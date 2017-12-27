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Директор Пляжа
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27.12.17 18:31
куры
И снова пара слов об образовании
Картриджи не те поставил? :lol: ;-)
27.12.17 18:31
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Евгений ШИБАРШИН: Лицедейство

«На пресс-конференции Назарбаев предпочел не углубляться в проблемы»
27 декабря 2017, 09:26 |  Мнения

25 декабря республиканские телеканалы показали пресс-конференцию президента РК Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Хотя общение главы Казахстана с отечественными журналистами произошло несколькими днями раньше. Сразу возникает вопрос: почему не транслировали в прямом эфире, а, говоря языком театралов, вначале сделали «прогонку», подчистив видеозапись от «шероховатостей»?

То, что политике не чужд формат спектакля, известно со времен царя Гороха. C тех пор исторические персонажи, вживляясь в застигшие их времена, постоянно совершенствовали политическое лицедейство. Одним это удавалось, другие лишь копировали уже придуманную форму, забывая, что стакан только тем и ценен, что его можно наполнить питьевой водой.

Президент России Владимир Путин тоже недавно провел пресс-конференцию. У приглашенных на нее журналистов было много вопросов, но то, как Путин выбирал их по тематике, а потом на них отвечал, показало, что сценарий этого действа заранее планировался. Такое допустимо. Тут важно другое. Российский президент умышленно не уходил от острых вопросов.

В Казахстане другая история. Нурсултан Назарбаев предпочел использовать тот же формат не для копания в накопившихся проблемах, а для изложения своего видения о том, куда надо двигать страну в дальней перспективе. Тут тебе и запуск производства костанайских электромобилей, которыми заполнится погрязшая в смоге южная столица. И плетение паутины из автомобильных и железнодорожных магистралей, которая мало того, что даст большие доходы от транзитных перевозок, так еще и снизит себестоимость производства отечественной продукции, увозимой на экспорт. Даже устройство на суверенной территории хранилища ядерного топлива будет приносить доходы от продажи его для атомных электростанций.

Что касается проблем, которые все-таки невозможно обойти, Нурсултан Абишевич предпочел в них сильно не углубляться. Куда, например, деться от набившего оскомину дефицита нефтепродуктов, возникающего с завидным постоянством.

- В данном случае глубинных причин не было, это было полное головотяпство и упущение соответствующих ответственных органов, - сделал вывод глава государства, - Мы ремонтируем НПЗ ежегодно, останавливая их на ремонт. Тут тоже надо разобраться - почему именно в это время? Заранее к этому всегда готовились, в мае принимали решение и накапливали ресурсы. Этого не было сделано. Вот и все.

В том-то и дело, что еще не все. Головотяпство чиновников минэнерго, наверное, имело место быть. Но в данном случае у них есть только инструмент для латания дыр, которые появляются по причинам системного характера. Некоторые эксперты считают, что казахстанским НПЗ мешает сидение на двух стульях, имеющих разные механизмы регулирования: административный и рыночный. Такой подход мешает отладить нормальные экономические отношения в цепочке «добыча нефти – переработка – реализация нефтепродуктов». В итоге модернизация НПЗ отстает и дыру в удовлетворении внутренних потребностей приходится заполнять импортом из России.

Но раскручивать такого рода интриги в спектакле под названием «пресс-конференция» - значит уйти от пасторального сюжета к драме. А там и до трагедии не далеко. Такой сценарий оптимисту Назарбаеву не нужен.
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Комментарии к новости

Иолис
Re: Евгений ШИБАРШИН: Лицедейство




Отправлено: 27.12.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Радуются куклы, хлопают в ладоши:
«Король наш очень мудрый, и генерал хороший».

Только бояре плохие.

nik58
Re: Евгений ШИБАРШИН: Лицедейство




Отправлено: 27.12.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
другое интересно,кто это смотрит

гость
Re: Евгений ШИБАРШИН: Лицедейство




Отправлено: 27.12.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,головотяпов кто и почём назначал?

Читатель 1
Re: Евгений ШИБАРШИН: Лицедейство




Отправлено: 27.12.17 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперимент продолжается)) (называется: "предел прочности")))

анатоль
Re: Евгений ШИБАРШИН: Лицедейство




Отправлено: 27.12.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурлыкуны смотрят!

Казахстан
Re: Евгений ШИБАРШИН: Лицедейство




Отправлено: 27.12.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это все из-за того что нет конкуренции. Когда оппозиция указывает на ошибки вашей политики, это хороше для вас, нет застоя

Мнение
Re: Евгений ШИБАРШИН: Лицедейство




Отправлено: 27.12.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Головотяпы, они и есть головотяпы. В народе говорят надо постричь волосы, а вместо того могут голову отпилить. Это вопрос уже к тем, кто должен делать хорошо, то что ему поручено. Один Президент на 100% все вопросы никогда не решит и это не сложно понять. Но, кроме него должны думать и законодатели и те, кто эти законы до передачи Президенту изучает. Президент руководит страной по основополагающим направлениям, путем издания указов и подписанием законов. Да, назначает определенное число сенаторов, определяет основные и стратегические направления развития общества и государства, определяет внутреннюю и внешнюю политику. И это делается и делается хорошо! Но механизмы реализации принятых законов и решений должны быть разработаны заблаговременно, до передачи Президенту. Здесь есть проблемы. Много хороших законов, но механизм их реализации либо отсутствует, либо просто его нет. Либо при реализации на местах такое натворят... Это и вопросы сложности доказывания платежеспособности перед банком по жилищным отношениям, создания малого или сред. бизнеса и др. И в целом складывается обща картина, которую каждый видит на свой лад в меру разрешенности меркантильных проблем.

Читатель 1
Re: Евгений ШИБАРШИН: Лицедейство




Отправлено: 27.12.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"И это делается и делается хорошо!" #7
Но результат??!!))) Какая оценка, "Карл"??

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