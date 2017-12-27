Уголовную ответственность за склонение к суициду хотят установить в Казахстане

В Казахстане планируют установить ответственность за склонение к суициду, по которой будут наказывать в том числе администраторов так называемых суицидальных сайтов, сообщил вице-министр МВД Рашид Жакупов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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- Неограниченный доступ детей к информации на сайтах и в соцсетях во многих случаях влияет на их поведение. Однако доказать, что именно информация, а не неблагополучная обстановка в семье склонила ребенка к суициду очень сложно. В УК РК предусмотрено наказание лишь за доведение до самоубийства, статья 105, а для администраторов "сайтов смерти" уголовная ответственность по этой статье наступает только в случае, если жертве угрожали или с ней жестоко обращались, - обратился к правоохранительным органам депутат Асылбек Смагулов.

Предложение получило одобрение и поддержку представителей Генеральной прокуратуры.

- Есть некоторые проблемы с квалификацией действий, не по доведению до самоубийства, которое установлено УК РК, а за склонение, в том числе распространение программ через интернет-сайты, так называемые суицидальные интернет-сайты. МВД совместно с другими госорганами работу по выявлению таких сайтов и блокированию проводит, - сообщил вице-министр МВД Рашид Жакупов.

По его словам, нововведение в Уголовный кодекс собираются ввести через законопроект "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". "Склонение путем уговоров, предложений, обмана, подкупа и другими способами, если человек склоняет к самоубийству, депутаты предлагают установить уголовную ответственность за это. У нас есть вопросы по диспозиции, какие действия должны образовывать данный состав преступления. Я думаю, что до второго чтения мы с депутатами этот вопрос отработаем", - отметил Жакупов в кулуарах после заседания Мажилиса.

- Мы предусматриваем, что распространение побудительной информации к совершению самоубийств, в том числе "Синий кит", или российские игры "Беги или умри", должны преследоваться по закону однозначно. Другой вопрос, какой должна быть уголовная ответственность, я думаю, что эти вопросы во время рассмотрения законопроекта найдут свое решение, - заключил вице-министр.

В то же время он уточнил, что уголовную ответственность могут нести только казахстанские сайты либо иностранцы, которые склоняли к суициду людей на территории РК. Иностранные сайты с запрещенным контентом могут только блокироваться.