовные преступления люди, помимо выплаты компенсации пострадавшим, будут отчислять деньги в специальный фонд, сообщает Informburo.kz.
Иллюстративное фото с сайта Matrica.kz
Министр финансов Бахыт Султанов представил депутатам Сената законопроект "О фонде компенсации потерпевшим".
- Здесь создаётся правовая основа, чтобы можно было получать первичную помощь. Обычно потерпевшие затягиваются в длинный процесс, пока определится виновный, когда в конечном итоге потерпевший сможет предъявить ему возмещение ущерба. Проходит время и годы. В соответствии с международными стандартами и в рамках совершенствования уголовно-процессуального законодательства создаётся основа, чтобы потерпевшие смогли получить первичную какую-то помощь, – сказал Бахыт Сулатнов в кулуарах пленарного заседания Сената.
Получателями средств фонда станут несколько категорий людей:
- несовершеннолетние, пострадавшие от сексуального насилия;
- жертвы торговли людьми и пыток;
- люди, которым причинён тяжкий вред здоровью и если их заразили ВИЧ или СПИДом;
- те, кто наделён правами потерпевшего в случае его смерти
Создаваемый фонд будет существовать в виде банковского счёта, а не юридического лица. Это, по мнению министра, сегодня является самой экономной формой. Он поделился своими расчётами – приблизительно в год сумма поступлений составит 1 млрд тенге.
- Государственные органы, осуществляющие функции уголовного преследования, разъясняют права потерпевшего на получение компенсации и рассматривают его заявление, назначают размер компенсации и составляют реестр получателя с последующим предоставлением в казначейство. Затем выплата компенсации осуществляется на банковский счёт получателей, – сказал Бахыт Султанов.
С 1 июля 2018 года суд начнёт осуществлять взыскания в фонд с виновных лиц. Деньги будут накапливаться, а с выплаты потерпевшим начнутся 1 июля 2020 года.
- На сегодня в рамках законодательства предусмотрено пять источников, формирующих фонд. Основной источник 98% – ожидается поступление от виновных лиц по решению суда. Суд налагает на него взыскание в зависимости от проступка. Минимальный 5 МРП, самый тяжёлый 50 МРП. С 1 июля 2018 года суды начнут налагать эти взыскания, – сказал вице-министр финансов Берик Шолпанкулов.
Сенат Парламента принял законопроект.
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простому смертному там не разобраться , полный туман
там нормальная лексика есть? Это же мелкое хулиганство. Или в случае когда снимаешь чью то аварию нецензурная брань разрешена )))
Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
а это для тех кто "моросит" www.youtube.com и два www.youtube.com можно давно расслабиться 8-)
Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
Kairat stayer: Медный: Вот эта эта ситуация мне напоминает алкаша.. который не может вытерпеть, когда в магаз подвезут водку... и пьёт всякий суррогат, да и ещё отсебятину гонит. Если ты не...
Моя Деревенька и её окрестности.
1952: Каждая страна должна уметь защищаться от иностранных поползновений!!! Только не от Иностранных - Инвестиций... :lol: :lol: :oops: