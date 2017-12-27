Центральный стадион в Костанае будет вновь закрыт на реконструкцию
Главную спортарену Костанайской области в 2018 году ждет вторая очередь реконструкции, сообщает пресс-служба ФК "Тобол". При этом в 2017-м стадион "Центральный" уже реконструировали. Подрядчик - РГП «Енбек» - сдал объект в августе, хотя, как писала тогда "Наша Газета", ремонт административного корпуса еще продолжался.
"Центральный" был сдан в эксплуатацию в августе 2017 года
Чемпионат РК завершали уже на обновленном стадионе
Как сообщает prosports.kz со ссылкой на пресс-службу ФК "Тобола", вслед за увеличением количества посадочных мест до 9 000, планируется, что стадион получит новое электронное табло площадью 50 квадратных метров и так называемый видеопериметр (видеобаннеры вокруг поля). Также будет реконструирована входная группа с улицы Гагарина, будут обустроены подтрибунные помещения на «Восточной» трибуне: туалеты, раздевалки для спортсменов.
В апреле 2018 года будет введен в эксплуатацию манеж на 3 000 мест в соответствии со всеми требованиями республиканской федерации футбола.
Также стало известно, что в первом полугодии 2018 года будет сдана в эксплуатацию база ФК «Тобола» с двумя полями: натуральным и искусственным.
В ходе первого этапа реконструкции подрядчик - РГП "Енбек" - проводил своими силами лишь черновые работы. Основной их объем вел субподрядчик АО "Рудныйсоколовстрой". Общая сумма тендера составляла 900 млн тенге. О том, во сколько обойдется второй этап реконструкции и когда будет определен подрядчик, пока не сообщается.
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Зачем снегурки если три интернациональных простит...и выйдут
Скорее всего вася на отдых а вместо себя поставил просто управляющего
Помнится не так давно один из "уважаемых" рубашонку на грудях рвал в защиту серого и нурбанутого, мол шутют хлопцы,оне тильки добра желают...може еще один "шутник"?
Бывалый: А так-то в свое время РФ массово закупала куриные окорочка в США. Казахстан так же закупал и что? Благодаря ихним же американским обещаниям порушили всё в 90-х. Чем дальше в степь, тем...
Картриджи не те поставил? :lol: ;-)