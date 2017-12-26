В Костанае прошел турнир на Кубок области по волейболу среди женских команд

В розыгрыше Кубка области приняли участие 12 команд: по две из Лисаковска и Рудного («ССГПО»), «Костанай» и ДЮСШ № 2 из областного центра, по одной из Сарыкольского, Карабалыкского, Федоровского, Камыстинского, Карасуского районов.

Игры проходили 22-24 декабря в спортзале ФСО «Динамо».

- Игры были интересные, особенно в группе, где сошлись команды Сарыкольского, Карасуского, Камыстинского районов и Лисаковска, - отметил главный судья соревнований Владимир РЕЙХ. - В этой группе простых игр не было. Ближайшие наши соревнования пройдут 2-13 января в Усть-Каменогорске - это чемпионат РК среди команд 2000-2001 г. р. Команда спортсменов 2002-2003 г. р. поедет на чемпионат РК в Астану, 2004-2005 г. р. - в Кызылорду.

Команда ДЮСШ № 2 (слева) в матче с командой «ССГПО» победила со счетом 2:1

В турнире на Кубок области команды сначала сыграли в двух подгруппах, в финал вышли три участника, где они встречались уже вкруговую. В итоге команда Лисаковска заняла 3 место, проиграв команде «ССГПО».

- Состав участников подобрался сильный, хорошие команды приехали, - прокомментировала выступление своих подопечных главный тренер команды Лисаковска Оксана ВИШНЯКОВА. - Наши волейболистки еще маленькие, психологически где-то психологически не настроились на игру. Потом нам не хватает игрового опыта. Команда «ССГПО» - одного с нами возраста, но в ней есть игроки, которые выступают в высшей лиге чемпионата РК, чувствуется их уровень. Но у нас есть время, дети не бросают тренировок, будем работать.

Сразку после этого команда «ССГПО» встретилась с воспитанницами ДЮСШ № 2 в матче за 1 место. Три партии девушки сыграли за 1,5 часа. Первую выиграли рудничанки, вторую - команда из Костаная. В третьей партии команда «ССГПО» уверенно вела в счете с отрывом в 5 очков, но за десять последних минут ДЮСШ № 2 сравняла счет и вырвалась вперед. Итог - 2:1.

- Может, немного не хватило сил, сыграли подряд пять партий, - рассказал «НГ» после встречи главный тренер команды «ССГПО» Олег ПОНОМАРЕВ. - В принципе могли выиграть, шансы у нас равны. Команда соперников хорошая, играет в высшей лиге. По игре скажу - есть, куда добавлять. Нужно добавить командной сыгранности и индивидуально каждому подтянуться.

- Финал получился интересным, - отметил Владимир Рейх, тренирующий команду ДЮСШ № 2. - В команде Рудного собраны игроки, которые прошли детскую лигу и чемпионаты РК. В команду входят две девушки, которые еще в прошлом году играли за Костанай в высшей лиге. Команда ДЮСШ № 2 сформирована из игроков 14-16 лет, сейчас выступает в высшей лиге чемпионата РК. Девчонки борются, опыта пока не хватает, проиграно много концовок. Сейчас команда идет на 5 месте в высшей лиге.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА