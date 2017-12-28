В Мендыкаринском районе задержали подозреваемых в незаконном отстреле двух косуль

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Ель» сотрудники Мендыкаринского РОВД совместно с егерем Боровского лесхоза задержали браконьеров.

Иллюстративное фото

Как сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области, 26 декабря в 20 километрах от поселка Каскат, на территории охотничьего хозяйства, были обнаружены следы крови, а также протектора шин. Следы от автомашины привели ко двору дома в поселке Каскат. В доме проживает 59-летний мужчина, у которого были обнаружены две разделанные туши сибирской косули и два охотничьих ружья: нарезное и гладкоствольное. Ружья принадлежат 65-летнему жителю села, а автомашина, на которой производилась незаконная охота и перевозка животных, 51-летнему мужчине.

Полицейские установили, что двое мужчин на автомашине «тойота» выехали на охоту и отстрелили двух сибирских косуль. Затем привезли туши животных во двор к своему знакомому.

Проводится досудебное расследование по ст. 337 ч. 1 УК РК (незаконная охота). Оружие, патроны и туши животных изъяты. Назначена экспертиза.