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Какие игрушки в Казахстане опасны для детей, рассказал Бекшин

27 декабря 2017, 17:05 |  Государство

Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин сообщил о детских игрушках в Казахстане, которые представляют опасность для детей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото

На брифинге в СЦК Жандарбек Бекшин рассказал, что только в текущем году было установлено, что 35 процентов игрушек не отвечают требованиям технического регламента, из них нарушения по физико-химическим и токсикологическим показателям установлены в 4,7 процента, остальные 95,3 процента приходятся на нарушение правил маркировки.

- Я хотел бы остановиться на игрушках, которые имеют опасность для наших детей, то есть которые не соответствуют по токсикологическим показателям. Хочу назвать такие игрушки, как, в первую очередь, чтобы население не покупало многофункциональную куклу "Карапуз", мягко-набивную игрушку "Лава" производства КНР, далее подарочный набор "Весенняя прогулка" завода пластмасс АЭЛИТА - Российская Федерация, игрушка из пластмассы "Лягушка и лягушата" завода "Огонек", настольная игрушка "Циферка" - Республика Беларусь", - перечислил Жандарбек Бекшин.

Он уточнил, что в данных игрушках зафиксированы превышения таких веществ, как формальдегид, стирол и фенол в повышенных концентрациях.

- В целях усиления контроля за ввозом продукции, предназначенной для детей, комитетом инициирована и принята законодательная основа по запрету ввоза детских игрушек под режимом условного выпуска. Это значит, что впредь игрушки на таможенных постах будут пропускать только при наличии сертификатов соответствия, а не на стадии таможенной очистки, - дополнил главный санврач страны.

Кроме того, он отметил, что на данный момент прорабатывается вопрос об обязательной реализации товаров для детей только в специализированных магазинах, павильонах, объектах при магазинах, исключающих загрязнение и порчу игрушек.
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