6 к 1 и выше: чего ожидают эксперты от пары рубль/тенге в 2018 году

Со второй половины 2017 года тенге шел к новому паритету с рублем, и на короткое время, в октябре, достигал отметки 6 к 1. Мнениями о том, продолжится ли эта тенденция и в 2018 году, с корреспондентом Tengrinews.kz поделились опрошенные эксперты.

Фото Амира Абдулхаимова

Доктор делового администрирования Ерлан Ибрагим отметил, что в уходящем году рубль продемонстрировал достаточную прочность, несмотря на усиление санкций. Отрицательный фактор был смягчен и подорожавшей нефтью - второй важной составляющей в курсообразовании российской валюты. В итоге по отношению к доллару рубль находился в коридоре 58-59.

Также Ибрагим напомнил, что и на казахстанскую валюту влияют нефтяные котировки.

- Если попытаться заглянуть в 2018 год, мне кажется, что нефть будет более или менее стабильной. В случае усиления конфликтной ситуации на Ближнем Востоке или на Корейском полуострове цены могут вырасти. Думаю, нефть будет оставаться в коридоре 60 плюс/минус 10 долларов за баррель, - считает эксперт.

Вместе с тем эксперт достаточно пессимистично настроен по поводу того, каким будет кросс-курс тенге к рублю из-за сильного влияния, которое оказывает на пару торговый баланс между странами.

- Я боюсь, что мы в 2018 году если не перескочим 6, то будем ближе к 6, а можем и проскочить эту отметку. У нас сейчас с Россией в торговом балансе дефицит. Это будет способствовать ослаблению тенге к рублю. Скорее всего, к весне мы опять можем подойди к 6, а там уже дальше будет понятно. Какие-то меры, наверное, будут приниматься. Думаю, можем и 6 пройти, - поделился мнением собеседник.

Старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова ожидает, что коридор для российского рубля в 2018 году составит 5,5-6,1 тенге. При этом она отмечает, что риском для валют развивающихся экономик - и рубля, и тенге - является вероятность ужесточения пакета антироссийских санкций.

- Опорная точка - февраль/март. Кроме того, стоит держать в поле зрения продолжающиеся работы по абсорбированию долларовой ликвидности в США сразу с двух сторон - ФРС и Минфина. В новом году к ним присоединится и эффект от реформы налогового сектора. Доллар получит серьезную поддержку - сырьевые валюты могут просесть. Еще один "черный лебедь" кроется в работах над стратегией выхода из соглашений ОПЕК+. Колебания котировок нефти могут оказаться довольно сильными, что обязательно скажется на поведении и тенге, и рубля, - прокомментировала Бодрова.