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Назарбаев подписал Налоговый кодекс

25 декабря 2017, 17:34 |  Государство

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", сообщает Informburo.kz.

Фото Турара Казангапова

Документ направлен на совершенствование налогового законодательства, сообщили на сайте Акорды.

Подписан и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), определяющий сроки введения в действие положений нового Налогового кодекса.

Кроме того, президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", направленный на приведение законодательства в соответствие с новым Налоговым кодексом.

Проект нового налогового кодекса стал одним из обсуждаемых в 2017 году. Ранний вариант документа сначала назвали недостаточно простым и понятным.

Критике подвергся даже объём документа. Сенаторы сравнили новый Налоговый кодекс Казахстана с аналогичными документами других стран СНГ. Оказалось, что в Налоговом кодексе России 432 статьи, Беларуси – 330, Грузии – 310. В проекте НК Казахстана – 773 статьи.

Informburo.kz проанализировал различия между старым Налоговым кодексом и принятым проектом. Согласно новому Налоговому кодексу к действующим налоговым режимам добавится ещё один – с использованием фиксированного вычета. Бизнесмены сами смогут выбрать, какой им использовать выгоднее. А ставку для индивидуальных предпринимателей, работающих по патенту, предполагается снизить с 2 до 1%.

Кроме того, раньше работодатель был обязан отчислять за работника ИПН, социальный налог, взносы в фонд социального страхования, пенсионные отчисления и с 1 июля – отчисления ОСМС. Выходило около 32%. Теперь социальный налог снизили с 11 до 9,5%.
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Комментарии к новости

Иолис
Re: Назарбаев подписал Налоговый кодекс




Отправлено: 25.12.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто читал? Налог на воздух и осадки уже ввели?

гость
Re: Назарбаев подписал Налоговый кодекс




Отправлено: 25.12.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я когда читаю налоговый кодекс чувствую что мозги съезжают на бикрень, трейлер какой-то. Дублируют друг друга по тышу раз. Предприниматель считает проценты, а потом в налоговой пересчитывают и возвращают и снова. Сказали бы простым языком по упрощенке, с общего дохода высчитай все свои расходы и с чистого дохода оплати столько то процентов и все. Нет же надо форму эту заполнять, указывать в ней что и за что, а налоговой сидят себе спокойно и к готовой работе придираются. Мы их работу выполняем. Поэтому чтобы не было придирок идешь во всякие агенства или к знакомым налоговикам платишь им и никаких претензий. Везде посредники. Специально так создают законы, чтобы между предпринимателем и госдоходами обязательно появился бы посредник.

андрей 117
Re: Назарбаев подписал Налоговый кодекс




Отправлено: 25.12.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто читал? Налог на воздух и осадки уже ввели?
пока только на загазованность.

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