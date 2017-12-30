ВВП растёт, зарплаты падают. Итоги развития казахстанской экономики в 2017 году

В стране наблюдается экономический рост, однако положительные тенденции коснулись не всех показателей, сообщает Informburo.kz.

В правительстве в конце года традиционно подвели итоги социально-экономического развития Казахстана. Доклады профильных министров ожидаемо изобиловали сухими цифрами, поэтому для того, чтобы узнать, о чём именно говорят те или иные показатели, informburo.kz обратилось за комментариями к независимым экспертам. Ведущие экономисты страны слова чиновников о положительных тенденциях подтверждают: ВВП по итогам 2017-го, действительно, ожидается даже выше, чем это прогнозировалось. При этом говорить с уверенностью о том, что наши граждане стали жить лучше, они не спешат. Более того, есть показатели, которые, несмотря на общий экономический рост, ухудшились.

Непредсказуемый ВВП

Окончательные итоги будут подведены только в начале нового года, однако, судя по показателям за 11 месяцев 2017-го, рост внутреннего валового продукта составит не менее 4%. Эксперты к этой цифре смело прибавляют в уме ещё несколько десятых.

- Это реально! Если я не ошибаюсь, то за 9 месяцев даже было 4,3%", – отметил заместитель директора Центра макроэкономических исследований и прогнозирования Института экономических исследований Мадияр Кенжебулат.-4% – это очень хороший рост! Это намного выше, чем прогнозировалось в прошлом году. Прогнозы были мрачными – лично я считал, что показатель будет в пределах 2,5-3%. Прогнозы Министерства нацэкономики и Всемирного банка, кстати, тоже были скромными. Они не сбылись, думаю, потому, что, во-первых, цены на нефть оказались выше, чем ожидалось; во-вторых, бизнес адаптировался к новым условиям; в-третьих, оживить экономику удалось инвестициями через национальные компании, – пояснил директор ТОО Oil Gas Project. Жарас Ахметов.

Инвестиции инвестициям – рознь

Одним из главных условий поддержания устойчивых темпов роста экономики является повышение инвестиционной активности – с начала 2017 года темпы роста инвестиций в основной капитал ускорились в 2,8 раза по сравнению с 2016-м и составили 5,7%.

- Тут нужно посмотреть, куда пошли эти прямые инвестиции. Если в обрабатывающий сектор, то это здорово, – высказал своё мнение заместитель директора Центра макроэкономических исследований и прогнозирования Института экономических исследований Мадияр Кенжебулат.

Основной прирост инвестиций, по официальным данным, направлялся в сельское хозяйство, где рост составил 27,0%, торговлю – 21,2%, строительство – 6,6% и промышленность – 3,9%. Главным источником финансирования стали собственные средства предприятий, где рост составил 20,5%. Повышению инвестиционной активности способствует реализация индустриально-инновационных и инфраструктурных проектов в рамках госпрограмм "Нұрлы жол", "Нұрлы жер" и индустриализации, а также Программы развития агропромышленного комплекса и предпринимательства.

- То, что ускорились темпы роста инвестиций, теоретически это хорошо, на практике же важны детали. Допустим, можно завысить в несколько раз смету по Кашагану, но разве от этого нашей экономике лучше станет? Это лишь увеличит долговое бремя и отодвинет период окупаемости. Другое дело, если инвестировать в строительство транспортных коридоров, которые будут приносить в будущем стране доходы с транзита, – прокомментировал директор консалтинговой компании Ulagat Consulting Group Марат Каирленов.

Зарплата выросла или нет?

Среднемесячная заработная плата в номинальном выражении выросла на 4,6% до 146,5 тыс тенге, однако в реальном выражении отмечается её снижение на 2,7%. По словам экспертов, ничего хорошего в этом нет – это значит, что цены за год в стране выросли больше, чем доходы населения, и это при том, что общая экономическая ситуация улучшается.

- Получается, что заработная плата с учётом инфляции снизилась. Это значит, что реальная покупательная способность граждан падает. При 4%-ном росте экономики падение реальной зарплаты объяснить очень тяжело, – высказался сотрудник Института экономических исследований Мадияр Кенжебулат.

- Снижение – это очень плохо. Более того, стоит сказать, что у нас впервые за долгое время признаётся, что в реальном выражении зарплаты снизились. Если посмотреть отчёты прошлых лет, то в них отмечался рост: в тучные годы он был существенным – "+10" и более, потом, с началом кризиса, он уменьшился и был хоть и незначительным, допустим, всего 0,2, но это всё же была положительная тенденция. То, что мы видим сейчас – максимально близко к реальности, – уточнил директор консалтинговой компании Ulagat Consulting Group Марат Каирленов.

Подводить итоги года по заработной плате и инфляции, по словам эксперта, ещё рано. С учётом того, что цены в декабре перед новогодними праздниками, как показывает практика, регулярно растут, то доходы граждан в реальном выражении в 2017 году, скорее всего, снизятся ещё. Кроме того, экономисты сходятся во мнении о том, что методику подсчёта средней зарплаты по стране нужно менять, так как имеющаяся не даёт объективной картины.

