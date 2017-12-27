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Директор Пляжа
И снова пара слов об образовании
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27.12.17 18:31
куры
И снова пара слов об образовании
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27.12.17 18:31
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Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков "оплату проезда", будут судить в России

27 декабря 2017, 14:02 |  Криминал

В городе Чебаркуль Челябинской области РФ будут судить троих мужчин, которым инкриминируются вымогательства, грабежи и разбои в отношении водителей-дальнобойщиков, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Иллюстративное фото

По версии следствия, соучастники орудовали в период с марта по декабрь 2016 года. Обладая информацией о том, что водители большегрузных автомобилей, осуществляющие междугородние перевозки, как правило, имеют при себе значительные суммы денежных средств и иные материальные ценности, они использовали в качестве предлога требования о необходимости "оплаты проезда" по автомобильным дорогам на территории Челябинска и Челябинской области.

В результате угроз и применения насилия потерпевшие передавали обвиняемым как личные денежные средства, так и перевозимые товарно-материальные ценности.

- Всего от действий злоумышленников пострадали 11 граждан и пять юридических лиц, в том числе из Республики Казахстан. Общий ущерб, причиненный противоправными действиями обвиняемых, составил свыше одного миллиона рублей. Кроме того, в ходе предварительного расследования установлено, что один из соучастников в 2016 году совместно с неустановленным следствием лицом совершил разбойное нападение на сторожа строительной площадки, похитив виброплиты, - сообщает прокуратура Челябинской области.

В зависимости от степени участия фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом а части 2 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия"), частями 2, 3 статьи 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в иное хранилище"), пунктами а, г, д части 2 статьи 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, в крупном размере").
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Комментарии к новости

Артём Мединский,всем шалом
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...




Отправлено: 27.12.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и сейчас вымогают повсеместно. Это те самые братки из 90х освободились,а другое и не умеют..

Читатель 1
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...




Отправлено: 27.12.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Долго орудовали...странно почему росс гаишники их не "зачехлили". Террористов "давят", а тут какую-то шелупонь не могут одолеть

§ Сергей_я
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2309
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.12.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
тут какую-то шелупонь не могут одолеть

наверно потому что в доле тоже.
Профайл

Привратник
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...




Отправлено: 27.12.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артём Мединский,всем шалом:
Так и сейчас вымогают повсеместно. Это те самые братки из 90х освободились,а другое и не умеют..

Поподробнее?))

§ аргентина -ямайка
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 27.12.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Мурманскую обл когда заезжаешь то 1000 руб платишь , даже визитку дают свою . и могут помочь потом если вдруг что случиться . помню как то в Магнитогорске убегал от таких бандюков . сказал что за деньгами пойду , в машину и по газам .не догнали ...
Профайл

гутен морген
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...




Отправлено: 27.12.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
В Мурманскую обл когда заезжаешь то 1000 руб платишь , даже визитку дают свою . и могут помочь потом если вдруг что случиться . помню как то в Магнитогорске убегал от таких бандюков . сказал что за деньгами пойду , в машину и по газам .не догнали ...

а где же их хваленные доблестные полицай? наших хают здесь во все щели, но они хозяева на своей дороге.

Леха
Re: Грабителей, бравших с казахстанских дальнобойщиков...




Отправлено: 27.12.17 - 18:01
Комментарий удален модератором.

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