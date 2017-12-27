Какие игрушки в Казахстане опасны для детей, рассказал Бекшин
Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин сообщил о детских игрушках в Казахстане, которые представляют опасность для детей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото
На брифинге в СЦК Жандарбек Бекшин рассказал, что только в текущем году было установлено, что 35 процентов игрушек не отвечают требованиям технического регламента, из них нарушения по физико-химическим и токсикологическим показателям установлены в 4,7 процента, остальные 95,3 процента приходятся на нарушение правил маркировки.
- Я хотел бы остановиться на игрушках, которые имеют опасность для наших детей, то есть которые не соответствуют по токсикологическим показателям. Хочу назвать такие игрушки, как, в первую очередь, чтобы население не покупало многофункциональную куклу "Карапуз", мягко-набивную игрушку "Лава" производства КНР, далее подарочный набор "Весенняя прогулка" завода пластмасс АЭЛИТА - Российская Федерация, игрушка из пластмассы "Лягушка и лягушата" завода "Огонек", настольная игрушка "Циферка" - Республика Беларусь", - перечислил Жандарбек Бекшин.
Он уточнил, что в данных игрушках зафиксированы превышения таких веществ, как формальдегид, стирол и фенол в повышенных концентрациях.
- В целях усиления контроля за ввозом продукции, предназначенной для детей, комитетом инициирована и принята законодательная основа по запрету ввоза детских игрушек под режимом условного выпуска. Это значит, что впредь игрушки на таможенных постах будут пропускать только при наличии сертификатов соответствия, а не на стадии таможенной очистки, - дополнил главный санврач страны.
Кроме того, он отметил, что на данный момент прорабатывается вопрос об обязательной реализации товаров для детей только в специализированных магазинах, павильонах, объектах при магазинах, исключающих загрязнение и порчу игрушек.
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Зачем снегурки если три интернациональных простит...и выйдут
Скорее всего вася на отдых а вместо себя поставил просто управляющего
Помнится не так давно один из "уважаемых" рубашонку на грудях рвал в защиту серого и нурбанутого, мол шутют хлопцы,оне тильки добра желают...може еще один "шутник"?
Бывалый: А так-то в свое время РФ массово закупала куриные окорочка в США. Казахстан так же закупал и что? Благодаря ихним же американским обещаниям порушили всё в 90-х. Чем дальше в степь, тем...
Картриджи не те поставил? :lol: ;-)