- Уже не раз отмечалось, что нынешняя методика – это определение средней температуры по больнице. Допустим, из 100 человек 99 у нас получают по 70 тысяч тенге и всего один бонусами 15 млн, а в среднем каждый из них зарабатывает свыше 200 тысяч, но на самом деле это же совсем не так. Надо переходить на другую методику. В этом году выяснилось, что в Правительстве не знают, сколько получают шахтёры. Получается, чиновники в одной реальности живут, где выплата бонусов руководству превышает среднюю зарплату, а население живёт в другой, – добавил Марат Каирленов.

Потребительская корзина опустела?

Величина прожиточного минимума за ноябрь 2017 года составила 23 319 тенге, что на 9,4% меньше, чем в октябре. По данным статистиков, доля продовольственных товаров в ней составила 13 991 тенге, непродовольственных товаров и платных услуг – 9 328 тенге.

- Видимо, пересмотрели потребительскую корзину. Хотя, странно получается, если инфляция растёт темпами, близкими к верхней границе установленного коридора, то для чего снижать прожиточный минимум? За счёт чего именно сократили, точно не скажу, но это примерно выглядит так: допустим, потребительская корзина включала в себя колбасу из мяса, а теперь её заменили продуктом из сои. Или включалась услуга парикмахера, а теперь её нет. В итоге прожиточный минимум снизился, – пояснил Мадияр Кенжебулат.

- Сокращение прожиточного минимума, на мой взгляд, выглядит странно, особенно в то время, когда во всём мире потребности растут – мировая экономика на 3% растёт. Например, если раньше интернет считался в какой-то степени роскошью, то сейчас это уже обычное средство связи, которое должно входить в потребительскую корзину. А так, конечно, можно взять бомжа и показать на его примере, что прожить можно не только на 23 тыс тенге, но и на 15 или 12 тысяч тенге в месяц, – высказался Марат Каирленов.

Цены растут, но не выше допустимого

Индекс потребительских цен в ноябре 2017 года по сравнению с декабрём 2016-го составил 106,3%. Цены на продовольственные товары за этот период повысились на 5,3%, на непродовольственные товары – на 8,4%, на услуги – на 5,6%. Инфляция находилась в установленном коридоре: от 6-8% и по итогам ноября составила 7,3%.

- Номинально, 7,3% – это нормально. В прошлом году мы не смогли уложиться в коридор, установленный Национальным банком, и показатель был 8,5%, – прокомментировал Мадияр Кенжебулат.

- У нас в этом году было несколько драйверов инфляции. Помните, было сообщение в СМИ о том, что Нацбанк напечатал триллион тенге для поддержки "Казкома" – не знаю, насколько это правда, но такая информация была. Плюс проблемы с ГСМ, углём – малопонятные кризисы, которые, безусловно, пружину инфляции сжимают, и при первом удобном случае она стрельнет. Это всё будет заложено в цену. Я склонен даже ожидать ускорения темпов инфляции, – считает Марат Каирленов.

- Я считаю, что политика инфляционного таргетирования или сдерживания роста цен слишком жёсткая, она могла бы быть мягче. Бесконечно сокращать доступность денег – это убить экономику. Это очень тонкая работа Правительства и Национального банка, поэтому они не любят резких движений. При её смягчении, конечно, инфляция, может быть, и снижалась бы медленнее, но доступность к финансированию для предпринимателей была бы выше, – поделился своим мнение директор ТОО Oil Gas Project. Жарас Ахметов.

Действительно ли кредитов дают больше?

Кредиты возросли на 3,2% по сравнению с началом года в основном за счёт роста на 5%, до 11 трлн тенге, долгосрочных кредитов. Объём краткосрочного кредитования снизился на 5,4%, до 2,1 трлн тенге. Эксперты, хоть и относят эти показатели к числу положительных, не видят повода радоваться им раньше времени – прежде советуют обратить внимание на детали и проследить за тенденциями.

- Что такое "возросли кредиты по основному долгу на 3,2%"? Тем более долгосрочные! Вот, представьте, компания не может погасить кредит: у банка возникает проблема с тем, что нужно будет создавать провизии на непогашенную сумму. А мы видели, что в этом году банки активно сталкивались с проблемами: тот банк тряханёт, другой. В такой момент может возникнуть соблазн пролонгировать проблемный кредит ещё на несколько лет: оформляем его как выдачу нового или капитализация процентов, и вуаля – кредитный портфель растёт. Как показывает история банковских кризисов, на начальных этапах так и происходит – все менеджеры просто хотят замаскировать проблемы, – прокомментировал Марат Каирленов.

- Рост в 3,2% – это не такой показатель, чтобы прямо хвастаться.Однако в тех условиях, в которых мы сейчас, когда есть проблема в банковском секторе, если есть какой-то рост кредитов – это неплохая тенденция. Главное, чтобы это была именно тенденция, а не краткосрочное повышение, за которым последует спад, – отметил Мадияр Кенжебулат.

Исполнение бюджета

Освоение средств, выделенных на реализацию государственных программ – пожалуй, один из важнейших показателей социально-экономического развития. На декабрь 2017 года расходы государственного бюджета исполнены на 97,7%, республиканского – на 98,6%, местных – на 97,0%. Неисполнение республиканского бюджета в денежном выражении составляет 148,5 млрд тенге, из них экономия бюджетных средств – 12,8 млрд тенге. Не освоено – 135,7 млрд тенге. Этот показатель все опрошенные эксперты считают хорошим и под сомнение показатель не ставят. Более того, к концу года цифра исполнения ещё приблизится к 100%.