Быстрее не бывает

Форум
сайлау курманов
Ничего не изменилось: новый Налоговый кодекс не решает фундаментальных проблем
простому смертному там не разобраться , полный туман
28.12.17 19:29
!
Сегодня рано утром в Костанае произошла авария с автобусом и Тойотой
там нормальная лексика есть? Это же мелкое хулиганство. Или в случае когда снимаешь чью то аварию нецензурная брань разрешена )))
28.12.17 19:29
Медный
Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
а это для тех кто "моросит" www.youtube.com и два www.youtube.com можно давно расслабиться 8-)
28.12.17 19:21
Медный
Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
Kairat stayer: Медный: Вот эта эта ситуация мне напоминает алкаша.. который не может вытерпеть, когда в магаз подвезут водку... и пьёт всякий суррогат, да и ещё отсебятину гонит. Если ты не...
28.12.17 19:18
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
1952: Каждая страна должна уметь защищаться от иностранных поползновений!!! Только не от Иностранных - Инвестиций... :lol: :lol: :oops:
28.12.17 19:14
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

В Казахстане в 2020 году создадут Фонд компенсации потерпевшим

28 декабря 2017, 17:15 |  Государство

Совершившие уголовные преступления люди, помимо выплаты компенсации пострадавшим, будут отчислять деньги в специальный фонд, сообщает Informburo.kz.

Иллюстративное фото с сайта Matrica.kz

Министр финансов Бахыт Султанов представил депутатам Сената законопроект "О фонде компенсации потерпевшим".

- Здесь создаётся правовая основа, чтобы можно было получать первичную помощь. Обычно потерпевшие затягиваются в длинный процесс, пока определится виновный, когда в конечном итоге потерпевший сможет предъявить ему возмещение ущерба. Проходит время и годы. В соответствии с международными стандартами и в рамках совершенствования уголовно-процессуального законодательства создаётся основа, чтобы потерпевшие смогли получить первичную какую-то помощь, – сказал Бахыт Сулатнов в кулуарах пленарного заседания Сената.

Получателями средств фонда станут несколько категорий людей:

  • несовершеннолетние, пострадавшие от сексуального насилия;
  • жертвы торговли людьми и пыток;
  • люди, которым причинён тяжкий вред здоровью и если их заразили ВИЧ или СПИДом;
  • те, кто наделён правами потерпевшего в случае его смерти

Создаваемый фонд будет существовать в виде банковского счёта, а не юридического лица. Это, по мнению министра, сегодня является самой экономной формой. Он поделился своими расчётами – приблизительно в год сумма поступлений составит 1 млрд тенге.

- Государственные органы, осуществляющие функции уголовного преследования, разъясняют права потерпевшего на получение компенсации и рассматривают его заявление, назначают размер компенсации и составляют реестр получателя с последующим предоставлением в казначейство. Затем выплата компенсации осуществляется на банковский счёт получателей, – сказал Бахыт Султанов.

С 1 июля 2018 года суд начнёт осуществлять взыскания в фонд с виновных лиц. Деньги будут накапливаться, а с выплаты потерпевшим начнутся 1 июля 2020 года.

- На сегодня в рамках законодательства предусмотрено пять источников, формирующих фонд. Основной источник 98% – ожидается поступление от виновных лиц по решению суда. Суд налагает на него взыскание в зависимости от проступка. Минимальный 5 МРП, самый тяжёлый 50 МРП. С 1 июля 2018 года суды начнут налагать эти взыскания, – сказал вице-министр финансов Берик Шолпанкулов.

Сенат Парламента принял законопроект.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
28.12.17 16:25 6 к 1 и выше: чего ожидают эксперты от пары рубль/тенге в 2018 году
28.12.17 15:18 Снижающий штрафы закон подписал Назарбаев
28.12.17 14:08 Новые авто не по карману: в Казахстане растет количество старых машин - исследование
28.12.17 12:22 Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
28.12.17 11:49 В Казахстане усилят контроль за ввозом российского зерна
28.12.17 10:27 Ничего не изменилось: новый Налоговый кодекс не решает фундаментальных проблем
28.12.17 09:03 Подорожает ли бензин в 2018 году
27.12.17 19:03 В Мендыкаринском районе задержали подозреваемых в незаконном отстреле двух косуль
27.12.17 17:22 В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл новый руководитель
27.12.17 17:05 Какие игрушки в Казахстане опасны для детей, рассказал Бекшин

Комментарии к новости

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Сейчас на сайте
Гостей: 162
Пользователей: 3
Всего: 165

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх