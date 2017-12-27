Костанайцев поздравят с Новым годом Аяз Ата, Дед Мороз и Санта Клаус
Новогодняя программа на площади перед областным акиматом начнется 31 декабря в 7 часов вечера и продолжится до 2 часов ночи 1 января. Фейерверк костанайцы увидят в час ночи.
После салюта начнется эстрадно-развлекательная программа с участием Аяз Ата и Ақшақар, Деда Мороза и Снегурочки, африканского Деда Мороза Генри, новогоднего диджея Санта Клауса
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Праздничные мероприятия 31 декабря/1 января
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19.00 - 20.00
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Новогодняя программа для детей «Верьте в чудеса» с участием сказочных персонажей детской студии семейного праздника «Затея»
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20.00 - 22.00
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Концертно-конкурсная программа «Құтты болсын, жаңа жыл!» с участием городских артистов
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22.00 - 23.00
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Новогодняя праздничная программа «Новогодняя история» с участием актеров театра и кино
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23.00 - 23.50
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Концертно-конкурсная программа «Здравствуй, Новый год!» с участием городских артистов
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23.50
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Трансляция поздравления президента РК Нурсултана Назарбаева
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24.00 - 01.00
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Эстрадная музыка
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01.00
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Фейерверк
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01.04 – 02.00
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«Жаңа жыл думан!». Эстрадно -развлекательная программа с участием Аяз Ата и Ақшақар, Деда Мороза и Снегурочки, африканского Деда Мороза Генри, новогоднего диджея Санта Клауса
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Зачем снегурки если три интернациональных простит...и выйдут
Скорее всего вася на отдых а вместо себя поставил просто управляющего
Помнится не так давно один из "уважаемых" рубашонку на грудях рвал в защиту серого и нурбанутого, мол шутют хлопцы,оне тильки добра желают...може еще один "шутник"?
Бывалый: А так-то в свое время РФ массово закупала куриные окорочка в США. Казахстан так же закупал и что? Благодаря ихним же американским обещаниям порушили всё в 90-х. Чем дальше в степь, тем...
Картриджи не те поставил? :lol: ;-)