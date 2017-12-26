Создавших свою версию ролика "Зың-Зың" налоговиков тоже наказали
Сотрудников ДГД Алматы, записавших и распространивших в Сети песню о своей работе по мотивам популярного хита "Зың-Зың", наказали. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в ведомстве.
В песне, распространившейся в Сети, говорится о том, что налоговики выходят на проверку, закрывают акты, налагают штрафы, выдают извещения. Начальника управления и сотрудниц аудита, в частности, называют "Зың-Зың".
Подчеркивается, что содержание этого видеоролика подрывает авторитет органов государственных доходов.
- Запись, произведенная по собственной инициативе отдельных сотрудников, стала предметом обсуждения среди коллектива департамента и вызвала негативный отклик. По данному факту по инициативе руководства и уполномоченного по этике ДГД по Алматы инициировано служебное расследование, по результатам которого в соответствии с законом РК "О государственной службе" инициатор освобожден и понижен в должности, все сотрудники, принявшие участие в видеоролике, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а руководитель управления и руководитель отдела за отсутствие контроля за вверенным подразделением и несоблюдение норм Этического кодекса привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора, - сообщили в организации.
Отмечается, что согласно Этическому кодексу государственные служащие не должны допускать совершения действий, способных дискредитировать государственную службу, должны повышать престиж государственных органов и беречь свою профессиональную честь, воздерживаться от поведения, которое может повредить их репутации.
- Кроме того, все сотрудники органов государственных доходов Алматы повторно осведомлены об обязанности неукоснительного соблюдения норм Этического кодекса, проявления скромности и необходимости придерживаться общепринятых морально-этических норм, - сообщили в ведомстве.
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Дантист: Хрень какая -то, а не новость Слушай дантист если у тебя нет позитива и чувство юмора а только на уме кровь убийство насилие то значит смотри и читай на других сайтах.Дети подьезд...
Victor Yang: А кто говорит про новых участников этого рынка? Я говорю о новых продуктах этого рынка. Ну попробуйте выйти на этот же рынок с новыми продуктами. Еще быстрее повылетаете.
Бывалый: На целину да на БАМ и севера ехали - тоже заради того чтобы свалить из колхоза. Ехали в колхоз, чтобы свалить из колхоза. Это просто шедевр на все времена.
И снова пара слов об образовании
Маркс: Кто тебя пустит на рынки на новые? Хоть с какими распрекрасными услугами? А кто говорит про новых участников этого рынка? Я говорю о новых продуктах этого рынка.