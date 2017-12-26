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Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его подчиненных, подготовленной для КВН

26 декабря 2017, 10:37 |  Государство

В Казахстане достоянием гласности стал скандал в прокуратуре Костаная, в результате которого был уволен ряд сотрудников городского надзорного ведомства, а прокурор Костанайской области Тимур Сулейменов привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает fergananews.com.

Тимур Сулейменов /Фото из архива "НГ"

Поводом для серьезных разбирательств стала песня, которую сочинили и записали молодые прокуроры для выступления на турнире КВН. Ее текст написан на смеси русского и казахского языков и содержит самоироничный и сатирический взгляд на представителей прокурорской профессии.

Музыкальная композиция в стиле рэп быстро разошлась в социальных сетях и дошла до верхушки Генпрокуратуры. Однако там шутку не оценили.

Вот фрагменты текста этого трека, который, по первым оценкам сетевых пользователей, имеет шансы стать казахстанским хитом (фразы на казахском в вольном переводе на русский):

Брюки, китель, белая рубашка,
На голове моей фуражка.
Жена есть, сотка, ксива,
Благодаря им жизнь моя счастлива.

А так-то я простой инвестмен – 
Три хаты у меня есть и четыре мерса,
Ммм!.. Но этого не видно…

Где меня искать, ты прекрасно знаешь,
Турция олл-инклюзив, путевку даришь

У меня по городу много-много знакомых,
И никто никогда не говорит мне стоп-стоп,
И всем ясно, что я красавчик-чик-чик…

Эй, чё там? Ты кто такой будешь?
Прокурор! Наши прокуроры!
Зын-зын-зын, зын-зын-зын!..
Общак там будет!
Дын-дын-дын, дын-дын-дын!
Полномочия!
Дэу-дэу-дэу, дэу-дэу-дэу!

Наша цель – победить в КВН!
Песню скачал, шутка – огонь,
Кто не согласен, тот их не понял!

Хопс-попс, шутка зашла!
Это понятно как дважды два,
Мы горожане, мы победим,
Мы вам победу просто так не дадим!

Так что, ребята, давайте по факту,
Победа – она ведь не то что зарплата,
Дадите ее – мы счастливы будем,
Только с бюджета она не убудет!
Эй, чё там, вы кто такие? 
Мы – прокуроры!
Дыш-дыш-дыш!..

...

Сегодня аудиозапись песни активно пересылают друг другу пользователи мессенджера Whatsapp. Вместе с музыкальным файлом распространяют и копию приказа Генерального прокурора №378 от 20 декабря 2017 года о наложении дисциплинарного взыскания. В документе указано, что содержание песни «подрывает авторитет и дискредитирует органы прокуратуры». В подтверждение строгой оценки приводится несуществующая цитата якобы из текста композиции: «Из текста песни следует, что прокуроры «ведут нескромный образ жизни, связывая свой излишний достаток и вседозволенность со службой в органах прокуратуры».


Отметив, что прокурор Костанайской области Тимур Сулейменов расценил создание и распространение песни как нарушение Кодекса чести сотрудников учреждений и органов прокуратуры и привлек к дисциплинарной ответственности своих подчиненных, генпрокурор счел необходимым наказать и самого главного прокурора региона.

«Данное обстоятельство стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей прокурором области Сулейменовым Т.К. …выразившегося в необеспечении контроля за состоянием служебной дисциплины среди подчиненных», – отмечается в тексте приказа генерального прокурора Кайрата Кожамжарова. В итоге старшему советнику юстиции Сулейменову Тимуру Каирбековичу (который, кстати, приходится сыном экс-министру МВД страны Каирбеку Сулейменову) был объявлен выговор, а содержание приказа об этом доведено до сведения сотрудников системы органов прокуратуры.

