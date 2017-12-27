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"Ой, как в сказку попала!" - в Костанае появился новогодний автобус

Лика НОВИКОВА

27 декабря 2017, 13:07 |  Общество

Белый с зеленой полосой автобус на маршруте № 102, связывающий Костанай и село Заречное, превратился в новогоднюю сказку. Водитель Евгений КАЛИНИН преображает свою машину уже 10 лет подряд.

Сегодня, 27 декабря, Евгений вывел новогодний автобус на другой маршрут - № 105. Корреспонденты «НГ» заскочили в салон, чтобы пообщаться с водителем, во время 10-минутной стоянки на Центральном рынке. В это время Евгений с серьезным лицом прикручивал к дверце, отделяющей водительское кресло от салона, рождественский мешок.

- Это для конфет, - пояснил он. - Детишки  рукой ныряют в мешок за конфетами и с хорошим настроением выходят. В прошлом году тоже висел мешочек, но он порвался - надо поменять.

В салоне - разноцветная мишура, снежинки на окнах, изображения Деда Мороза. Возле водительского кресла на столике стоит елочка с блестящими шарами и игрушками из киндер-сюрпризов - сын Евгения принес их папе для украшения новогоднего дерева.

- Я каждый год наряжаю автобус, просто социальные сети стали активнее, - рассказал «НГ» Евгений. - У меня в этом году появился WatsApp и я отправил знакомому видео. Есть у нас Владимир на маршруте, мы его режиссером называем, он его и распространил. ВКонтакте есть группа «Автобусы Костаная», в ней общаются водители. Перед Новым годом спрашивали, кто будет украшать свой автобус. Было тогда много желающих, но пока только я украсил.

По словам водителя, раньше новогодней атрибутики было меньше, но сейчас украшения "добрались" до середины салона. Заряжает новогодним настроением и плейлист с праздничными песнями. Чтобы нарядить автобус, Евгений потратил около 6 000 тенге.

- Что-то из дома принес, какие-то украшения купил, денег не жалко, - сказал он. - Многие люди выходят, говорят спасибо за хорошее настроение, приближение к празднику. Это, конечно, приятно, на остановках часто просят постоять минутку, чтобы сделать селфи.  Некоторые платят за проезд и говорят: "За новогоднее настроение сдачу не надо".

Пока мы разговаривали, в автобус начали заходить пассажиры, оглядывали салон и начали улыбаться.

- Ой, как в сказку попала, - поразилась пенсионерка Людмила ГАЙД. - Очень красивый автобус, на таких еще не катались. Приятно прокатиться в таком. Спасибо тому, кто это сделал, здоровья ему и успехов. Я вот как чувствовала, что в такую сказку попаду, и решила в гостях не оставаться, а домой поехать. Очень красиво!


31 декабря в автобусе появится планшет, на котором будет транслироваться новогодняя программа. Новогоднюю ночь Евгений Калинин проведет на маршруте.

- Это второй год, когда я дежурю в ночь с 31 декабря на 1 января. Сначала на своем 102 маршруте, а ночью на - 18-м, - рассказал он. - В 2014 году встречал Новый год прямо здесь, в этом кресле. От дома был далеко, не успел. В этом году стоянка у нас на Красном партизане (п. Амангельды - "НГ"), успею к теще. Встречу с семьей новогоднюю ночь и в половине первого - на маршрут. Работать будем до половины седьмого часа утра.

Была у Евгения еще одна задумка - сесть за руль в костюме Деда Мороза.

- Хотел, но передумал, - признался он. - Дед Мороз - это сказка, волшебство, а брать за проезд деньги в костюме волшебника не хочется. Разрушает все новогоднее чудо, все-таки это праздник.

К слову, это последний Новый год семьи Калининых в Казахстане. В новом году они уезжают по постоянное место жительства в Россию.
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: "Ой, как в сказку попала!" - в Костанае появился...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8307
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.12.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водятел профессионал..
Автобусники все по моему имеют профессиональные права..
Молодец..
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* Victor Yang
Re: "Ой, как в сказку попала!" - в Костанае появился...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10063
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец парень! И вкус к жизни не растерял! У меня вот уже несколько лет нет в новый год праздничного настроения.
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ГостьЯ
Re: "Ой, как в сказку попала!" - в Костанае появился...




Отправлено: 27.12.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец водитель, уважаю таких людей, жаль только, что их очень мало.

§ yudjin
Re: "Ой, как в сказку попала!" - в Костанае появился...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4979
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.12.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У меня вот уже несколько лет нет в новый год праздничного настроения.

это старость, Витёк.
А ты не пробовал его создавать как Евгений?
Или как я во дворе. Вчера до 9 вечера создавал настроение в виде ледяной горки для детей.
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антон
Re: "Ой, как в сказку попала!" - в Костанае появился...




Отправлено: 27.12.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошие люди уезжают....

* Victor Yang
Re: "Ой, как в сказку попала!" - в Костанае появился...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10063
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А ты не пробовал его создавать как Евгений?

В том-то и дело, что желания создавать нет.
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§ yudjin
Re: "Ой, как в сказку попала!" - в Костанае появился...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4979
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.12.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В том-то и дело, что желания создавать нет.

С таким подходом, Витёк, похерим праздник! Останется только тауелсиздик, однако...
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§ Валентин
Re: "Ой, как в сказку попала!" - в Костанае появился...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7217
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.12.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
С таким подходом, Витёк, похерим праздник! Останется только тауелсиздик, однако...


У тебя в слове ta'y'elsizdik сплошные опечатки!
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§ Shegendalf
Re: "Ой, как в сказку попала!" - в Костанае появился...
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 139
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 27.12.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В том-то и дело, что желания создавать нет.

Приходи дружище ко мне отмечать) Создадим настроение. Номер помнишь исчё? 8-)
Вот Гэндальф сидит, он умеет пускать феерверк)

[Исправлено: Shegendalf, 27.12.2017 - 14:06]
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Василий
Re: "Ой, как в сказку попала!" - в Костанае появился...




Отправлено: 27.12.17 - 14:36
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: "Ой, как в сказку попала!" - в Костанае появился...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5245
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль что уезжает. Сто лет назад мы были знакомы. Давно было. Позитивный и хороший человек. Удачи на новом месте Евгений.
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тат
Re: "Ой, как в сказку попала!" - в Костанае появился...




Отправлено: 27.12.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Victor Yang:
В том-то и дело, что желания создавать нет.

С таким подходом, Витёк, похерим праздник! Останется только тауелсиздик, однако...

да... отгуляли походу вы свое, ушло ваше время уже безвозвратно... эх не берегли что имели ... слишком задрали нос, забыли что рядом, еще живут другие люди ... теперь вас, опускают на землю и не только у нас.

§ Сергей_я
Re: "Ой, как в сказку попала!" - в Костанае появился...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2309
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.12.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
! У меня вот уже несколько лет нет в новый год праздничного настроения.

Как только тоже сам начал жить понял, что НГ это а первую очередь развод населения на бабки, а уже потом праздник и прочее. И как-то с этой мыслью НГ стал не в радость, а в тягость. Может к следующему году, когда ребенку будет почти 1,5 года, что-то изменится. По крайней мере будет стимул для кого-то создать праздник. :-)

[Исправлено: Сергей_я, 27.12.2017 - 16:02]
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Zanoza
Re: "Ой, как в сказку попала!" - в Костанае появился...




Отправлено: 27.12.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока читала, ловила себя на мысли, что улыбаюсь. Хорошо ВСЁ, от улыбки самого Евгения, до самой последней строчки. Счастья и здоровья Вам Евгений, и семье Вашей, пусть у Вас всё сложится. Как показывает опыт, у таких позитивных людей, плохо не бывает!
Цитата:
112:
Водятел профессионал..

А этот коммент прочитала, так жаль стало тебя, Марик((( Будь здоров и ты! Добра и позитива тебе в новом году! И что бы разницу между словами Водитель-водятел, наконец узнал, хоть уже и поздновато(((

* Victor Yang
Re: "Ой, как в сказку попала!" - в Костанае появился...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10063
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тат:
слишком задрали нос, забыли что рядом, еще живут другие люди ... теперь вас, опускают на землю и не только у нас.

Это вообще о чём?
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