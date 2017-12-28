Быстрее не бывает

Форум
Kairat stayer
Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
кутерьма: Моше Ну, его надо оставить, как без Малого, с его слов, человека свободного, прогрессивного с либертарианским взглядом... (пост Моше за №26).
28.12.17 19:33
Народный контроль
Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
Anna Болейн: Для хозяина интернет ресурса " НГ" необходимо теперь составить пользовательское соглашение ( по другому обычный договор с пользователем ,основанный на законе РК ) Ну это в...
28.12.17 19:30
сайлау курманов
Ничего не изменилось: новый Налоговый кодекс не решает фундаментальных проблем
простому смертному там не разобраться , полный туман
28.12.17 19:29
!
Сегодня рано утром в Костанае произошла авария с автобусом и Тойотой
там нормальная лексика есть? Это же мелкое хулиганство. Или в случае когда снимаешь чью то аварию нецензурная брань разрешена )))
28.12.17 19:29
чушь
Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
Алибаба: мне похрен-я не пишу чушь всякую Алибаба: Ибо не вижу читателя - одни ватаны. уже написал
28.12.17 19:28
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

В Казахстане усилят контроль за ввозом российского зерна

28 декабря 2017, 11:49 |  Государство

Сокращение спроса, падение цен и панические настроения сейчас наблюдаются на зерновом рынке. Об этом заявил директор департамента экспортных контрактов Продкорпорации Нуржан Мухамеджанов, передает корреспондент LS.

Иллюстративное фото

Он отметил, что на внутреннем рынке зерна с сентября текущего года наблюдается большой диспаритет между мировыми и внутренними ценами, стремительное снижение цены на внутреннем рынке и сокращение спроса.

- В данное время ввиду отсутствия выручки за собранный урожай фермеры не могут выплатить заработную плату, налоги и кредиты. Что ведет за собой рост социальной напряженности. Анализ текущей ситуации раскрыл причины этого. Первое - рекордный урожай зерновых в России, создавший избыточный объем дешевого зерна в приграничных с Казахстаном регионах, которое завозится в основном нелегальным способом, - заявил Мухамеджанов.

Второе - нехватка вагонов внутри страны и сокращение закупок со стороны частных трейдеров, в том числе международных, поскольку ситуация с вагонами не позволяла исполнять контракты должным образом. Третье - пассивную роль проявил традиционный маркетмейкер зернового рынка – Продкорпорация, у которой не было ясной закупочной политики, которая объявила закупку по цене 42 тыс. тенге и, ничего не купив, снизила цену до 39 тыс. тенге.

- Все это привело к паническому настроению на внутреннем зерновом рынке, сокращению спроса и падению цен, - добавил Мухамеджанов.

По его словам, в данное время существующая цена не покрывает затраты сельхозтоваропроизводителей и не дает возможность в полной мере подготовиться к качественному проведению весенне-полевых работ.

- В связи с этим и было принято решение закупки продовольственной пшеницы третьего класса через Продкорпорацию в объеме до 2 млн тонн по сложившимся рыночным ценам порядка 42 тыс. тенге за одну тонну, включая НДС. Причем средства для закупки будут выделены из резерва правительства и Национального фонда, - объяснил он.

Закупка будет осуществляться только у сельхозтоваропроизводителей при предъявлении следующих документов: заявка, выписка с лицевого счета по зерновой расписке, копия удостоверения личности, копия документа, подтверждающего право землепользования на земли сельхозназначения, статистическая отчетность о посеве и сборе урожая.

Кроме того, планируется усилить контроль за ввозом российского зерна и его легализацией без уплаты НДС.

- Наряду с этим необходимо обеспечить прозрачность вагонных отгрузок зерна и максимально безбарьерное оформление экспортной документации за счет интеграции информационной системы зерновых расписок и информационной системы КТЖ. Данные меры необходимы для создания запаса продовольственного зерна, который вполне может быть востребован, поскольку анализ показывает высокий риск засухи, - считает представитель Продкорпорации.

