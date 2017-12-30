Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал главный санврач Казахстана

Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин рассказал, как встретить Новый год без риска для здоровья, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото с сайта kulray.ru

- Сейчас все мы идем в магазины, хозяйки в первую очередь думают о том, чтобы стол их был соответствующий, но в погоне за тем, чтобы стол ломился от различных блюд, могут быть приняты неквалифицированные решения, - посетовал Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК.

Для оформления праздничного стола главный санврач страны посоветовал заранее запастись фруктами и овощами и приготовить из них легкие салаты.

- В овощи можно добавлять легкое мясо - белое мясо курицы. Ну и поменьше тяжелой пищевой продукции. Мы рекомендуем побольше употреблять бутилированной воды, других напитков: морсов, соков. При этом, конечно, я бы хотел порекомендовать, чтобы мы подумали о поджелудочной железе. Как можно меньше сладкой продукции - тортов, - перечислил специалист.

Кроме того, он высказался против привычки готовить большое количество салатов впрок.

- Не надо готовить пищу впрок на четыре дня. Вы знаете, салаты, особенно с майонезом, хранятся не более суток, а потом эта продукция должна уходить в отходы. Это основная причина тех пищевых отравлений, которые происходят в январские дни. 50 процентов связано с употреблением оставшейся пищи после встречи Нового года. Поэтому следует как можно минимизировать употребление салатов, - заявил он.

При этом он перечислил, какие салаты лучше не готовить в огромном количестве.

- Это наши знаменитые салаты оливье, сельдь по шубой, которые мы все любим. Их нужно выставлять в ограниченном количестве. На второй день салаты, заправленные майонезом, есть не рекомендуется, потому что это эпидемиологически опасный продукт, в котором развиваются быстро микроорганизмы. Лучше заправлять растительными маслами, их достаточно много сейчас на прилавках магазинов, - посоветовал Жандарбек Бекшин.

- Достаточное количество фруктов - яблоки груши, виноград, а также орехи - все это украсит ваш стол и позволит вам войти в новый год в добром здравии и хорошем настроении, - заключил санврач.