Назарбаев подписал Налоговый кодекс
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", сообщает Informburo.kz.
Фото Турара Казангапова
Документ направлен на совершенствование налогового законодательства, сообщили на сайте Акорды.
Подписан и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), определяющий сроки введения в действие положений нового Налогового кодекса.
Кроме того, президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", направленный на приведение законодательства в соответствие с новым Налоговым кодексом.
Проект нового налогового кодекса стал одним из обсуждаемых в 2017 году. Ранний вариант документа сначала назвали недостаточно простым и понятным.
Критике подвергся даже объём документа. Сенаторы сравнили новый Налоговый кодекс Казахстана с аналогичными документами других стран СНГ. Оказалось, что в Налоговом кодексе России 432 статьи, Беларуси – 330, Грузии – 310. В проекте НК Казахстана – 773 статьи.
Informburo.kz проанализировал различия между старым Налоговым кодексом и принятым проектом. Согласно новому Налоговому кодексу к действующим налоговым режимам добавится ещё один – с использованием фиксированного вычета. Бизнесмены сами смогут выбрать, какой им использовать выгоднее. А ставку для индивидуальных предпринимателей, работающих по патенту, предполагается снизить с 2 до 1%.
Кроме того, раньше работодатель был обязан отчислять за работника ИПН, социальный налог, взносы в фонд социального страхования, пенсионные отчисления и с 1 июля – отчисления ОСМС. Выходило около 32%. Теперь социальный налог снизили с 11 до 9,5%.
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