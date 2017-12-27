Костанайцев поздравят с Новым годом Аяз Ата, Дед Мороз и Санта Клаус

Новогодняя программа на площади перед областным акиматом начнется 31 декабря в 7 часов вечера и продолжится до 2 часов ночи 1 января. Фейерверк костанайцы увидят в час ночи.

После салюта начнется эстрадно-развлекательная программа с участием Аяз Ата и Ақшақар, Деда Мороза и Снегурочки, африканского Деда Мороза Генри, новогоднего диджея Санта Клауса