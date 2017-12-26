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Используя систему жилстройсбережений, 1 354 семьи в Костанайской области улучшили жилищные условия

Даурен Саудабаев /Фото из архива "НГ"

Галина ПЕТРЕНКО

25 декабря 2017, 18:44 |  Государство

В этом году на покупку кредитного жилья костанайцы получили 8,5 млрд тенге, сообщил 25 декабря на аппаратном совещании в областном акимате директор Костанайского филиала АО "Жилстройсбербанк" Даурен САУДАБАЕВ.

По его словам, клиентская база филиала значительно увеличилась после того, как в апреле 2017 года банком была отменена комиссия на заключение договоров. Кроме того, банк объединил все тарифные программы в одну, так что вкладчикам с нею стало гораздо проще разбираться. Кроме того, они получили возможность сами решать - сколько лет копить и под какой процент получать жилищный займ.

Жилстройсбережения являются основным инструментом, используемым в продвижении одного из направлений государственной жилищной программы - предоставления кредитного жилья.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ заявил, что банку необходимо лучше информировать население о возможностях жилищной программы.

- Вы бываете в коллективах, я знаю. Но не надо там только с руководством встречаться. В рабочими общайтесь, - сказал глава региона. - И вы должны лучше показывать, какое именно жилье у людей есть возможность купить. Какая площадь, какой там линолеум постелен... Сдаются дома в микрорайоне Аэропорт, так расскажите, какое озеро там есть - какое вокруг будет благоустройство. Вплоть до того, что макеты показывайте... В районах тоже надо работать. Там сельчане живут, но у них дети в городе учатся, жилье нужно.

В 2018 году, по предварительным данным, планируется строительство 1 116 квартир в городах по направлению кредитное жилье через систему жилстройсбережений и более 85 индивидуальных домов в Костанайском районе.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Используя систему жилстройсбережений, 1 354 семьи в...




Отправлено: 25.12.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы! Я знаю многих кто получил квартиры, используя систему жилстройсбережения.

тырц-пырц
Re: Используя систему жилстройсбережений, 1 354 семьи в...




Отправлено: 25.12.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По его словам, клиентская база филиала значительно увеличилась после того, как в апреле 2017 года банком была отменена комиссия на заключение договоров.

а должны были в 2012 году. И после этого бить кулачком в грудь?

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