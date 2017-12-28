Сокращение спроса, падение цен и панические настроения сейчас наблюдаются на зерновом рынке. Об этом заявил директор департамента экспортных контрактов Продкорпорации Нуржан Мухамеджанов, передает корреспондент LS.
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Он отметил, что на внутреннем рынке зерна с сентября текущего года наблюдается большой диспаритет между мировыми и внутренними ценами, стремительное снижение цены на внутреннем рынке и сокращение спроса.
- В данное время ввиду отсутствия выручки за собранный урожай фермеры не могут выплатить заработную плату, налоги и кредиты. Что ведет за собой рост социальной напряженности. Анализ текущей ситуации раскрыл причины этого. Первое - рекордный урожай зерновых в России, создавший избыточный объем дешевого зерна в приграничных с Казахстаном регионах, которое завозится в основном нелегальным способом, - заявил Мухамеджанов.
Второе - нехватка вагонов внутри страны и сокращение закупок со стороны частных трейдеров, в том числе международных, поскольку ситуация с вагонами не позволяла исполнять контракты должным образом. Третье - пассивную роль проявил традиционный маркетмейкер зернового рынка – Продкорпорация, у которой не было ясной закупочной политики, которая объявила закупку по цене 42 тыс. тенге и, ничего не купив, снизила цену до 39 тыс. тенге.
- Все это привело к паническому настроению на внутреннем зерновом рынке, сокращению спроса и падению цен, - добавил Мухамеджанов.
По его словам, в данное время существующая цена не покрывает затраты сельхозтоваропроизводителей и не дает возможность в полной мере подготовиться к качественному проведению весенне-полевых работ.
- В связи с этим и было принято решение закупки продовольственной пшеницы третьего класса через Продкорпорацию в объеме до 2 млн тонн по сложившимся рыночным ценам порядка 42 тыс. тенге за одну тонну, включая НДС. Причем средства для закупки будут выделены из резерва правительства и Национального фонда, - объяснил он.
Закупка будет осуществляться только у сельхозтоваропроизводителей при предъявлении следующих документов: заявка, выписка с лицевого счета по зерновой расписке, копия удостоверения личности, копия документа, подтверждающего право землепользования на земли сельхозназначения, статистическая отчетность о посеве и сборе урожая.
Кроме того, планируется усилить контроль за ввозом российского зерна и его легализацией без уплаты НДС.
- Наряду с этим необходимо обеспечить прозрачность вагонных отгрузок зерна и максимально безбарьерное оформление экспортной документации за счет интеграции информационной системы зерновых расписок и информационной системы КТЖ. Данные меры необходимы для создания запаса продовольственного зерна, который вполне может быть востребован, поскольку анализ показывает высокий риск засухи, - считает представитель Продкорпорации.
Он добавил, что в текущем сезоне высока вероятность низкой зимней влаги, а значит и низкого урожая. Соответственно, потребность в запасах зерна возрастает.
кутерьма: Моше Ну, его надо оставить, как без Малого, с его слов, человека свободного, прогрессивного с либертарианским взглядом... (пост Моше за №26).
Anna Болейн: Для хозяина интернет ресурса " НГ" необходимо теперь составить пользовательское соглашение ( по другому обычный договор с пользователем ,основанный на законе РК ) Ну это в...
Ничего не изменилось: новый Налоговый кодекс не решает фундаментальных проблем
простому смертному там не разобраться , полный туман
там нормальная лексика есть? Это же мелкое хулиганство. Или в случае когда снимаешь чью то аварию нецензурная брань разрешена )))
Алибаба: мне похрен-я не пишу чушь всякую Алибаба: Ибо не вижу читателя - одни ватаны. уже написал