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Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях казахстанцев

26 декабря 2017, 09:05 |  Государство

Глава государства Нурсултан Назарбаев рассказал о пенсионных накоплениях казахстанцев, передает Tengrinews.kz. По этой теме Президент высказался во время интервью отечественным журналистам.

В частности, Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос, есть ли шанс у казахстанцев дождаться своих накоплений.

"Есть. Дожить надо", - пошутил Нурсултан Назарбаев, отвечая на вопрос, но затем подробно прокомментировал ситуацию.  

"Мы изучали опыт, у нас же не было опыта с пенсиями. Изучали его и приняли опыт Чили, который оказался во времена работы Григория Марченко (бывший глава Нацбанка РК). Мы взяли этот опыт. Теперь частные компании взяли под управление пенсионные деньги и начали отдавать аффилированным своим компаниям, аффилированным людям. Пришлось наказывать и возвращать деньги. Вернули государству для того, чтобы сохранить целостность этих средств", - отметил Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что теперь государство регулирует данный вопрос.

"Государство отвечает, куда вкладывать. Пенсионные деньги должны работать, зарабатывать. Это же пенсионеру выгодно, полезно. Поэтому я таких мыслей, чтобы передать частным лицам, не знаю. Мы пока именно так централизовываем, центральный банк, государство отвечают за сохранность и за увеличение стоимости этих накоплений", - отметил Глава государства.

"Поэтому что дальше делать с пенсионными деньгами, например в Норвегии есть хороший опыт - они пенсионные деньги объединили с национальным фондом, как у нас есть. Стал единый фонд, который более надежный, для людей, для всех. Может, мы тоже пойдем по этому опыту. По пути, но контроль за этими деньгами государству нельзя упускать. Это я понял. Все равно в любом случае государство отвечает перед пенсионерами на пенсии", - отметил Нурсултан Назарбаев.
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Комментарии к новости
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§ pandit
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 258
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 26.12.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Де-факто они уже давно объединены. Теперь вопрос в том, сколько откуда куда перетекает средств, кто более резервный, так сказать. Необходима строгая, прозрачная и вызывающая доверие отчетность, а не карманные специалисты-посредники в наблюдении за фондом. Вопрос только в этом. Нужно допустить обычных людей вкладчиков к мониторингу. И вбить, вложить, вбетонировать в головы работникам ЕНПФ, что каждый любой тенге, потраченный ими - это народные деньги, наши с вами.
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Гость
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...




Отправлено: 26.12.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Есть. Дожить надо"

А вы и дальше повышайте пенсионный возраст, чтобы не доживали. :-x

Читатель 1
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...




Отправлено: 26.12.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошее выражение: "вбетонировать"))), там много чего и в многие "вбетонировать" требуется))

Бывалый
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...




Отправлено: 26.12.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Необходима строгая, прозрачная и вызывающая доверие отчетность

Да почитай же ты уже наконец-то аудиторскую ежегодную отчетность по ЕНПФ-у то...
Одолел уже, лентяй-фантазер...

§ Характер
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 26.12.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
теперь государство регулирует данный вопрос

пустой звук
Цитата:
Государство отвечает, куда вкладывать.

но не несет ответственности
Цитата:
Пенсионные деньги должны работать, зарабатывать.

в первую очередь, эти деньги должны гарантировать НОРМАЛЬНУЮ жизнь на пенсии
Цитата:
Все равно в любом случае государство отвечает перед пенсионерами на пенсии

Если доживут до пенсии
Профайл

§ pandit
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 258
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 26.12.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да сам почитай сядь! И сказки Андерсена заодно тоже прочти. И не тыкай мне.
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§ Dan
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 26.12.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Узаконенный отъём денег у населения. Снял свои пенсионные и закинул на депозит, успел под 15% в тенге. Ежемесячно капает 75 000 и так далее в прогрессии. Инвест доход в ЕНПФ таким ростом порадовать не может. Далее, в чём проблема разрешить накапливать эти деньги на счетах в БВУ под депозитные проценты, но без права распоряжаться до достижения возраста или пр.? Все ведь и так понимают, что эти деньги под тем или иным соусом либо идут на спасение БВУ либо им же для кредитования экономики. Но все также понимают, что если пойти по этому варианту маржа между процентами депозита и процентами кредита будет минимальна, а значит кто-то лишиться офигенной кормушки. Я испытываю гордость за тех кто придумывает подобные схемы "делать деньги из воздуха". Молодцы.
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Лаура
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...




Отправлено: 26.12.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Контроль за пенсионными накоплениями однозначно должен оставаться за государством

Жанат
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...




Отправлено: 26.12.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это мы сейчас возмущаемся, потом, когда придет время получать пенсии, то будем благодарить государство за возможность обеспечивать себя.

Дархан
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...




Отправлено: 26.12.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент в свое время доверил наши пенсионные людям, которые совсем не заслуживали этого. Подвели, одним словом.

знаток жизни
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...




Отправлено: 26.12.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dan:
Снял свои пенсионные и закинул на депозит, успел под 15% в тенге. Ежемесячно капает 75 000 и так далее в прогрессии. Инвест доход в ЕН

что за ерунду порет этот чел? Все давно узаконено и упорядочено. Главный бухгалтер твоей шаражки несет ответственность, что бы твои 10 процентов зарплаты дошли до пункта назначения. Даже выйдя на пенсию, эти деньги фик сразу получишь . Равными долями в течении 3 года, с удержанием подоходного налога с каждой доли. ЕНПФ кормит свежими 10 процентными поступлениями от работающих, старых пенсионеров. Этот процесс стабилен, и будет продолжаться достаточно долго.

§ Dan
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 26.12.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток жизни:
что за ерунду порет этот чел?

Ерунду порешь ты. А я написал проверенное на себе. Пенсионные сняты в связи со сменой гражданства. Знаешь, есть мужчины отвечающие за свои слова, а есть ты...
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знаток жизни
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...




Отправлено: 26.12.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dan:
Пенсионные сняты в связи со сменой гражданства.

с этого места по подробней. Снял деньги, выехал из страны. И опять положил деньги на казахстанский теньговый депозит? Ерунда какая то получается. Вернулся что ли с полдороги)))))

§ pandit
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 258
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 26.12.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так смотрю по некоторым комментам, что ЕНПФ нанял троллей.
Профайл

Бывалый
Re: Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях...




Отправлено: 26.12.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток жизни:
Снял деньги, выехал из страны.

Ерунду он порет.
Чтобы снять пенсионные - надо сначала получить гражданство другой страны, а это значит автоматически лишиться гражданства КЗ.
А будучи не гражданином КЗ чтобы тут постоянно проживать надо офрмить себе ВНЖ, а это тот еще квест.
Овчинка выделки не стоит.
Так что гонит товарисч.

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