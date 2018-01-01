Эксперты дают противоречивые прогнозы о будущем тенге в 2018 году. По мнению одних, нас ждёт очередной обвал, по мнению других - курс будет стабилен, сообщает Informburo.kz.

После бесчисленных метаний курс тенге в последнее время держится в коридоре 330-350. К концу декабря курс даже рекордно укрепился до 332. Как национальная валюта будет вести себя в 2018 году, как на неё будут влиять антироссийские санкции и тот факт, что Bank of New York Mellon заморозил 22 миллиарда из Нацфонда, рассказали эксперты.

После ужесточения санкций в отношении России со стороны США, тенге и рубль синхронно обвалилсь. В конце июня курс тенге к доллару менялся от 321 до 326-327. Председатель совета директоров Falconry Capital Бахт Ниязов считает, что ожидать существенного воздействия санкций на курс тенге в 2018 году не стоит, так как основным фактором влияния на обе валюты всё ещё остаются цены на нефть.

- Мои личные ожидания, связанные с теми проектами, которые я лично реализовываю в Казахстане, говорят о том, что существенных колебаний тенге не будет, – прокомментировал Бахт Ниязов. – Ключевым фактором будет влияние России. Но так как для России, я считаю, будет достаточно выгодная ситуация с нефтью и также ожидается приток инвестиций, я не рассматриваю фактор воздействия России как сильно негативный. С точки зрения бизнеса мы прогнозируем коридор от 300 до 350 тенге. Если этот коридор будет превышен, мы уже будем пересматривать стратегии. Но моё видение на сегодняшний день, это то, что тенге будет находиться в этом коридоре.

Тенге может упасть до 400

Пожалуй, самый неоптимистичный прогноз дал аналитик казахстанского филиала Finam Станислав Лимаренко. По его мнению, с учётом ожидаемого укрепления доллара в будущем году тенге может обвалиться и до 400.

- Такое вполне возможно: тенге, как ни крути, зависит от доллара. Forex недавно повысил ставки на полтора процента. В перспективе это означает укрепление доллара. А за этим следует ослабление других валют. Это касается не только доллара. Также обратите внимание на то, сколько мы продаём и сколько покупаем. Мы покупаем зачастую гораздо больше, чем продаём. Это создаёт дисбаланс, – говорит Станислав Лимаренко. – Мы зависим от цены на нефть. Колебания в этой области в последнее время достаточно весомые. 64 доллара за баррель на текущий момент. На тенге это особо не влияет сейчас, некая степень раскорелляции происходит. Любая валюта манипулятивна Нацбанком, но все эти интервенции влетают в копеечку. Помните, в 2015 году был коридор 194-200? Потом тенге отправили в свободное плавание. Потому что поддерживать тенге выходит очень дорого, особенно когда его массово начинают продавать.

Объём средств Национального фонда РК, по официальным данным, за 10 месяцев 2017 года уменьшился на 10,6%. Плюс над Казахстаном нависла угроза лишения 22 миллиардов из Нацфонда в связи с иском молдавского бизнесмена Анатола Стати. Bank of New York Mellon, как известно, заморозил часть активов Национального фонда РК.

Станислав Лимаренко считает, что этот фактор вряд ли сможет оказать длительное воздействие на курс тенге.

- Я думаю, что вопрос решится, и арест со средств снимут в ближайшее время, – говорит Станислав Лимаренко. – Вряд ли это станет долгоиграющим фактором для курса тенге.

Всё зависит от воли Нацбанка

Директор общественного фонда "Центр прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев говорит, что о курсе тенге мы знаем лишь то, что ничего о нём не знаем. Экономист считает, что курс очень сильно зависит от прямого влияния Нацбанка, поэтому то, сколько будет стоить доллар в 2018 году, также будет зависеть от финрегулятора.

- В первой половине текущего года была высокая волатильность курса, сейчас он считается стабилизированным. Но вместе с тем многие наблюдатели отмечают, что курс тенге отвязался от фундаментальных факторов, на которые нам предлагалось официально ориентироваться. Это цена на нефть и рубль. У нас есть гипотеза относительно того, с чем это связано. По сути, Национальный банк в большом объёме эмитирует тенговую ликвидность, которая затем выплёскивается на рынок. И сейчас Национальный банк её стабилизирует посредством своих краткосрочных нот. Таким образом, говорить о том, что у нас курс свободно плавающий, не приходится, поскольку Национальный банк управляет тенговой массой, плюс никто не отменял внебюджетные платежи и так называемое телефонное право. В настоящий момент курс зафиксирован на значении, которое Нацбанк считает для себя комфортным. Всё зависит от воли Нацбанка, – прокомментировал Рахим Ошакбаев.

В начале 2017 года уровень волатильности тенге был высок. Во втором полугодии ситуация улучшилась. Рахим Ошакбаев уверен, что и это не связано с объективными факторами.

- Была большая критика, в том числе с нашей стороны, относительно уровня волатильности. Нацбанк стабилизировал курс. Но это произошло не посредством стабилизации фундаментальных факторов, а посредством различных инструментов, которые использует регулятор, – говорит Рахим Ошакбаев. –Тенге может ослабнуть в следующем году, может укрепиться. И он может двигаться в сторону, диаметрально противоположную движению цен на нефть, курсу рубля и тому подобное. Сейчас ситуация с курсом в долгосрочной перспективе фактически непредсказуема, что не является позитивным фактором. Мы всегда говорим, что курс надо зафиксировать на заниженном значении. Но рынок всегда должен знать, на каком именно значении и в каком коридоре Нацбанк его фиксирует. А сейчас мы сами не знаем, на каком значении курс будет стоять, это негативно влияет на наши ожидания.

Нельзя предугадать

Старший эксперт Группы казначейства АО "Банк Kassa Nova" Санджар Кобжанов же уверен, что дать чёткий прогноз о том, как будет себя вести тенге в 2018 году, невозможно. Но на всякий случай советует населению хранить сбережения в разной валюте.

- Предугадать курс доллара к тенге не представляется возможным ввиду привязки к многим, в том числе и политическим, факторам, – говорит Санджар Кобжанов. – Для казначейства банка не важно, в каком диапазоне будет находиться курс, так как есть инструменты хеджирования валютных рисков. Для населения, думаю, лучше выбрать диверсифицированный подход к хранению своих сбережений, мультивалютный депозит. Таким образом можно застраховать себя от шоковых рыночных колебаний.

Тенге будет в коридоре 330-345

Экономист, директор департамента управления активами АО "Казкоммерц секьюритиз" Анвар Байкенов считает, что помимо спекулятивного фактора на курс тенге влияют привлекательность национальной валюты как инструмента инвестирования, а также общее состояние экономики.

- Экономика страны при текущей цене на нефть и курсе тенге чувствует себя достаточно комфортно. Темпы роста экономики хорошие (+4,0% за 10 месяцев 2017 года – это самый высокий показатель среди стран, экономика которых в значительной степени зависит от цены на нефть). Инфляция снижается, и ожидается дальнейшее её снижение в следующем году. Инвестиции в тенге выглядят довольно привлекательными, – говорит Анвар Байкенов.

По прогнозам экономиста, средний курс тенге по итогам 2018 года будет находиться в районе 330-345 тенге за доллар США. Отклонения от этого коридора, возможно, будут, но они будут несущественны.

- С учётом наших прогнозов по курсу тенге, а также разницы в уровнях доходности, мы рекомендуем инвесторам держать большую часть своих сбережений в тенге, – говорит Анвар Байкенов. – Рекомендуемая аллокация: 70% – в тенге, а остальные 30% – в иностранной валюте.