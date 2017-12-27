Тысячи человек часами смотрели трансляцию, на которой ничего не происходило

Десятки тысяч пользователей сайта потокового видео Twitch в течение десяти часов смотрели трансляцию, в ходе которой дизайнер видеоигр Джефф Каплан молча сидел и ничего не делал, пишет The Telegraph, сообщает Tengrinews.kz.

Большую часть видео не происходило вообще ничего. В какой-то момент на Каплана упал микрофон, но он поправил очки и продолжил сидеть. Еще он ответил на телефонный звонок: "Мне очень жаль, я не могу сейчас ответить телефонному агенту. Я сейчас претворяю в жизнь план, согласно которому я сижу у огня десять часов. Трудно объяснить".

Позже он съел печенье и объявил о том, что готов заниматься этим весь день. Кроме того, он развернул чей-то подарок. Максимальное количество пользователей, которые одновременно смотрели трансляцию, достигало почти 40 тысяч человек. Многие отметили, что ничуть не жалеют потраченного времени.

"Лучшая концовка для настроения 2017 года: Джефф Каплан, глядящий в пустоту, размышляющий над неизвестными вопросами в тишине перед аудиторией в 40 тысяч человек, и все это в канун Рождества", - пишет Frost Fire.

"Со всей серьезностью - думаю, я провел сегодня три часа, глядя на то, как Джефф Каплан сидит в кресле и ничего не делает, и я ничуть не жалею", - написал Jamie Colley.

В игровом мире Каплан известен в первую очередь как креативный директор игры Overwatch. Зачем он решил провести такую необычную трансляцию, неизвестно.