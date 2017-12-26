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Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет – глава Минюста
"сделок с нераскрытыми аффилированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчёты". Понятно, кто будет раскрывать "аффилированные" лица, это ж свои, родные лица
26.12.17 18:08
Вася Картошкин
Хозяева 2018 года атакуют и наступают досрочно.
Дантист: Хрень какая -то, а не новость Слушай дантист если у тебя нет позитива и чувство юмора а только на уме кровь убийство насилие то значит смотри и читай на других сайтах.Дети подьезд...
26.12.17 18:00
Маркс
И снова пара слов об образовании
Victor Yang: А кто говорит про новых участников этого рынка? Я говорю о новых продуктах этого рынка. Ну попробуйте выйти на этот же рынок с новыми продуктами. Еще быстрее повылетаете.
26.12.17 17:59
Маркс
И снова пара слов об образовании
Бывалый: На целину да на БАМ и севера ехали - тоже заради того чтобы свалить из колхоза. Ехали в колхоз, чтобы свалить из колхоза. Это просто шедевр на все времена.
26.12.17 17:57
Victor Yang
И снова пара слов об образовании
Маркс: Кто тебя пустит на рынки на новые? Хоть с какими распрекрасными услугами? А кто говорит про новых участников этого рынка? Я говорю о новых продуктах этого рынка.
26.12.17 17:54
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Продкорпорация проведет интервенционный закуп 2 млн тонн зерна у казахстанских аграриев

Галина ПЕТРЕНКО

26 декабря 2017, 12:22 |  Государство

Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил ресурс margin.kz. Вчера о том, что вопрос о дополнительном закупе зерна решится на уровне правительства уже в ближайшие дни, сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на аппаратном совещании.

Иллюстративное фото

Сами аграрии заявляли о том, что у них огромные проблемы с реализацией нового урожая, на протяжении двух месяцев. 8 декабря на отчетной конференции филиала Союза фермеров Казахстана, костанайские предприниматели извещали вице-министра МСХ Нуржана Альтаева о том, что спроса на местное зерно на внутреннем рынке нет. Редкие ценовые предложения не поднимаются выше 32 000 тенге при средней себестоимости тонны 40 000.

Проблема для Казахстана далеко не новая. Традиционно давление на внутреннем рынке снимало АО «НК «Продкорпорация», выкупая часть излишков. Однако в этом году от прежней схемы минсельхоз под управлением Аскара Мырзахметова отказался.

15 декабря министром сельского хозяйства и вице-премьером был назначен Умирзак Шукеев. 22 декабря вопрос о ситуации на зерновом рынке обсуждался на заседании кабинета министров, ситуация называлась ажиотажной. Глава Союза фермеров Казахстана Ауезхан ДАРИНОВ напомнил, что аграрии безуспешно просят помощи у правительства уже не первый месяц. Под помощью подразумевался государственный закуп пшеницы.

25 декабря на заседании государственной комиссии по вопросам модернизации экономики под председательством премьер-министра Бахытжана Сагинтаева были обсуждены вопросы закупа зерна в госрезерв, сообщает margin.kz. Собравшие приняли к сведению информацию МСХ и согласились с предложением министерства о проведении интервенционного закупа продовольственной пшеницы 3-го класса в объеме до 2 млн тонн по цене 42 000 тенге с учетом НДС.

Готовится проект решения правительства о выделении из резерва 8,3 млрд тенге для пополнения уставного капитала холдинга «КазАгро», на которые Продкорпорация проведет закуп. Кроме того, холдингу будет предоставлен облигационный займ в размере 60 млрд тенге - тоже для закупа.

Акимам областей дано задание создать рабочие группы для распределения объемов закупа. Прозрачность их работы должны обеспечить представители в этой группе Союза Фермеров Казахстана и Палаты предпринимателей.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Продкорпорация проведет интервенционный закуп 2 млн тонн...




Отправлено: 26.12.17 - 12:41
Комментарий удален модератором.

Нргот
Re: Продкорпорация проведет интервенционный закуп 2 млн тонн...




Отправлено: 26.12.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрите мировые цены на 3 класс,то что происходит у нас по 42 это мошеничество,не жнут не сеют а имеют во много раз больше трудяг,купили за границу продали втридорога и радуются

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