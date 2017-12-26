Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его подчиненных, подготовленной для КВН

В Казахстане достоянием гласности стал скандал в прокуратуре Костаная, в результате которого был уволен ряд сотрудников городского надзорного ведомства, а прокурор Костанайской области Тимур Сулейменов привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает fergananews.com.

Тимур Сулейменов /Фото из архива "НГ"

Поводом для серьезных разбирательств стала песня, которую сочинили и записали молодые прокуроры для выступления на турнире КВН. Ее текст написан на смеси русского и казахского языков и содержит самоироничный и сатирический взгляд на представителей прокурорской профессии.

Музыкальная композиция в стиле рэп быстро разошлась в социальных сетях и дошла до верхушки Генпрокуратуры. Однако там шутку не оценили.

Вот фрагменты текста этого трека, который, по первым оценкам сетевых пользователей, имеет шансы стать казахстанским хитом (фразы на казахском в вольном переводе на русский):

Брюки, китель, белая рубашка,

На голове моей фуражка.

Жена есть, сотка, ксива,

Благодаря им жизнь моя счастлива.

…

А так-то я простой инвестмен –

Три хаты у меня есть и четыре мерса,

Ммм!.. Но этого не видно…

…

Где меня искать, ты прекрасно знаешь,

Турция олл-инклюзив, путевку даришь

…

У меня по городу много-много знакомых,

И никто никогда не говорит мне стоп-стоп,

И всем ясно, что я красавчик-чик-чик…

…

Эй, чё там? Ты кто такой будешь?

Прокурор! Наши прокуроры!

Зын-зын-зын, зын-зын-зын!..

Общак там будет!

Дын-дын-дын, дын-дын-дын!

Полномочия!

Дэу-дэу-дэу, дэу-дэу-дэу!

…

Наша цель – победить в КВН!

Песню скачал, шутка – огонь,

Кто не согласен, тот их не понял!

…

Хопс-попс, шутка зашла!

Это понятно как дважды два,

Мы горожане, мы победим,

Мы вам победу просто так не дадим!

…

Так что, ребята, давайте по факту,

Победа – она ведь не то что зарплата,

Дадите ее – мы счастливы будем,

Только с бюджета она не убудет!

Эй, чё там, вы кто такие?

Мы – прокуроры!

Дыш-дыш-дыш!..

...

Сегодня аудиозапись песни активно пересылают друг другу пользователи мессенджера Whatsapp. Вместе с музыкальным файлом распространяют и копию приказа Генерального прокурора №378 от 20 декабря 2017 года о наложении дисциплинарного взыскания. В документе указано, что содержание песни «подрывает авторитет и дискредитирует органы прокуратуры». В подтверждение строгой оценки приводится несуществующая цитата якобы из текста композиции: «Из текста песни следует, что прокуроры «ведут нескромный образ жизни, связывая свой излишний достаток и вседозволенность со службой в органах прокуратуры».





Отметив, что прокурор Костанайской области Тимур Сулейменов расценил создание и распространение песни как нарушение Кодекса чести сотрудников учреждений и органов прокуратуры и привлек к дисциплинарной ответственности своих подчиненных, генпрокурор счел необходимым наказать и самого главного прокурора региона.

«Данное обстоятельство стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей прокурором области Сулейменовым Т.К. …выразившегося в необеспечении контроля за состоянием служебной дисциплины среди подчиненных», – отмечается в тексте приказа генерального прокурора Кайрата Кожамжарова. В итоге старшему советнику юстиции Сулейменову Тимуру Каирбековичу (который, кстати, приходится сыном экс-министру МВД страны Каирбеку Сулейменову) был объявлен выговор, а содержание приказа об этом доведено до сведения сотрудников системы органов прокуратуры.

К сожалению, в связи с тем, что информация о прокурорском песенном скандале стала известна в выходные дни, получить комментарий от представителей надзорного ведомства корреспондентам «Ферганы» пока не удалось.