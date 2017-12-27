Назарбаев подписал Кодекс о таможенном регулировании

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Кодекс "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Фото Турара Казангапова

"Главой государства подписан Кодекс Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", направленный на совершенствование системы таможенного регулирования", - говорится в сообщении.

Текст Кодекса публикуется в печати.

По данным сайта Сената Парламента, Кодексом регламентируются положения о таможенных платежах, налогах, специальных антидемпинговых, компенсационных пошлинах, а также нормы по исчислению таможенных платежей, возникновению и прекращению обязанности по уплате, срокам уплаты таможенных пошлин и налогов, обеспечению исполнения обязанности по их уплате и взысканию. Документом регулируется порядок осуществления таможенных операций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию ЕАЭС и убытием с нее, с подачей и отзывом таможенной декларации, с выпуском товаров.

Также регламентируются таможенные процедуры, включая таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, для экспорта, таможенного транзита, таможенного склада, свободной таможенной зоны и другие.

Наряду с этим законодательно устанавливаются особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу ЕАЭС таких категорий товаров, как транспортные средства международной перевозки, международные почтовые отправления, товары, перемещаемые трубопроводным транспортом и линиями электропередач, и другие.

В рамках Кодекса определяются случаи освобождения декларанта от административной ответственности. Регламентирован таможенный контроль. Вводятся нормы, касающиеся деятельности лиц в сфере таможенного дела и уполномоченных экономических операторов.

Кодексом предусматриваются новые приоритетные направления в сфере таможенного регулирования, а именно: возможность подачи таможенной декларации в электронном виде без предоставления таможенному органу соответствующих документов; уплата таможенных платежей путем внесения авансовых платежей; использование механизма "единого окна" информационного взаимодействия государственных органов.

Кроме того, вводится отсрочка для участников внешнеэкономической деятельности по таможенным пошлинам и налогам. Расширены возможности выпуска товаров до подачи таможенной декларации. Синхронизированы нормы Кодекса с положениями Налогового кодекса Республики Казахстан. Предусмотрены основания для приостановления деятельности лиц в сфере таможенного дела, которые ранее являлись основаниями для исключения их из соответствующего реестра.

Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования", направленный на приведение законодательства в соответствие с Кодексом Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан".

Проектом Закона вносятся дополнения в части отнесения к экономической контрабанде перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары или в заявлении о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки. Указанные заявления с момента фиксации таможенным органом подачи таких заявлений становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

В рамках документа предусматривается административная ответственность за непредставление органу государственных доходов в сроки, установленные таможенным законодательством ЕАЭС и Республики Казахстан, заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза. А также наряду с недекларированием и недостоверным декларированием устанавливается ответственность за недостоверные сведения в заявлении о выпуске до подачи декларации.

Уточняются виды налоговых поступлений, направляемых в республиканский бюджет при совершении таможенных операций, включая авансовые платежи, вносимые в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и Республики Казахстан, в счет уплаты предстоящих платежей.

Кроме того, предусматривается передача органам государственных доходов функций транспортного контроля в морских пунктах пропуска и иных местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, реализуемые в настоящее время уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций.

Проектом Закона вносятся дополнения в части законодательного обеспечения взаимодействия органов государственных доходов и Национального Банка Республики Казахстан, в целях информационного обмена и соблюдения валютного законодательства.