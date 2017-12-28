В Казахстане усилят контроль за ввозом российского зерна

Сокращение спроса, падение цен и панические настроения сейчас наблюдаются на зерновом рынке. Об этом заявил директор департамента экспортных контрактов Продкорпорации Нуржан Мухамеджанов, передает корреспондент LS.

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Он отметил, что на внутреннем рынке зерна с сентября текущего года наблюдается большой диспаритет между мировыми и внутренними ценами, стремительное снижение цены на внутреннем рынке и сокращение спроса.



- В данное время ввиду отсутствия выручки за собранный урожай фермеры не могут выплатить заработную плату, налоги и кредиты. Что ведет за собой рост социальной напряженности. Анализ текущей ситуации раскрыл причины этого. Первое - рекордный урожай зерновых в России, создавший избыточный объем дешевого зерна в приграничных с Казахстаном регионах, которое завозится в основном нелегальным способом, - заявил Мухамеджанов.



Второе - нехватка вагонов внутри страны и сокращение закупок со стороны частных трейдеров, в том числе международных, поскольку ситуация с вагонами не позволяла исполнять контракты должным образом. Третье - пассивную роль проявил традиционный маркетмейкер зернового рынка – Продкорпорация, у которой не было ясной закупочной политики, которая объявила закупку по цене 42 тыс. тенге и, ничего не купив, снизила цену до 39 тыс. тенге.



- Все это привело к паническому настроению на внутреннем зерновом рынке, сокращению спроса и падению цен, - добавил Мухамеджанов.



По его словам, в данное время существующая цена не покрывает затраты сельхозтоваропроизводителей и не дает возможность в полной мере подготовиться к качественному проведению весенне-полевых работ.



- В связи с этим и было принято решение закупки продовольственной пшеницы третьего класса через Продкорпорацию в объеме до 2 млн тонн по сложившимся рыночным ценам порядка 42 тыс. тенге за одну тонну, включая НДС. Причем средства для закупки будут выделены из резерва правительства и Национального фонда, - объяснил он.



Закупка будет осуществляться только у сельхозтоваропроизводителей при предъявлении следующих документов: заявка, выписка с лицевого счета по зерновой расписке, копия удостоверения личности, копия документа, подтверждающего право землепользования на земли сельхозназначения, статистическая отчетность о посеве и сборе урожая.



Кроме того, планируется усилить контроль за ввозом российского зерна и его легализацией без уплаты НДС.



- Наряду с этим необходимо обеспечить прозрачность вагонных отгрузок зерна и максимально безбарьерное оформление экспортной документации за счет интеграции информационной системы зерновых расписок и информационной системы КТЖ. Данные меры необходимы для создания запаса продовольственного зерна, который вполне может быть востребован, поскольку анализ показывает высокий риск засухи, - считает представитель Продкорпорации.



Он добавил, что в текущем сезоне высока вероятность низкой зимней влаги, а значит и низкого урожая. Соответственно, потребность в запасах зерна возрастает.