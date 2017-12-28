Подорожает ли бензин в 2018 году

На казахстанских заправках цена на АИ-92 варьируется от 157 до 161 тенге за литр. Причем в этом году ситуация с бензином вышла из-под контроля: с 10 сентября цены на АИ-92 резко пошли вверх и одновременно на некоторых казахстанских АЗС перешли на отпуск топлива по талонам вследствие образовавшегося дефицита. Из-за сложившейся ситуации с бензином премьер-министр Бакытжан Сагинтаев предложил объявить выговор министру энергетики Канату Бозумбаеву, а также поручил освободить от должности вице-президента АО НК "КазМунайГаз" Данияра Берлибаева. В тот же день от занимаемой должности был освобожден вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов.

Иллюстративное фото

Опрошенные корреспондентом Tengrinews.kz эксперты поделились мнениями о том, что будет с ценами на бензин в 2018 году.

Ожидать ли роста цен на бензин

Аналитик в сфере нефти и газа Камилла Манакова:

Подорожание бензина в 2018 году продолжится. Министерство энергетики прогнозирует 165 тенге за литр АИ-92. Данная цена, вероятно, будет держаться в течение первого квартала 2018 года - переходного периода, после которого, согласно техническому регламенту ЕАЭС, будет использоваться только топливо класса К4 и К5. Со второго квартала цена на бензин может продолжить расти до 170-172 тенге до конца года. При этом модернизированные НПЗ перейдут на ремонт раз в три года, что должно исключить сезонный дефицит топлива и резкие скачки цен в течение года.



Нефтегазовый аналитик Сергей Смирнов:

Я не исключаю роста стоимости бензина в следующем году. Правда, сложно сказать, насколько повысятся цены - структура ценообразования у нас непрозрачна и совсем другая, чем в России. Отсутствие достоверной информации позволяет оптовым поставщикам безнаказанно манипулировать ценами. Тем более, что властями цены на ГСМ больше не регулируются.

Какие факторы будут влиять на цены в новом году

Аналитик в сфере нефти и газа Камилла Манакова:



В 2017 году факторами, которые влияли на цену на бензин, были следующие друг за другом остановки Атырауского и Павлодарского НПЗ на ремонт, и, как следствие, увеличение закупок российского топлива во время сезонного подорожания. Ситуацию усугубили ослабление тенге к рублю и удорожание контрактов на импортное топливо как результат.



В 2018 году основными факторами ценообразования на ГСМ станут переход на топливо экологических классов К4 и К5 - топливо более высокого класса будет дороже, и необходимость выплаты кредитных средств, на которые проведена модернизация отечественных нефтеперерабатывающих мощностей (оценивается в шесть миллиардов долларов).



Также фактором являются нефтяные котировки на мировом рынке. В среднем поставки нефти на внутренний рынок на переработку для казахстанских компаний в два раза менее выгодны, чем экспорт сырья. Соответственно, в случае повышения цены на нефть и увеличении экспорта загрузка заводов снизится, что приведет к уменьшению производства ГСМ и росту цен на топливо.



Нефтегазовый аналитик Сергей Смирнов объясняет:



Во-первых, наш цены ориентируются на российские. Сейчас там идет повышение цен на бензин, соответственно, на нас это тоже отразится. Во-вторых, цены будут повышаться из-за незавершенных работ по модернизации НПЗ в Казахстане, поскольку Шымкентский НПЗ собираются запустить только во второй половине 2018 года. Даже в том случае, если модернизации заводов будет успешна завершена, до сих пор не решена проблема с обеспечением заводов топливом. Так, например, три казахстанских НПЗ перерабатывают 14,5 миллиона тонн сырья в год. После модернизации их суммарная мощность должна составить 17,5 миллиона тонн. То есть понадобится еще 3,5 миллиона тонн нефти, чтобы сделать из нее бензин, дизель и другие ГСМ. Где они будут их брать? Если посмотреть на планы, на увеличение объемов добычи у нас ориентированы три месторождения: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Они все работают по договору о разделе продукции и не обязаны поставлять нашим НПЗ ни грамма сырья. Они работают на экспорт, а заставить их никак не могут.



Кроме того, наша налоговая политика устроена так, что при экспорте сырой нефти за рубеж (надо сказать, что ее продают еще и по мировым ценам) им возвращается НДС. И поставлять сырье на наши НПЗ по цене в два раза ниже и плюс еще с оплатой НДС недропользователям невыгодно. Нужно создать налоговые условия, чтобы это было выгодно.



При этом однозначно после модернизации НПЗ цены на бензин никак не смогут пойти вниз. На ремонт заводов были взяты крупные кредиты. Вернуть средства можно только за счет повышения цен на ГСМ.

Какая на самом деле реальная стоимость топлива в РК



Аналитик в сфере нефти и газа Камилла Манакова:

Реальная цена АИ-92 составляет примерно 200-210 тенге за литр исходя из внутренних (модернизация НПЗ, повышение качества топлива) и внешних факторов (выравнивание котировок на топливо с российскими). И, видимо, цена на бензин постепенно достигнет этой отметки за несколько лет - к 2025 году.



Как ожидается, к 2025 году будет сформирован единый евразийский энергетический рынок, в результате цены на топливо в странах - участницах ЕАЭС будут постепенно выравниваться, приближаясь к российским. Если предположить, что к 2025 году в России текущая цена на топливо (216 тенге за литр АИ-92) останется неизменной, то темпы удорожания казахстанского бензина составят в среднем 8 тенге в год. Поскольку российский бензин к тому времени, скорее всего, будет дороже, то темпы удорожания отечественного ГСМ будут ощутимее.



Ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о дефиците бензина. "Это было полное головотяпство и упущение соответствующих ответственных органов и людей, которые возглавляют. Мы ремонтируем ежегодно нефтеперерабатывающие заводы, останавливаем на ремонт. После уборки ждем и останавливаем. Но заранее к этому всегда готовились, в мае месяце принимали решение и накапливали ресурсы - этого сделано не было", - заявил Глава государства.