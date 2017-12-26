Продкорпорация проведет интервенционный закуп 2 млн тонн зерна у казахстанских аграриев

Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил ресурс margin.kz. Вчера о том, что вопрос о дополнительном закупе зерна решится на уровне правительства уже в ближайшие дни, сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на аппаратном совещании.

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Сами аграрии заявляли о том, что у них огромные проблемы с реализацией нового урожая, на протяжении двух месяцев. 8 декабря на отчетной конференции филиала Союза фермеров Казахстана, костанайские предприниматели извещали вице-министра МСХ Нуржана Альтаева о том, что спроса на местное зерно на внутреннем рынке нет. Редкие ценовые предложения не поднимаются выше 32 000 тенге при средней себестоимости тонны 40 000.

Проблема для Казахстана далеко не новая. Традиционно давление на внутреннем рынке снимало АО «НК «Продкорпорация», выкупая часть излишков. Однако в этом году от прежней схемы минсельхоз под управлением Аскара Мырзахметова отказался.

15 декабря министром сельского хозяйства и вице-премьером был назначен Умирзак Шукеев. 22 декабря вопрос о ситуации на зерновом рынке обсуждался на заседании кабинета министров, ситуация называлась ажиотажной. Глава Союза фермеров Казахстана Ауезхан ДАРИНОВ напомнил, что аграрии безуспешно просят помощи у правительства уже не первый месяц. Под помощью подразумевался государственный закуп пшеницы.

25 декабря на заседании государственной комиссии по вопросам модернизации экономики под председательством премьер-министра Бахытжана Сагинтаева были обсуждены вопросы закупа зерна в госрезерв, сообщает margin.kz. Собравшие приняли к сведению информацию МСХ и согласились с предложением министерства о проведении интервенционного закупа продовольственной пшеницы 3-го класса в объеме до 2 млн тонн по цене 42 000 тенге с учетом НДС.

Готовится проект решения правительства о выделении из резерва 8,3 млрд тенге для пополнения уставного капитала холдинга «КазАгро», на которые Продкорпорация проведет закуп. Кроме того, холдингу будет предоставлен облигационный займ в размере 60 млрд тенге - тоже для закупа.

Акимам областей дано задание создать рабочие группы для распределения объемов закупа. Прозрачность их работы должны обеспечить представители в этой группе Союза Фермеров Казахстана и Палаты предпринимателей.