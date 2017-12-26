Назарбаев подписал Налоговый кодекс

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", сообщает Informburo.kz.

Фото Турара Казангапова

Документ направлен на совершенствование налогового законодательства, сообщили на сайте Акорды.

Подписан и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), определяющий сроки введения в действие положений нового Налогового кодекса.

Кроме того, президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", направленный на приведение законодательства в соответствие с новым Налоговым кодексом.

Проект нового налогового кодекса стал одним из обсуждаемых в 2017 году. Ранний вариант документа сначала назвали недостаточно простым и понятным.

Критике подвергся даже объём документа. Сенаторы сравнили новый Налоговый кодекс Казахстана с аналогичными документами других стран СНГ. Оказалось, что в Налоговом кодексе России 432 статьи, Беларуси – 330, Грузии – 310. В проекте НК Казахстана – 773 статьи.