К сожалению, в связи с тем, что информация о прокурорском песенном скандале стала известна в выходные дни, получить комментарий от представителей надзорного ведомства корреспондентам «Ферганы» пока не удалось.
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Комментарии к новости
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Алдар Косе
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж.... не скромно однако, даже если текст песни написан к КВН. То что отреагировали в Астане респект Кожамжарову, на корню надо пресекать такие выходки со стороны служителей закона.

Асет
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Песня супер! Ребята старались! Выполняя поручение руководства о подготовке и проведении КВН. Но в центре этого не поняли. 🤔 И остались ребята один на один с этой проблемой 🙈🙉🙊

Асл
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В тексте ничего плохого вроде нет, исполнение отличное, жалко что поувольняли

Заза
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че так норм😂😂😂😂 Как-будто они что-то лишнее написали 😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍

010 ASL
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко ребят

димон
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
яй лайк ту мувет мувет :lol: :lol: :lol:

Директор Пляжа
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Респект и уважуха молодым прокурорам)

§ Ольга Колоколова
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2226
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 26.12.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если честно - странная история. Удачная песня - неудачная песня... Нормальная для КВН. Видимо в Генпрокуратуре с чувством юмора напряженка. Поняла бы, если б наказывали так начальников за коррупцию в рядах подчиненных. А тут - нате вам, за КВН. А песня то - настоящий хит).

Позвонили в прокуратуру, попросили комментария. Будем рады предоставить Сулейменову слово, если он, конечно, сочтет нужным прокомментировать. С руководством в этих кругах спорить не принято.

[Исправлено: Ольга Колоколова, 26.12.2017 - 11:42]
Профайл

патриот
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
словно постарались...классно получилось..жаль, итог печальный...можно было и профбеседой обойтись...

§ 112
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8294
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.12.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
КВН. Видимо в Генпрокуратуре с чувством юмора напряженка. Поняла бы

Хм..
Если ваши сотрудники вместо работы начнут заниматься сочинятельством песен и музыки вместо работы, вы их не пошлете подальше в туда, куда сочиняют это, то есть в какую нибудь творческую группу?
Или еще и премии доплатите и пусть сидят на ваших халявных харчах и поют?
Сотрудникам силовых ведомств только и осталось что заниматься песнями и плясками..
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Zanoza
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алдар Косе:
Да уж.... не скромно однако, даже если текст песни написан к КВН. То что отреагировали в Астане респект Кожамжарову, на корню надо пресекать такие выходки со стороны служителей закона.

Да, уж... если бы после увольнения и наказаний искоренились сами собой и факты изложенные. А так... ведь не для кого не секрет, что всё это имеет место быть. Ах, какие бессовестные, нарушили кодекс чести, вывернули на изнанку безобразия. О чести мундира речи не идёт.....

ппс
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Позвонили в прокуратуру, попросили комментария. Будем рады предоставить Сулейменову слово, если он, конечно, сочтет нужным прокомментировать. С руководством в этих кругах спорить не принято.

ничего вам давать никто не будет забудьте. до свидания

§ Ольга Колоколова
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2226
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 26.12.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если ваши сотрудники вместо работы начнут заниматься сочинятельством песен и музыки вместо работы, вы их не пошлете подальше в туда, куда сочиняют это, то есть в какую нибудь творческую группу?
Ну вообще-то участие сотрудников приличных организаций в подобных мероприятиях обычно поощряется. Имеется в виду, что делается это не вместо работы, а вместе с ней. Но это такие тонкости, я не возьмусь вам объяснять. Да и не место.
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Читатель 1
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Песня полное г..., выгнали...и правильно сделали! И в дальнейшем гнать таких "рифмоплётов"

Алдар Косе
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Да, уж... если бы после увольнения и наказаний искоренились сами собой и факты изложенные. А так... ведь не для кого не секрет, что всё это имеет место быть. Ах, какие бессовестные, нарушили кодекс чести, вывернули на изнанку безобразия. О чести мундира речи не идёт.....

вы для начала прочитайте внимательно текст песни, а потом пишите, такие слова как "есть ксива и благодаря им жизнь моя счастлива" вас не смущает?

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