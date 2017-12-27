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куры
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Тысячи человек часами смотрели трансляцию, на которой ничего не происходило

27 декабря 2017, 08:55 |  Общество

Десятки тысяч пользователей сайта потокового видео Twitch в течение десяти часов смотрели трансляцию, в ходе которой дизайнер видеоигр Джефф Каплан молча сидел и ничего не делал, пишет The Telegraph, сообщает Tengrinews.kz.

Большую часть видео не происходило вообще ничего. В какой-то момент на Каплана упал микрофон, но он поправил очки и продолжил сидеть. Еще он ответил на телефонный звонок: "Мне очень жаль, я не могу сейчас ответить телефонному агенту. Я сейчас претворяю в жизнь план, согласно которому я сижу у огня десять часов. Трудно объяснить".

Позже он съел печенье и объявил о том, что готов заниматься этим весь день. Кроме того, он развернул чей-то подарок. Максимальное количество пользователей, которые одновременно смотрели трансляцию, достигало почти 40 тысяч человек. Многие отметили, что ничуть не жалеют потраченного времени.

"Лучшая концовка для настроения 2017 года: Джефф Каплан, глядящий в пустоту, размышляющий над неизвестными вопросами в тишине перед аудиторией в 40 тысяч человек, и все это в канун Рождества", - пишет Frost Fire.

"Со всей серьезностью - думаю, я провел сегодня три часа, глядя на то, как Джефф Каплан сидит в кресле и ничего не делает, и я ничуть не жалею", - написал Jamie Colley.

В игровом мире Каплан известен в первую очередь как креативный директор игры Overwatch. Зачем он решил провести такую необычную трансляцию, неизвестно.
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Комментарии к новости

Уася
Re: Тысячи человек часами смотрели трансляцию, на которой ничего...




Отправлено: 27.12.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новость просто шикарнейшая!!!

Фолодя
Re: Тысячи человек часами смотрели трансляцию, на которой ничего...




Отправлено: 27.12.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я восхищен какой тренд, какой талант!! Обязательно посмотрю эту программу. Побольше бы таких статей.

§ Volonter
Re: Тысячи человек часами смотрели трансляцию, на которой ничего...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 27.12.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зачем он решил провести такую необычную трансляцию, неизвестно.
Вспомнился анекдот про выставку ослов... )))
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§ Anna Болейн
Re: Тысячи человек часами смотрели трансляцию, на которой ничего...
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 27.12.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это обычный пиар , сейчас много придумывают различных трансляций . В комнате запирают человека с завязанными глазами , он не знает куда попадает и зрители отгадывают его зашифрованный телефон ,звонят по прямому эфиру и подсказывают как выбраться из этой комнаты разгадывая головоломки . А фишка в чем ,что еду приносил известный ресторан и очень запомнился названием ,ведь на таких трансляциях очень много публики наблюдают за человеком . Так и здесь . Видите возле него на столе стоит логотип . Вот и весь секрет. Только он тупа сидит ,что позволяет несколько часов смотреть на детали и логотип подсознательно вбивается в голову . Это современный маркетинг )))
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§ 112
Re: Тысячи человек часами смотрели трансляцию, на которой ничего...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8307
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.12.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь наши профессионалы Ютьюба и Фейсбука с нашего форума не пропустили там ничего?
Изучили досконально каждое движение?
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