Новые авто не по карману: в Казахстане растет количество старых машин - исследование

Продажи новых автомобилей в Казахстане не растут. Аналитики Ranking.kz связывают это с недоступностью дорогих машин населению, сообщает Tengrinews.kz.

Фото Турара Казангапова

Как сообщается, количество автомобилей в республике за год выросло на 61,5 тысячи единиц, однако это увеличение обусловлено ростом числа старых авто.

За год количество автомобилей возрастом младше трех лет в Казахстане сократилось на 28,9 тысячи штук, или на 4,7 процента. При этом число зарегистрированного автотранспорта старше десяти лет, напротив, выросло на 88,2 тысячи единиц, или на 3,9 процента.

Таким образом, основная часть автопарка республики представлена машинами старше десяти лет - их доля за год увеличилась до 60,3 процента с 59 процентов, отмечается в исследовании.

"Такая динамика имеет свои объективные причины. Приобретение нового автомобиля для большей части населения РК становится недоступным на фоне падения реальных доходов. Покупательная способность доходов казахстанцев падает второй год подряд: за январь-октябрь текущего года реальные доходы населения РК сократились на 2,6 процента, ускорив падение по сравнению с прошлым годом", - объясняют аналитики.

Также уточняется, что за аналогичный период прошлого года покупательная способность зарплат и иных доходов казахстанцев сократилась на 1,7 процента.

"В таких условиях у большей части населения нет возможности откладывать дополнительные средства на дорогие покупки", - говорят авторы исследования.

Аналитики отмечают, что особенно сильный удар цены в этом году нанесли по автолюбителям - на фоне общего роста цен на потребтовары и услуги за 11 месяцев на 6,3 процента, стоимость бензина подскочила сразу на 19,1 процента, в том числе на наиболее популярный АИ-92 на 20,6 процента.

"Казахстанские автолюбители начинают сокращать иные расходы, причем под оптимизацию попадают даже необходимые, обязательные траты. В частности, в этом году казахстанские автовладельцы застраховали свою ответственность на сумму 41,6 миллиарда тенге. Это всего на 3 процента больше суммы собранных премий по ОГПО владельцев транспорта год назад, темп роста несопоставимый со скоростью увеличения автопарка в РК", - приводятся данные в исследовании.

Объемы покупок АвтоКАСКО сохраняются на одном и том же уровне третий год подряд, покупка такой страховки для большинства автолюбителей также становится довольно дорогой, продолжают аналитики.

"В этом году в среднем каждый автолюбитель за свой транспорт заплатил по 10,6 тысячи тенге за обязательную страховку, это всего на 1,4 процента больше затрат на страховку в прошлом году. Ранее в среднем сумма таких затрат росла на 6,8 процента в год".