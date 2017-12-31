Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!

Старая притча о козе, которая, будучи введенной в дом многодетного бедняка на недельку, подарила ему абсолютное ощущение счастья, когда ее вывели из лачуги, отлично подходит к предновогоднему настроению. У меня лично исчезло ощущение тотальной ухудшаемости жизни, которое сопровождало год назад. Тогда, помнится, тенге разбился, упав с высоты завышенной самооценки, цены росли, коррупционные дела демонстрировали, что все вокруг продажно, а начинающаяся вакханалия переименований баламутила в гражданах мутные нетолерантные глубины.

«И что изменилось?» - усомнитесь вы. И, памятуя события года уходящего, будете правы. А я скажу: изменилось отношение к процессу. Как известно, терпеть бесконечный ужас невозможно. Он заставляет сделать выбор в пользу ужасного конца. Но в силу природной позитивности человеческой натуры люди конец стараются выбирать минимально ужасный.

А потому, хоть коррупционных историй меньше не стало, и все более ясно, что грибница продажности захватила и берущие вертикали власти, и дающие горизонтали электората, но бесконечно падать нельзя. Пробив не одно дно, мы, наконец, устаканились на некоей твердой субстанции, на которой можно опомниться, сориентироваться, где верх, где низ, и подумать, как начать отсюда выбираться.

Путь, в принципе, известен. До него нужно дозреть, и мне кажется, что вот-вот - и это произойдет. Сужу по обращениям в редакцию. На днях к нам приходили строители крупного объекта, оказались в сложной ситуации: определенный этап работ завершен, а подрядчик платить за них не собирается. Как так? Да очень просто: официально на стройке не были оформлены не только работяги, но и ИТР. Их вопрос: что делать? А что тут сделаешь - только называть себя и вытаскивать всю нечистую и запутанную спираль строительного процесса на всеобщее обозрение. Ушли думать и, скорее всего, завтра не вернутся - им же и впредь нужно работать, а у нас в строительстве это общепринятая схема. Но уверена, они вернутся послезавтра, потому что схема действительно общепринятая, кидалово постоянно, а терпелка - она не вечная.

Вот и по поводу бессмертной, как мафия, темы насильственной подписки кое-что сдвинулось - в этом году антимонопольщики заинтересовались наконец некоторыми фактами, имеющими место в Ждановском сельском округе. Идет расследование. А народ, изрядно за год обедневший (цены-то растут, а зарплаты и не думают), стал подкидывать конкретные документы, иллюстрирующие ситуацию на железной дороге, в школах и медучреждениях. Еще немного, и заговор молчания вокруг очевидных нарушений рухнет.

Короче говоря, если вы этого еще не сделали, настало время срочно выводить козу из дома. И ощутить заслуженное облегчение. Наступающий год Собаки предполагает нахождение в доме совсем другого животного. Верного, честного и дружелюбного. Дышать станет легче. И можно будет посмотреть наверх. Мне кажется, именно это будет главной надеждой и главной целью в наступающем году. Достигнем ли? Я думаю, это во многом зависит от нас самих. Наверное, не сразу. И не стоит ждать от наступающего года сытости и полного благополучия, хотя, конечно, хочется. Но оттолкнуться ногами ото дна время настало.

Удачного нам всем подъема!