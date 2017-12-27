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куры
И снова пара слов об образовании
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Центральный стадион в Костанае будет вновь закрыт на реконструкцию

27 декабря 2017, 10:03 |  Спорт

Главную спортарену Костанайской области в 2018 году ждет вторая очередь реконструкции, сообщает пресс-служба ФК "Тобол". При этом в 2017-м стадион "Центральный" уже реконструировали. Подрядчик - РГП «Енбек» - сдал объект в августе, хотя, как писала тогда "Наша Газета", ремонт административного корпуса еще продолжался.

"Центральный" был сдан в эксплуатацию в августе 2017 года

Чемпионат РК завершали уже на обновленном стадионе

Как сообщает prosports.kz со ссылкой на пресс-службу ФК "Тобола", вслед за увеличением количества посадочных мест до 9 000, планируется, что стадион получит новое электронное табло площадью 50 квадратных метров и так называемый видеопериметр (видеобаннеры вокруг поля). Также будет реконструирована входная группа с улицы Гагарина, будут обустроены подтрибунные помещения на «Восточной» трибуне: туалеты, раздевалки для спортсменов.

В апреле 2018 года будет введен в эксплуатацию манеж на 3 000 мест в соответствии со всеми требованиями республиканской федерации футбола.

Также стало известно, что в первом полугодии 2018 года будет сдана в эксплуатацию база ФК «Тобола» с двумя полями: натуральным и искусственным.

В ходе первого этапа реконструкции подрядчик - РГП "Енбек" - проводил своими силами лишь черновые работы. Основной их объем вел субподрядчик АО "Рудныйсоколовстрой". Общая сумма тендера составляла 900 млн тенге. О том, во сколько обойдется второй этап реконструкции и когда будет определен подрядчик, пока не сообщается.
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Комментарии к новости

Енбек
Re: Центральный стадион в Костанае будет вновь закрыт на...




Отправлено: 27.12.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
реконструция стадиона- это хорошо.
как и ремонт улицы Абая.
Енбек- сила и мощь в этих делах.

Читатель 1
Re: Центральный стадион в Костанае будет вновь закрыт на...




Отправлено: 27.12.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
#1 - )))))))......что это? Ааа... это шутка, понял)))

Гость
Re: Центральный стадион в Костанае будет вновь закрыт на...




Отправлено: 27.12.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас есть своя Зенит-арена. :lol:

НУР
Re: Центральный стадион в Костанае будет вновь закрыт на...




Отправлено: 27.12.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
У нас есть своя Зенит-арена.

Ааа... колхоз-арена. ;-)

§ юля елиссева
Re: Центральный стадион в Костанае будет вновь закрыт на...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 999
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 27.12.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, как бы у нас местные "бакланы" ничего на стадионе не попортили!
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