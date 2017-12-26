Используя систему жилстройсбережений, 1 354 семьи в Костанайской области улучшили жилищные условия
Галина ПЕТРЕНКО
В этом году на покупку кредитного жилья костанайцы получили 8,5 млрд тенге, сообщил 25 декабря на аппаратном совещании в областном акимате директор Костанайского филиала АО "Жилстройсбербанк" Даурен САУДАБАЕВ.
По его словам, клиентская база филиала значительно увеличилась после того, как в апреле 2017 года банком была отменена комиссия на заключение договоров. Кроме того, банк объединил все тарифные программы в одну, так что вкладчикам с нею стало гораздо проще разбираться. Кроме того, они получили возможность сами решать - сколько лет копить и под какой процент получать жилищный займ.
Жилстройсбережения являются основным инструментом, используемым в продвижении одного из направлений государственной жилищной программы - предоставления кредитного жилья.
Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ заявил, что банку необходимо лучше информировать население о возможностях жилищной программы.
- Вы бываете в коллективах, я знаю. Но не надо там только с руководством встречаться. В рабочими общайтесь, - сказал глава региона. - И вы должны лучше показывать, какое именно жилье у людей есть возможность купить. Какая площадь, какой там линолеум постелен... Сдаются дома в микрорайоне Аэропорт, так расскажите, какое озеро там есть - какое вокруг будет благоустройство. Вплоть до того, что макеты показывайте... В районах тоже надо работать. Там сельчане живут, но у них дети в городе учатся, жилье нужно.
В 2018 году, по предварительным данным, планируется строительство 1 116 квартир в городах по направлению кредитное жилье через систему жилстройсбережений и более 85 индивидуальных домов в Костанайском районе.
Последние новости
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 0
Всего: 47
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
ледяные скульптуры в Костанае
Ну а в Астане ёлка сегодня сгорела. Интересно как там решено пространство новогодних гуляний? www.youtube.com www.youtube.com Обратите внимание сколько копоти от этой пластмасины. tengrinews.kz ...
ледяные скульптуры в Костанае
Тоскливый спуск с горки, строго по своей колее. :lol: img-fotki.yandex.ru В красных куртках сотрудники горки, идущие забирать у детей круг, чтоб бросить есго в накопитель, из которого по мере...
ледяные скульптуры в Костанае
yudjin: Вот у меня во дворе правильная посадка: Что вы от них хотели? Процесс деэволюции уже давно необратимо прошагал по этой взяточной избушке, и как не крутись, передом или задом, всё...
Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Как интересно все с ветки разбежались. :-) Vital: Ты вот интересный такой. С какого ... Мы должны помогать какой то Олеси из мухосранска. Ты не путаешь не че? Тут уже есть рубрика где жители...
Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Товарищ Ын: Не понил. Это приглашение? :-) Да, тибя ждиот ляжка медвед :lol: Для 112-го пишу отдельно, если ещё не достал. За медведятину скорее всего барыги продадут собачатину, кенгуру или...