Он добавил, что в текущем сезоне высока вероятность низкой зимней влаги, а значит и низкого урожая. Соответственно, потребность в запасах зерна возрастает.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
28.12.17 17:15 В Казахстане в 2020 году создадут Фонд компенсации потерпевшим
28.12.17 16:25 6 к 1 и выше: чего ожидают эксперты от пары рубль/тенге в 2018 году
28.12.17 15:18 Снижающий штрафы закон подписал Назарбаев
28.12.17 14:08 Новые авто не по карману: в Казахстане растет количество старых машин - исследование
28.12.17 12:22 Анонимные комментарии запретили: Назарбаев подписал закон
28.12.17 10:27 Ничего не изменилось: новый Налоговый кодекс не решает фундаментальных проблем
28.12.17 09:03 Подорожает ли бензин в 2018 году
27.12.17 19:03 В Мендыкаринском районе задержали подозреваемых в незаконном отстреле двух косуль
27.12.17 17:22 В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл новый руководитель
27.12.17 17:05 Какие игрушки в Казахстане опасны для детей, рассказал Бекшин

Комментарии к новости
Страница 1 из 212»

Народный контроль
Re: В Казахстане усилят контроль за ввозом российского зерна




Отправлено: 28.12.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закрыть железную дорогу в Турцию! Для кого строили на народные деньги? У них есть порты в Новороссийске.

пэтриот
Re: В Казахстане усилят контроль за ввозом российского зерна




Отправлено: 28.12.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и кому нужен этот ТС ?
Давно признались бы что идея бредовая , палки в колеса суем друг-другу, недавно с Кыргызстаном ,,воевали,, , теперь с Россией. Они нами недовольны , мы ими . Тычем договором ТС , а на деле только бабла срубить. Возим товары контрабандные, левый алкоголь и т.д
Идея хорошая , да только на бумаге. Не доросли еще ,,хотелки,,

кустанаец 1
Re: В Казахстане усилят контроль за ввозом российского зерна




Отправлено: 28.12.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В России деньги в науку вложили в 2004 году в СХ , вывели новые сорта зерновых яровых и озимых для каждого региона , они собирают урожай два раза в год Внутренний рынок потребления вырос с 72 млн т до 96 млн в этом году, а сбор увеличивают ежегодно на 5 млн тонн. Средняя урожайность даже в Сибири 24 ц с га .... Что можем мы им противопоставить Омскую пшеницу которую сеем с 85 года или Любавау с тех же годов ? У нас урожайность 4,5 до 12 ц с га . Так , что через пару лет мы можем вообще не сеять . у них сегодня 3 класс по 5 р за тонну можно купить . Точно так же с масличными .

коматозник
Re: В Казахстане усилят контроль за ввозом российского зерна




Отправлено: 28.12.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Закрыть железную дорогу в Турцию! Для кого строили на народные деньги? У них есть порты в Новороссийске.


Существо наверное не в курсе,что нам порт Новоросса нужен в десятки раз больше,чем гипотетическая дорога к туркам?

коматозник
Re: В Казахстане усилят контроль за ввозом российского зерна




Отправлено: 28.12.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он отметил, что на внутреннем рынке зерна с сентября текущего года наблюдается большой диспаритет между мировыми и внутренними ценами

Я ошибусь если скажу,что это последствия дедоларизации, которую и провели власти?
А русаки могут в этих условиях работать и зарабатывать.
Наши за 25 лет позабыли ,что такое конкуренция, теперь плачут.

кустанаец 1
Re: В Казахстане усилят контроль за ввозом российского зерна




Отправлено: 28.12.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Закрыть железную дорогу в Турцию! Для кого строили на народные деньги? У них есть порты в Новороссийске.

Ты если пишешь , то понимай о чем Россия всегда была главным поставщиком зерна в Туркай, наш вагон последним был всегда

Лу
Re: В Казахстане усилят контроль за ввозом российского зерна




Отправлено: 28.12.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
В России деньги в науку вложили в 2004 году в СХ , вывели новые сорта зерновых яровых и озимых для каждого региона , они собирают урожай два раза в год Внутренний рынок потребления вырос с 72 млн т до 96 млн в этом году, а сбор увеличивают ежегодно на 5 млн тонн. Средняя урожайность даже в Сибири 24 ц с га .... Что можем мы им противопоставить Омскую пшеницу которую сеем с 85 года или Любавау с тех же годов ? У нас урожайность 4,5 до 12 ц с га . Так , что через пару лет мы можем вообще не сеять . у них сегодня 3 класс по 5 р за тонну можно купить . Точно так же с масличными .

