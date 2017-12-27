Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков "оплату проезда", будут судить в России

В городе Чебаркуль Челябинской области РФ будут судить троих мужчин, которым инкриминируются вымогательства, грабежи и разбои в отношении водителей-дальнобойщиков, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

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По версии следствия, соучастники орудовали в период с марта по декабрь 2016 года. Обладая информацией о том, что водители большегрузных автомобилей, осуществляющие междугородние перевозки, как правило, имеют при себе значительные суммы денежных средств и иные материальные ценности, они использовали в качестве предлога требования о необходимости "оплаты проезда" по автомобильным дорогам на территории Челябинска и Челябинской области.



В результате угроз и применения насилия потерпевшие передавали обвиняемым как личные денежные средства, так и перевозимые товарно-материальные ценности.



- Всего от действий злоумышленников пострадали 11 граждан и пять юридических лиц, в том числе из Республики Казахстан. Общий ущерб, причиненный противоправными действиями обвиняемых, составил свыше одного миллиона рублей. Кроме того, в ходе предварительного расследования установлено, что один из соучастников в 2016 году совместно с неустановленным следствием лицом совершил разбойное нападение на сторожа строительной площадки, похитив виброплиты, - сообщает прокуратура Челябинской области.



В зависимости от степени участия фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом а части 2 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия"), частями 2, 3 статьи 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в иное хранилище"), пунктами а, г, д части 2 статьи 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, в крупном размере").