Костанайские полицейские задержали участников ОПГ, занимавшейся наркотрафиком

Семь участников организованной преступной группы были задержаны сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Костанайской области одновременно 21 декабря. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщила пресс-служба ДВД.

Иллюстративное фото

Один из подозреваемых был задержан в Таразе, откуда он доставлял наркотические вещества в особо крупном размере.

Проводится досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств).

Как сообщили в управлении по борьбе с наркобизнесом, в марте 2017 года в полицию поступила информация о лицах, которые причастны к распространению наркотических средств на территории Костанайской области.

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 6 жителей Костанайской области в возрасте от 19 до 38 лет. Все они занимались сбытом марихуаны на территории области.

28-летний ранее судимый житель Лисаковска организовал преступную группу из числа своих знакомых - жителей Лисаковска и Рудного. Они должны были заниматься бесперебойным сбытом наркотиков наркозависимым лицам. Главный фигурант организовал устойчивую сеть регулярного распространения марихуаны. Для этого он держал связь с другим участником, жителем Жамбылской области, который поставлял наркотики на территорию Костанайской области.

Оперативники установили схему, по которой действовали подозреваемые, но не хватало доказательной базы, так как участники преступной группы строго соблюдали правила конспирации. В телефонных разговорах использовали только условные фразы и выражения.

21 декабря, после получения санкции судьи, было проведено одновременное задержание всех участников преступной группы. В ходе обыска у двоих подозреваемых дома и в гараже были обнаружены мешки с веществом растительного происхождения. Судебно-химическая экспертиза установила, что это марихуана, общий вес которой составил более 59 кг.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.