бред не неси, за всю свою историю Россия ни разу не смогла обеспечить себя продовольствием, и никогда не сможет, просто год урожайны и санкции (продать не могут никуда) откуда у них за два года сорта вывели? что бы сорт вывести минимум нужно 20 лет, увидишь еще нефть в обмен на продовольствие.

§ 112
Re: В Казахстане усилят контроль за ввозом российского зерна
112


(Пользователи)
Сообщений: 8344
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.12.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странные людишки..
Зачем тогда вступали в ТС?
Пусть разоряются наши колхозники, которые еще не разорились до конца, ведь жЫть в ТСе это круто, можно и потерпеть..
Профайл

михалыч
Re: В Казахстане усилят контроль за ввозом российского зерна




Отправлено: 28.12.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Ну и кому нужен этот ТС ?
Давно признались бы что идея бредовая , п


националистам не нужен.
остальным здравым людям - нужен .

Народный контроль
Re: В Казахстане усилят контроль за ввозом российского зерна




Отправлено: 28.12.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Тычем договором ТС

Кому нужен этот таёжный союз? Торговая война была и будет во все времена!

Народный контроль
Re: В Казахстане усилят контроль за ввозом российского зерна




Отправлено: 28.12.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
с 72 млн т до 96 млн в этом году, а сбор увеличивают ежегодно на 5 млн тонн. Средняя урожайность даже в Сибири 24 ц с га

Это пока боженька даёт ! Забыли какие засушливые и не урожайные года были ? Сколько зерна с Канады экспортировали ? Вся валютная выручка уходила на закуп зерна. И такие года не за горами!

§ 112
Re: В Казахстане усилят контроль за ввозом российского зерна
112


(Пользователи)
Сообщений: 8344
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.12.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
понимай о чем Россия всегда была главным поставщиком зерна в Туркай, на

Это когда, до 1913го года или после 1991го?
Приведи пожалуйста данные об этом..
Профайл

историк
Re: В Казахстане усилят контроль за ввозом российского зерна




Отправлено: 28.12.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Сколько зерна с Канады экспортировали ?


так казахи зерно никогда и не выращивали. они хлеб не ели.
хлеб они увидели только при советской власти. вместе с грамотностью.

кустанаец 1
Re: В Казахстане усилят контроль за ввозом российского зерна




Отправлено: 28.12.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лу:
бред не неси, за всю свою историю Россия ни разу не смогла обеспечить

В отличие от тебя я в этом деле давно, и за свои слова привык с 90 отвечать. Россия сегодня на 67 % всем себя обеспечивает и в этом году она первая в мире по зерновым 30 млн тонн выставили в продажу И наши казахстанские вагоны уже два года коллесят в России поэтому у нас их не хватает . Ты спроси у федоровских аграриев сколько фермеров завезли от них семена в течении этих трет лет на посев , а потом про бред начинай лапотать. Мы из России везем практически все , так что пэтриот учиться тебе надо было лучше , а мы сидим на своем урожае. потому что у нас себестоимость 4,5 ц на Га , столько же и собрали часть фермеров Поэтому мельники везут от них

кустанаец 1
Re: В Казахстане усилят контроль за ввозом российского зерна




Отправлено: 28.12.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Странные людишки..
Зачем тогда вступали в ТС?

Для тех кто много говорит о том , в чем ничего не понимает Мы новых сортов семян не имеем , которые нам нужны как воздух , новые приспособленные для нашего времени сейчас . Но в науку наше государство не вкладывает, в ЭКСПО только. Наша Кустанайская Наука село , уже забыли там когда на полях банитет поднимали , удобрения единицы ложат, сеять надо в одно место на третий четвертый год одну культуру, пары увеличивать. севооборот . А большинство в одну и туже клетку из года в год одно и тоже сеят

Страница 1 из 212»

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Сейчас на сайте
Гостей: 163
Пользователей: 3
Всего: 166

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх