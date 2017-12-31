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Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
112: Говорю строго по теме Это с Новым Годом! :lol: 112: Тогда и можно учить и других в том числе Может хватит тут указания раздавать, в себе разберись сначала :-P 112: реальный адрес...
31.12.17 21:24
112
Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
Пока писал о Высшем - перемене в нас самих, дан приказ сбегать за горячительными слабыми напитками.. Пока мы Новый Год справляем с салатом под шубой и горячительными, с нами не будет никаких...
31.12.17 21:08
112
Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
Тема такая.. Измениться.. За 12 лет нахождения тут на форуме ничего, абсолютно не поменялось! Вот это только только осознал Шеф.. И не поменяется, потому что от нас хотят управляемости,...
31.12.17 21:05
112
Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
Моше: Заканыч, позволь поинтересоваться. У тебя какая-то психологическая травма, как и у Сизо - Не знаю что там у Сизо и кто там с кем в притерках.. Говорю строго по теме - для того, чтобы хотеть...
31.12.17 20:59
vbn
Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать о том, как они встречают Новый год
С наступающим всех новым годом счастья всем здоровья удачи во всем :lol:
31.12.17 20:58
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Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!

«Пробив не одно дно, мы, наконец, можем сориентироваться, где верх, где низ, и подумать, как начать отсюда выбираться»

Ольга КОЛОКОЛОВА

31 декабря 2017, 08:20 |  Мнения

Старая притча о козе, которая, будучи введенной в дом многодетного бедняка на недельку, подарила ему абсолютное ощущение счастья, когда ее вывели из лачуги, отлично подходит к предновогоднему настроению. У меня лично исчезло ощущение тотальной ухудшаемости жизни, которое сопровождало год назад. Тогда, помнится, тенге разбился, упав с высоты завышенной самооценки, цены росли, коррупционные дела демонстрировали, что все вокруг продажно, а начинающаяся вакханалия переименований баламутила в гражданах мутные нетолерантные глубины.

«И что изменилось?» - усомнитесь вы. И, памятуя события года уходящего, будете правы. А я скажу: изменилось отношение к процессу. Как известно, терпеть бесконечный ужас невозможно. Он заставляет сделать выбор в пользу ужасного конца. Но в силу природной позитивности человеческой натуры люди конец стараются выбирать минимально ужасный.

А потому, хоть коррупционных историй меньше не стало, и все более ясно, что грибница продажности захватила и берущие вертикали власти, и дающие горизонтали электората, но бесконечно падать нельзя. Пробив не одно дно, мы, наконец, устаканились на некоей твердой субстанции, на которой можно опомниться, сориентироваться, где верх, где низ, и подумать, как начать отсюда выбираться.

Путь, в принципе, известен. До него нужно дозреть, и мне кажется, что вот-вот - и это произойдет. Сужу по обращениям в редакцию. На днях к нам приходили строители крупного объекта, оказались в сложной ситуации: определенный этап работ завершен, а подрядчик платить за них не собирается. Как так? Да очень просто: официально на стройке не были оформлены не только работяги, но и ИТР. Их вопрос: что делать? А что тут сделаешь - только называть себя и вытаскивать всю нечистую и запутанную спираль строительного процесса на всеобщее обозрение. Ушли думать и, скорее всего, завтра не вернутся - им же и впредь нужно работать, а у нас в строительстве это общепринятая схема. Но уверена, они вернутся послезавтра, потому что схема действительно общепринятая, кидалово постоянно, а терпелка - она не вечная.

Вот и по поводу бессмертной, как мафия, темы насильственной подписки кое-что сдвинулось - в этом году антимонопольщики заинтересовались наконец некоторыми фактами, имеющими место в Ждановском сельском округе. Идет расследование. А народ, изрядно за год обедневший (цены-то растут, а зарплаты и не думают), стал подкидывать конкретные документы, иллюстрирующие ситуацию на железной дороге, в школах и медучреждениях. Еще немного, и заговор молчания вокруг очевидных нарушений рухнет.

Короче говоря, если вы этого еще не сделали, настало время срочно выводить козу из дома. И ощутить заслуженное облегчение. Наступающий год Собаки предполагает нахождение в доме совсем другого животного. Верного, честного и дружелюбного. Дышать станет легче. И можно будет посмотреть наверх. Мне кажется, именно это будет главной надеждой и главной целью в наступающем году. Достигнем ли? Я думаю, это во многом зависит от нас самих. Наверное, не сразу. И не стоит ждать от наступающего года сытости и полного благополучия, хотя, конечно, хочется. Но оттолкнуться ногами ото дна время настало.

Удачного нам всем подъема!
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Комментарии к новости
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Директор Пляжа
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!




Отправлено: 31.12.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ога, надежда всегда уходит последней.
И тут тоже самоуспокоение..типа с понедельника, со следующей недели, со следующего года я брошу пить, курить, начну спортом заниматься или хотя бы зарядку делать.
И вообще, прилетит вдруг добрый волшебник и того ))
А вообще да, главное в следующем году, не стучать по дну. Снизу.

ваще
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!




Отправлено: 31.12.17 - 10:05
Комментарий удален модератором.

С наступающим!
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!




Отправлено: 31.12.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С наступающим. У меня наоборот стабильность. Пусть лучше будет побольше кризисов, тем лучше. А то когда всеобщий подьем экономики, дела не очень. Все дорожает. Например квартиры в 2000-е. До сих пор без жилья, а так хоть расти нн будет, а лучше конечно пусть падает

§ Валентин
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7229
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 31.12.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боюсь, что в самый оптимистичный момент, снизу неожиданно постучат, и выяснится что это ещё совсем не дно.
Профайл

ваще
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!




Отправлено: 31.12.17 - 11:27
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
112


(Пользователи)
Сообщений: 8438
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У как все запущено..
Раньше у шефа был хоть какой то оптимизм..
Сейчас спустя рукава плывем просто по течению и все равно немного надеемся..
А собственно что произошло за эти 12 лет, чтобы оптимизм упал, народишко не готов сам идти к переменам, сам не хочет делать ничего, надеясь писать только анонимно и жаловаться так же?
У народишка как не было так и не осталось никакой ответственности и в ближайшем будущем не придвидится?
Гражданской позиции?
А может все дело в другом, что вы сами этого боитесь и не хотите, постоянно одергиваете выскочек, вам самой не хочется перемен?
Да уш..
Вопрося вопросы, на которых и нет ответа..
Профайл

ваще
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!




Отправлено: 31.12.17 - 12:18
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!




Отправлено: 31.12.17 - 12:25
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5276
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Да какое дно. ? Все еще впереди. Падаем мы еще , потому не сильно обнадеживайтесь.
Профайл

Директор Пляжа
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!




Отправлено: 31.12.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Цитата:
ваще:

Я под столом.\ не сравнивать с ковриком\
Один претендует на роль мессии философа, второй "цирк уехал".
Вот оно трясина, дно, болото..постучали снизу :lol:

§ 112
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
112


(Пользователи)
Сообщений: 8438
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
буряты

Оленеводы то тут откуда?
Они однако мехом занимаются, не до свободы слова им, жир, там, мясо заготавливают..
Да и есть ли там интернет у них?
Профайл

Народный контроль
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!




Отправлено: 31.12.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогие Казахстанцы! И всех кто любит наш замечательный город Костанай ... Поздравляю Вас С Новым 2018 годом!!! ♡♡♡ Костанай-это рай , Костанай-город мечты !!! Для тех кто жил , живёт и будет жить в прекрасном , замечательном городе ... ☆☆☆♡КОСТАНАЙ♡☆☆☆
Пусть Собака всех врагов
Лаем распугает,
Только искренних людей
Рядышком оставит,
Пусть подарит вам она
Смелость, верность, дружбу,
Чтобы в жизни было все,
Что для счастья нужно!
Год Собаки к нам идет,
Ждите и встречайте,
А задиру-Петуха
Смело провожайте!

кандидат
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!




Отправлено: 31.12.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое страшное дно будет если мы проснемся утром, а там на дворе советский союз по телевизору показывают съезд коммунистической партии и невменяемых руководителей страны, в магазинах шаром покати, везде дымят заводы, фабрики не выпускающие ничего, и ты стоишь чумазы, за каким то станком и что то делаешь, не знаешь что, и у тебя все распланировано в 35 -45 лет получишь квартиру если не будешь шарохаться с места на место, 55-60 лет купишь машину, в 60-65 умрешь, все было предельно ясно а сейчас не знаешь что будет завтра.

§ 112
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
112


(Пользователи)
Сообщений: 8438
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кандидат:
знаешь что, и у тебя все распланировано в 35 -45 лет получишь квартиру если не будешь шарохаться с места на место, 55-60 лет купишь машину, в 60-65 умрешь, все было предельно ясно а сейчас не знаешь что будет

Это когда было такое?
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§ Обликоморале
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4244
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.12.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кандидат:


Лови...
:lol: :lol: :lol:
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