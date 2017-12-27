В новогоднюю ночь в Костанайской области ожидаются снег и метель

Костанайская область находится под влиянием тыловой части циклона. По прогнозу синоптиков, 28-29 декабря в регионе местами ожидаются снег, метель, гололед.

Ветер юго-западный 9-14 м/сек, днем его скорость увеличится до 20 м/сек. Ночи будут морозными - от 15 до 20 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров немного поднимутся и покажут от нуля до минус 5 градусов, местами - 8 градусов мороза. В южной части области возможны осадки в виде мокрого снега.

- Погода неустойчивая, после 29 декабря ожидается понижение температуры, - отмечает инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - В область придет антициклон. Ветер юго-западный переходящий в восточный со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха днем опустится до 8-13 мороза, местами до 16 градусов ниже нуля. Ночью 12-17 градусов, местами до минус 20 градусов.

31 декабря на территорию области вернется североатлантический циклон. Днем ожидается от нуля до минус 5 градусов, местами до 8 градусов мороза.

- Циклон не задержится, - сообщила Жиляева. - Уже ночью с 31 декабря на 1 января ожидается холодная погода, метель и снег, до 12-17 градусов ниже нуля, местами столбик покажет минус 20 градусов. Такая погода продержится до 3 января.