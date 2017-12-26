Создавших свою версию ролика "Зың-Зың" налоговиков тоже наказали

Сотрудников ДГД Алматы, записавших и распространивших в Сети песню о своей работе по мотивам популярного хита "Зың-Зың", наказали. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в ведомстве.

В песне, распространившейся в Сети, говорится о том, что налоговики выходят на проверку, закрывают акты, налагают штрафы, выдают извещения. Начальника управления и сотрудниц аудита, в частности, называют "Зың-Зың".

Подчеркивается, что содержание этого видеоролика подрывает авторитет органов государственных доходов.

- Запись, произведенная по собственной инициативе отдельных сотрудников, стала предметом обсуждения среди коллектива департамента и вызвала негативный отклик. По данному факту по инициативе руководства и уполномоченного по этике ДГД по Алматы инициировано служебное расследование, по результатам которого в соответствии с законом РК "О государственной службе" инициатор освобожден и понижен в должности, все сотрудники, принявшие участие в видеоролике, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а руководитель управления и руководитель отдела за отсутствие контроля за вверенным подразделением и несоблюдение норм Этического кодекса привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора, - сообщили в организации.

Отмечается, что согласно Этическому кодексу государственные служащие не должны допускать совершения действий, способных дискредитировать государственную службу, должны повышать престиж государственных органов и беречь свою профессиональную честь, воздерживаться от поведения, которое может повредить их репутации.

- Кроме того, все сотрудники органов государственных доходов Алматы повторно осведомлены об обязанности неукоснительного соблюдения норм Этического кодекса, проявления скромности и необходимости придерживаться общепринятых морально-этических норм, - сообщили в ведомстве.



