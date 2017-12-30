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Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал главный санврач Казахстана

30 декабря 2017, 09:25 |  Общество

Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин рассказал, как встретить Новый год без риска для здоровья, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото с сайта kulray.ru

- Сейчас все мы идем в магазины, хозяйки в первую очередь думают о том, чтобы стол их был соответствующий, но в погоне за тем, чтобы стол ломился от различных блюд, могут быть приняты неквалифицированные решения, - посетовал Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК.

Для оформления праздничного стола главный санврач страны посоветовал заранее запастись фруктами и овощами и приготовить из них легкие салаты.

- В овощи можно добавлять легкое мясо - белое мясо курицы. Ну и поменьше тяжелой пищевой продукции. Мы рекомендуем побольше употреблять бутилированной воды, других напитков: морсов, соков. При этом, конечно, я бы хотел порекомендовать, чтобы мы подумали о поджелудочной железе. Как можно меньше сладкой продукции - тортов, - перечислил специалист.

Кроме того, он высказался против привычки готовить большое количество салатов впрок.

- Не надо готовить пищу впрок на четыре дня. Вы знаете, салаты, особенно с майонезом, хранятся не более суток, а потом эта продукция должна уходить в отходы. Это основная причина тех пищевых отравлений, которые происходят в январские дни. 50 процентов связано с употреблением оставшейся пищи после встречи Нового года. Поэтому следует как можно минимизировать употребление салатов, - заявил он.

При этом он перечислил, какие салаты лучше не готовить в огромном количестве.

- Это наши знаменитые салаты оливье, сельдь по шубой, которые мы все любим. Их нужно выставлять в ограниченном количестве. На второй день салаты, заправленные майонезом, есть не рекомендуется, потому что это эпидемиологически опасный продукт, в котором развиваются быстро микроорганизмы. Лучше заправлять растительными маслами, их достаточно много сейчас на прилавках магазинов, - посоветовал Жандарбек Бекшин.

- Достаточное количество фруктов - яблоки груши, виноград, а также орехи - все это украсит ваш стол и позволит вам войти в новый год в добром здравии и хорошем настроении, - заключил санврач.
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Комментарии к новости
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§ Алиса
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3922
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.12.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это всё к чему было? Все его "советы" известны с давних советских времен. Врачи давно об этом говорят - зачем дублироваться?
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§ Vital
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.12.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

У каждого свой секрет приготовления. Скажу и на то имею право. Девочки, некоторые подшубой не правильно готовят
Когда вы на дно ложите сельд то не стоит сверху пять раз его засыпать луком . Все должно быть в меру . Помните! Салат под шубой должен во рту мягко таить а не хрустеть на зубах лук :lol:
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§ Vital
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.12.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже самое относятся к оливье. Такое впечатление что многие девушки всё жизнь работали в столовой. Вечно на сыпять мешок лука. девать его что ли не куда? Если у вас много его отправте детям в африку . Зачем его по 100 кг сыпать куда не поподя. Это вам не шашлык который засыпают луком.
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§ Vital
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.12.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
посетовал Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК

Он ваще не в теме. Вот вам нормальный совет от меня. Не когда не зовите к себе в гости . Салаты на стругайте и в холодильник положите , утром придете вам все это пригодится . Нахавайтесь у гостей и напейтесь. Те у кого были они потом как правило больше не позовут. А потому отрывайтесь сразу по полной. :lol:
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§ Vital
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.12.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Достаточное количество фруктов - яблоки груши, виноград, а также орехи - все это украсит ваш стол

Это всё понятно. Ну это только первые 5 минут , для фото. Потом уже стол украшает куча пузырей. Ваш советчик какой то с луны. Походу у него не было еще нового года))) :lol:
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§ Vital
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.12.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вот че забыл сказать вам главный сан врач. Не когда, некогда незадерживайтесь в гостях до самого ранего утра. Иначе вам потом придется всей толпой к вам идти и соответсвено все слопают в холодильнеке ,где вы все приготовили с такой нежностью себе на 1 января. Лучше технично валить ночью когда видите что тут больше ловить нефиг, можно в принцепе и не пращатся , вернее лучше не надо а технично по англиский уйди, всеравно с утра не кто не че не поймет.
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zas
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 30.12.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Потом уже стол украшает куча пузырей. Ваш советчик какой то с луны. Походу у него не было еще нового года

твой пример личной жызы очень плохой , никому не советую.

§ Vital
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.12.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zas:

Я не спорю и ненавязываю. Настроение такое. у всех разный новый год. Кто то все ночь на фрукты смотрит. Когда надоело смотреть включат хабар и все ночь смотрят. Ведь песни петь за столом как хохлы как русские не которые не умеют. Выйти на улицу поздравить абсолютно незнакомого человека. Тебе зас слабо.
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atas
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 30.12.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В магазинах наблюдается ажиотаж на селедку
:lol:
очереди и ругань
:lol:

zas
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 30.12.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Тебе зас слабо.

это обращение ко мне и оно должно выделяться запятыми, невежа ,мужык! ;-) ;-)

§ 112
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8400
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.12.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я селедку три дня назад заказал, 3 штучки, сегодня или завтра заберу..
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ваще
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 30.12.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то оливье захотелось жуть.
пойти купить что-ли.
мочи своего уже нет ждать.
вчеро в маркете, известном, вино видел, названия-
по рыбу
под
под шашлык.
буквально большими буквами, вместо - мускат например.
удивился.
производство Молдавия.

§ Vital
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.12.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
atas:

Не куда ваще в этом году не ездил. Не на базар ,не на складскую всеми люимыми и даже не в астыкжан. Майонез , кетчуп в холодильнике был. Пошел в местный магаз купил сельд , горошек ,водки, курочек фруктов и еще вской мелочевке. Не очереди не толкучки, все культурно , и цены не шевельнулись. А вы катайтесь себе во вред здоровья по всяким оптовкам. Нет экономи там. Проверено 100 раз. Деритесь за последнию селедку. Сижу дома в носу ковыряюсь. Все готово уже. Телек смотрю , разные предновогодние программы. Ну а вы не отвлекайтесь, деритесь,деритесь за последнию селедку)))
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коматозник
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 30.12.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
вчеро в маркете, известном, вино видел, названия-
по рыбу
под
под шашлык.
буквально большими буквами, вместо - мускат например.
удивился.
производство Молдавия.

это было не вино,а пойло для жителей стран третьего мира. :-(

ваще
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 30.12.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коматозник:
это было не вино,а пойло для жителей стран третьего мира


ога.
а остальное "вино" для стран первого мира.
фигню несешь. но тыже каматозник.

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