Белый с зеленой полосой автобус на маршруте № 102, связывающий Костанай и село Заречное, превратился в новогоднюю сказку. Водитель Евгений КАЛИНИН преображает свою машину уже 10 лет подряд.
Сегодня, 27 декабря, Евгений вывел новогодний автобус на другой маршрут - № 105. Корреспонденты «НГ» заскочили в салон, чтобы пообщаться с водителем, во время 10-минутной стоянки на Центральном рынке. В это время Евгений с серьезным лицом прикручивал к дверце, отделяющей водительское кресло от салона, рождественский мешок.
- Это для конфет, - пояснил он. - Детишки рукой ныряют в мешок за конфетами и с хорошим настроением выходят. В прошлом году тоже висел мешочек, но он порвался - надо поменять.
В салоне - разноцветная мишура, снежинки на окнах, изображения Деда Мороза. Возле водительского кресла на столике стоит елочка с блестящими шарами и игрушками из киндер-сюрпризов - сын Евгения принес их папе для украшения новогоднего дерева.
- Я каждый год наряжаю автобус, просто социальные сети стали активнее, - рассказал «НГ» Евгений. - У меня в этом году появился WatsApp и я отправил знакомому видео. Есть у нас Владимир на маршруте, мы его режиссером называем, он его и распространил. ВКонтакте есть группа «Автобусы Костаная», в ней общаются водители. Перед Новым годом спрашивали, кто будет украшать свой автобус. Было тогда много желающих, но пока только я украсил.
По словам водителя, раньше новогодней атрибутики было меньше, но сейчас украшения "добрались" до середины салона. Заряжает новогодним настроением и плейлист с праздничными песнями. Чтобы нарядить автобус, Евгений потратил около 6 000 тенге.
- Что-то из дома принес, какие-то украшения купил, денег не жалко, - сказал он. - Многие люди выходят, говорят спасибо за хорошее настроение, приближение к празднику. Это, конечно, приятно, на остановках часто просят постоять минутку, чтобы сделать селфи. Некоторые платят за проезд и говорят: "За новогоднее настроение сдачу не надо".
Пока мы разговаривали, в автобус начали заходить пассажиры, оглядывали салон и начали улыбаться.
- Ой, как в сказку попала, - поразилась пенсионерка Людмила ГАЙД. - Очень красивый автобус, на таких еще не катались. Приятно прокатиться в таком. Спасибо тому, кто это сделал, здоровья ему и успехов. Я вот как чувствовала, что в такую сказку попаду, и решила в гостях не оставаться, а домой поехать. Очень красиво!
31 декабря в автобусе появится планшет, на котором будет транслироваться новогодняя программа. Новогоднюю ночь Евгений Калинин проведет на маршруте.
- Это второй год, когда я дежурю в ночь с 31 декабря на 1 января. Сначала на своем 102 маршруте, а ночью на - 18-м, - рассказал он. - В 2014 году встречал Новый год прямо здесь, в этом кресле. От дома был далеко, не успел. В этом году стоянка у нас на Красном партизане (п. Амангельды - "НГ"), успею к теще. Встречу с семьей новогоднюю ночь и в половине первого - на маршрут. Работать будем до половины седьмого часа утра.
Была у Евгения еще одна задумка - сесть за руль в костюме Деда Мороза.
- Хотел, но передумал, - признался он. - Дед Мороз - это сказка, волшебство, а брать за проезд деньги в костюме волшебника не хочется. Разрушает все новогоднее чудо, все-таки это праздник.
К слову, это последний Новый год семьи Калининых в Казахстане. В новом году они уезжают по постоянное место жительства в Россию.
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Зачем снегурки если три интернациональных простит...и выйдут
Скорее всего вася на отдых а вместо себя поставил просто управляющего
Помнится не так давно один из "уважаемых" рубашонку на грудях рвал в защиту серого и нурбанутого, мол шутют хлопцы,оне тильки добра желают...може еще один "шутник"?
Бывалый: А так-то в свое время РФ массово закупала куриные окорочка в США. Казахстан так же закупал и что? Благодаря ихним же американским обещаниям порушили всё в 90-х. Чем дальше в степь, тем...
Картриджи не те поставил? :lol: ;-)