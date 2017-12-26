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Владимир Никитенко назначен главным тренером ФК «Тобол»

25 декабря 2017, 18:06 |  Спорт

Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба. Стоит отметить, что Никитенко будет совмещать две должности, продолжая работу в качестве главного тренера молодежной сборной Казахстана до сентября 2018 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

 
 
Как сообщил также на сайте футбольного клуба директор Николай Панин, «Тобол» после окончания сезона расстался с россиянином Робертом Евдокимовым, который возглавлял команду с июля. Под его руководством костанайский клуб занял пятое место и не смог попасть в Лигу Европы.
 
- В новом сезоне клуб предложил Роберту Евдокимову продолжить работу на тех финансовых условиях, о которых мы договорились в сезоне 2017 года. Они его не устроили. Он хотел их пересмотра в сторону увеличения. Мы на такое пойти не смогли. Тем не менее мы благодарны Роберту Геннадьевичу и его штабу за проделанную работу, - прокомментировал работу Евдокимова Николай Панин.
 
Владимир Андреевич Никитенко (род. 8 января 1957, Терек, Кабардино-Балкарская АССР) - советский футболист, полузащитник, казахстанский футбольный тренер, мастер спорта СССР. В настоящее время главный тренер молодежной сборной Казахстана по футболу. Достижения: «Достык» (Алма-Ата) - обладатель Кубка РК (1993), «Актюбинец» - финалист Кубка РК (1994), «Елимай» (Семипалатинск) - чемпион РК, обладатель Кубка РК и Суперкубка РК (1995), «Кайрат» (Алматы) - 3 место (1997), обладатель Кубка РК (1997, 2000), «Кайрат-Бутя» - 3 место (1999), «Атырау» (Атырау) - 2-кратный серебряный призёр (2001, 2002), «Терек» (Грозный, Россия) - Чемпион 1-й лиги России (2004), Обладатель Кубка России (2004), вице-чемпион 1-й лиги России (2007), «Актобе» - Чемпион РК (2013), обладатель Суперкубка РК (2014). За период работы воспитал более 30-ти мастеров спорта, более 20-ти футболистов выступали в различные годы юношеской, молодёжной, олимпийской, национальной сборных Казахстана.
 
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Владимир Никитенко назначен главным тренером ФК «Тобол»




Отправлено: 25.12.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему в этом списке не хватает команды ФК "Затоболец"а так всё нормально. Шпециалист! Только я уверена что не продержится в ФК Тобол и первого тура.

Диана
Re: Владимир Никитенко назначен главным тренером ФК «Тобол»




Отправлено: 25.12.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Люда.Всё будет как в Одессе.

Примите к сведению...
Re: Владимир Никитенко назначен главным тренером ФК «Тобол»




Отправлено: 25.12.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наонец-то за долгие годы в Костанае появился тренер с именем.и доказанным умением, главное, своих кровей а не чужой отработанный материал с сомнительнейшей репутацией!для пользы дела не мешало бы отправить Панина по месту пребывания "святого!" 8-) :-P :-(

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