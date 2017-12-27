Быстрее не бывает

Форум
МИМ
Костанайцев поздравят с Новым годом Аяз Ата, Дед Мороз и Санта Клаус
Зачем снегурки если три интернациональных простит...и выйдут
27.12.17 18:42
Кенпэлмэн
В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл новый руководитель
Скорее всего вася на отдых а вместо себя поставил просто управляющего
27.12.17 18:38
PS
О незаконности новогодних салютов в Казахстане высказался юрист
Помнится не так давно один из "уважаемых" рубашонку на грудях рвал в защиту серого и нурбанутого, мол шутют хлопцы,оне тильки добра желают...може еще один "шутник"?
27.12.17 18:32
Директор Пляжа
И снова пара слов об образовании
Бывалый: А так-то в свое время РФ массово закупала куриные окорочка в США. Казахстан так же закупал и что? Благодаря ихним же американским обещаниям порушили всё в 90-х. Чем дальше в степь, тем...
27.12.17 18:31
куры
И снова пара слов об образовании
Картриджи не те поставил? :lol: ;-)
27.12.17 18:31
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

В новогоднюю ночь в Костанайской области ожидаются снег и метель

Лика НОВИКОВА

27 декабря 2017, 16:21 |  Общество

Костанайская область находится под влиянием тыловой части циклона. По прогнозу синоптиков, 28-29 декабря в регионе местами ожидаются снег, метель, гололед.

Ветер юго-западный 9-14 м/сек, днем его скорость увеличится до 20 м/сек. Ночи будут морозными - от 15 до 20 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров немного поднимутся и покажут от нуля до минус 5 градусов, местами - 8 градусов мороза. В южной части области возможны осадки в виде мокрого снега.

- Погода неустойчивая, после 29 декабря ожидается понижение температуры, - отмечает инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - В область придет антициклон. Ветер юго-западный переходящий в восточный со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха днем опустится до 8-13 мороза, местами до 16 градусов ниже нуля. Ночью 12-17 градусов, местами до минус 20 градусов.

31 декабря на территорию области вернется североатлантический циклон. Днем ожидается от нуля до минус 5 градусов, местами до 8 градусов мороза.

- Циклон не задержится, - сообщила Жиляева. - Уже ночью с 31 декабря на 1 января ожидается холодная погода, метель и снег, до 12-17 градусов ниже нуля, местами столбик покажет минус 20 градусов. Такая погода продержится до 3 января.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
27.12.17 17:22 В непризнанный банкротом "Иволга-Холдинг" пришёл новый руководитель
27.12.17 17:05 Какие игрушки в Казахстане опасны для детей, рассказал Бекшин
27.12.17 16:49 В Костанае в новогоднюю ночь общественный транспорт будет перевозить горожан до 4 часов утра
27.12.17 16:32 Костанайцев поздравят с Новым годом Аяз Ата, Дед Мороз и Санта Клаус
27.12.17 14:02 Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков "оплату проезда", будут судить в России
27.12.17 13:39 Уголовную ответственность за склонение к суициду хотят установить в Казахстане
27.12.17 13:07 "Ой, как в сказку попала!" - в Костанае появился новогодний автобус
27.12.17 11:05 Назарбаев подписал Кодекс о таможенном регулировании
27.12.17 10:03 Центральный стадион в Костанае будет вновь закрыт на реконструкцию
27.12.17 09:26 Евгений ШИБАРШИН: Лицедейство

Комментарии к новости

* Victor Yang
Re: В новогоднюю ночь в Костанайской области ожидаются снег и...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10063
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во, чётко написано. А то ваши коллеги из Ленинского пути написали следующее:
Цитата:
Погода с 31 на 1 января будет меняться не в лучшую сторону
Только со вторника на среду это случилось из-за того что на смену циклону пришел антициклон. А на этот раз будет наоборот. По сообщению синоптиков Костанайского гидрометеоцентра подойдет Северо-атлантический циклон. При таком раскладе разбуянится погода хотя бы на фоне относительно теплых температур. Днем 2-7 градусов мороза, ночью — минус 10. Однако уже 2 января будет проходить холодный фронт. И столбик термометр опустится. Ночью до 15-20 градусов мороза. Днем до минус 10-15 градусов. Но в раздраженном состоянии погода будет пребывать недолго. Такой сюрприз приготовила только на праздничные дни. Ожидается, что 3 января успокоится: умеренный мороз, без осадков Сюрпризы погода преподносила не один раз в течение уходящего года. Заметно задержалось в пути лето. А потом и осень, зима. В итоге это отразилось даже на жизни растений. Осенью повторно зацвели некоторые растения. Так что неудивительно, если бы под Новый год не выросли подснежники. Подробнее: http://kstnews.kz/news/man-and-nature?node=40644

И пойми, почему погода будет меняться не в лучшую сторону, если будет всего лишь минус 10.
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 215
Пользователей: 0
Всего: 215

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх