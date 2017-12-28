Совершившие уголовные преступления люди, помимо выплаты компенсации пострадавшим, будут отчислять деньги в специальный фонд, сообщает Informburo.kz.

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Министр финансов Бахыт Султанов представил депутатам Сената законопроект "О фонде компенсации потерпевшим".

- Здесь создаётся правовая основа, чтобы можно было получать первичную помощь. Обычно потерпевшие затягиваются в длинный процесс, пока определится виновный, когда в конечном итоге потерпевший сможет предъявить ему возмещение ущерба. Проходит время и годы. В соответствии с международными стандартами и в рамках совершенствования уголовно-процессуального законодательства создаётся основа, чтобы потерпевшие смогли получить первичную какую-то помощь, – сказал Бахыт Сулатнов в кулуарах пленарного заседания Сената.

Получателями средств фонда станут несколько категорий людей:

несовершеннолетние, пострадавшие от сексуального насилия;

жертвы торговли людьми и пыток;

люди, которым причинён тяжкий вред здоровью и если их заразили ВИЧ или СПИДом;

те, кто наделён правами потерпевшего в случае его смерти

Создаваемый фонд будет существовать в виде банковского счёта, а не юридического лица. Это, по мнению министра, сегодня является самой экономной формой. Он поделился своими расчётами – приблизительно в год сумма поступлений составит 1 млрд тенге.

- Государственные органы, осуществляющие функции уголовного преследования, разъясняют права потерпевшего на получение компенсации и рассматривают его заявление, назначают размер компенсации и составляют реестр получателя с последующим предоставлением в казначейство. Затем выплата компенсации осуществляется на банковский счёт получателей, – сказал Бахыт Султанов.

С 1 июля 2018 года суд начнёт осуществлять взыскания в фонд с виновных лиц. Деньги будут накапливаться, а с выплаты потерпевшим начнутся 1 июля 2020 года.

- На сегодня в рамках законодательства предусмотрено пять источников, формирующих фонд. Основной источник 98% – ожидается поступление от виновных лиц по решению суда. Суд налагает на него взыскание в зависимости от проступка. Минимальный 5 МРП, самый тяжёлый 50 МРП. С 1 июля 2018 года суды начнут налагать эти взыскания, – сказал вице-министр финансов Берик Шолпанкулов.

Сенат Парламента принял законопроект.