Евгений ШИБАРШИН: Лицедейство

25 декабря республиканские телеканалы показали пресс-конференцию президента РК Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Хотя общение главы Казахстана с отечественными журналистами произошло несколькими днями раньше. Сразу возникает вопрос: почему не транслировали в прямом эфире, а, говоря языком театралов, вначале сделали «прогонку», подчистив видеозапись от «шероховатостей»?

То, что политике не чужд формат спектакля, известно со времен царя Гороха. C тех пор исторические персонажи, вживляясь в застигшие их времена, постоянно совершенствовали политическое лицедейство. Одним это удавалось, другие лишь копировали уже придуманную форму, забывая, что стакан только тем и ценен, что его можно наполнить питьевой водой.

Президент России Владимир Путин тоже недавно провел пресс-конференцию. У приглашенных на нее журналистов было много вопросов, но то, как Путин выбирал их по тематике, а потом на них отвечал, показало, что сценарий этого действа заранее планировался. Такое допустимо. Тут важно другое. Российский президент умышленно не уходил от острых вопросов.

В Казахстане другая история. Нурсултан Назарбаев предпочел использовать тот же формат не для копания в накопившихся проблемах, а для изложения своего видения о том, куда надо двигать страну в дальней перспективе. Тут тебе и запуск производства костанайских электромобилей, которыми заполнится погрязшая в смоге южная столица. И плетение паутины из автомобильных и железнодорожных магистралей, которая мало того, что даст большие доходы от транзитных перевозок, так еще и снизит себестоимость производства отечественной продукции, увозимой на экспорт. Даже устройство на суверенной территории хранилища ядерного топлива будет приносить доходы от продажи его для атомных электростанций.

Что касается проблем, которые все-таки невозможно обойти, Нурсултан Абишевич предпочел в них сильно не углубляться. Куда, например, деться от набившего оскомину дефицита нефтепродуктов, возникающего с завидным постоянством.

- В данном случае глубинных причин не было, это было полное головотяпство и упущение соответствующих ответственных органов, - сделал вывод глава государства, - Мы ремонтируем НПЗ ежегодно, останавливая их на ремонт. Тут тоже надо разобраться - почему именно в это время? Заранее к этому всегда готовились, в мае принимали решение и накапливали ресурсы. Этого не было сделано. Вот и все.

В том-то и дело, что еще не все. Головотяпство чиновников минэнерго, наверное, имело место быть. Но в данном случае у них есть только инструмент для латания дыр, которые появляются по причинам системного характера. Некоторые эксперты считают, что казахстанским НПЗ мешает сидение на двух стульях, имеющих разные механизмы регулирования: административный и рыночный. Такой подход мешает отладить нормальные экономические отношения в цепочке «добыча нефти – переработка – реализация нефтепродуктов». В итоге модернизация НПЗ отстает и дыру в удовлетворении внутренних потребностей приходится заполнять импортом из России.

Но раскручивать такого рода интриги в спектакле под названием «пресс-конференция» - значит уйти от пасторального сюжета к драме. А там и до трагедии не далеко. Такой сценарий оптимисту Назарбаеву не нужен.



