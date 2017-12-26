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"сделок с нераскрытыми аффилированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчёты". Понятно, кто будет раскрывать "аффилированные" лица, это ж свои, родные лица
26.12.17 18:08
Вася Картошкин
Хозяева 2018 года атакуют и наступают досрочно.
Дантист: Хрень какая -то, а не новость Слушай дантист если у тебя нет позитива и чувство юмора а только на уме кровь убийство насилие то значит смотри и читай на других сайтах.Дети подьезд...
26.12.17 18:00
Маркс
И снова пара слов об образовании
Victor Yang: А кто говорит про новых участников этого рынка? Я говорю о новых продуктах этого рынка. Ну попробуйте выйти на этот же рынок с новыми продуктами. Еще быстрее повылетаете.
26.12.17 17:59
Маркс
И снова пара слов об образовании
Бывалый: На целину да на БАМ и севера ехали - тоже заради того чтобы свалить из колхоза. Ехали в колхоз, чтобы свалить из колхоза. Это просто шедевр на все времена.
26.12.17 17:57
Victor Yang
И снова пара слов об образовании
Маркс: Кто тебя пустит на рынки на новые? Хоть с какими распрекрасными услугами? А кто говорит про новых участников этого рынка? Я говорю о новых продуктах этого рынка.
26.12.17 17:54
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Костанайские полицейские задержали участников ОПГ, занимавшейся наркотрафиком

Тимур ГАФУРОВ

26 декабря 2017, 09:56 |  Криминал

Семь участников организованной преступной группы были задержаны сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Костанайской области одновременно 21 декабря. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщила пресс-служба ДВД.

Иллюстративное фото

Один из подозреваемых был задержан в Таразе, откуда он доставлял наркотические вещества в особо крупном размере.

Проводится досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств).

Как сообщили в управлении по борьбе с наркобизнесом, в марте 2017 года в полицию поступила информация о лицах, которые причастны к распространению наркотических средств на территории Костанайской области.

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 6 жителей Костанайской области в возрасте от 19 до 38 лет. Все они занимались сбытом марихуаны на территории области.

28-летний ранее судимый житель Лисаковска организовал преступную группу из числа своих знакомых - жителей Лисаковска и Рудного. Они должны были заниматься бесперебойным сбытом наркотиков наркозависимым лицам. Главный фигурант организовал устойчивую сеть регулярного распространения марихуаны. Для этого он держал связь с другим участником, жителем Жамбылской области, который поставлял наркотики на территорию Костанайской области.

Оперативники установили схему, по которой действовали подозреваемые, но не хватало доказательной базы, так как участники преступной группы строго соблюдали правила конспирации. В телефонных разговорах использовали только условные фразы и выражения.

21 декабря, после получения санкции судьи, было проведено одновременное задержание всех участников преступной группы. В ходе обыска у двоих подозреваемых дома и в гараже были обнаружены мешки с веществом растительного происхождения. Судебно-химическая экспертиза установила, что это марихуана, общий вес которой составил более 59 кг.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
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Комментарии к новости

ХХХ
Re: Костанайские полицейские задержали участников ОПГ,...




Отправлено: 26.12.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О пацаны Лисаковские то смеси замутили а щас солому затянули.

Народный контроль
Re: Костанайские полицейские задержали участников ОПГ,...




Отправлено: 26.12.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот почему бы к такому ОПГ не применить ПСЛ?

§ drakon
Re: Костанайские полицейские задержали участников ОПГ,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12961
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.12.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Вот почему бы к такому ОПГ не применить ПСЛ?

А что это такое? ПСЛ...
:-o :-o
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: Костанайские полицейские задержали участников ОПГ,...




Отправлено: 26.12.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что это такое? ПСЛ...
:-o :-o

-пожизненное лишение свободы. Я предлагаю вернуться к исключительной мере наказания. Хлопот меньше.

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