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Татьяна
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"сделок с нераскрытыми аффилированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчёты". Понятно, кто будет раскрывать "аффилированные" лица, это ж свои, родные лица
26.12.17 18:08
Вася Картошкин
Хозяева 2018 года атакуют и наступают досрочно.
Дантист: Хрень какая -то, а не новость Слушай дантист если у тебя нет позитива и чувство юмора а только на уме кровь убийство насилие то значит смотри и читай на других сайтах.Дети подьезд...
26.12.17 18:00
Маркс
И снова пара слов об образовании
Victor Yang: А кто говорит про новых участников этого рынка? Я говорю о новых продуктах этого рынка. Ну попробуйте выйти на этот же рынок с новыми продуктами. Еще быстрее повылетаете.
26.12.17 17:59
Маркс
И снова пара слов об образовании
Бывалый: На целину да на БАМ и севера ехали - тоже заради того чтобы свалить из колхоза. Ехали в колхоз, чтобы свалить из колхоза. Это просто шедевр на все времена.
26.12.17 17:57
Victor Yang
И снова пара слов об образовании
Маркс: Кто тебя пустит на рынки на новые? Хоть с какими распрекрасными услугами? А кто говорит про новых участников этого рынка? Я говорю о новых продуктах этого рынка.
26.12.17 17:54
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Создавших свою версию ролика "Зың-Зың" налоговиков тоже наказали

26 декабря 2017, 16:33 |  Государство

Сотрудников ДГД Алматы, записавших и распространивших в Сети песню о своей работе по мотивам популярного хита "Зың-Зың", наказали. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в ведомстве.

В песне, распространившейся в Сети, говорится о том, что налоговики выходят на проверку, закрывают акты, налагают штрафы, выдают извещения. Начальника управления и сотрудниц аудита, в частности, называют "Зың-Зың".

Подчеркивается, что содержание этого видеоролика подрывает авторитет органов государственных доходов.

- Запись, произведенная по собственной инициативе отдельных сотрудников, стала предметом обсуждения среди коллектива департамента и вызвала негативный отклик. По данному факту по инициативе руководства и уполномоченного по этике ДГД по Алматы инициировано служебное расследование, по результатам которого в соответствии с законом РК "О государственной службе" инициатор освобожден и понижен в должности, все сотрудники, принявшие участие в видеоролике, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а руководитель управления и руководитель отдела за отсутствие контроля за вверенным подразделением и несоблюдение норм Этического кодекса привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора, - сообщили в организации.

Отмечается, что согласно Этическому кодексу государственные служащие не должны допускать совершения действий, способных дискредитировать государственную службу, должны повышать престиж государственных органов и беречь свою профессиональную честь, воздерживаться от поведения, которое может повредить их репутации.

- Кроме того, все сотрудники органов государственных доходов Алматы повторно осведомлены об обязанности неукоснительного соблюдения норм Этического кодекса, проявления скромности и необходимости придерживаться общепринятых морально-этических норм, - сообщили в ведомстве.
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Комментарии к новости

димон
Re: Создавших свою версию ролика...




Отправлено: 26.12.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ай лайк ту мувет мувет :lol: :lol: :lol:

Народный контроль
Re: Создавших свою версию ролика...




Отправлено: 26.12.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ничего плохого в этом ролике нет. Красиво исполнили. Просто рабочие моменты указали.

1
Re: Создавших свою версию ролика...




Отправлено: 26.12.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Зын- Зын" челлендж, кто следующий? Акиматовские?

Гость
Создавших свою версию ролика "Зың-Зың" налоговиков тоже наказали




Отправлено: 26.12.17 - 18:11
Комментарий проходит проверку.

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