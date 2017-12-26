2017 год для Костанайской области стал годом растущей кредитной активности

Больше денег занимали у банков как предприятия, так и граждане. По итогам 11 месяцев кредитные вложения выросли относительно прошлого года на 14,9%, или до 268,7 млрд тенге. По темпам роста область - четвертая в республике.

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- Кредиты корпоративного сектора составляют 157,4 млрд тенге, рост здесь составил 13,3%, - сообщил директор областного филиала Национального банка РК Жомарт КАЖРАХИМОВ. - Кредиты физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, выросли на 17,2% - до 111,3 млрд тенге.

С начала года новых кредитов банками выдано 187,7 млрд тенге, что в 1,5 раза больше аналогичного периода 2016 года.

В реальном секторе наибольший объем таких кредитов сосредоточен в промышленности - 48,9 млрд тенге, на втором месте строительство - 44,9 млрд тенге, на третьем сельское хозяйство с 20 млрд тенге.

- Активизировалось ипотечное кредитование, в основном за счет системы жилстройсбережений, - отметил Кажрахимов. - Объем ипотечных кредитов на 1 декабря 2017 года составил 30,8 млрд тенге, прирост за год - 25,5%. С начала года новых кредитов на жилье выдано 1,1 млрд тенге, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом году... Наблюдается рост спроса на потребительские кредиты. С начала года жителям их выдано 65,2 млрд тенге, что в 1,6 раза больше прошлогоднего. Кстати, доля потребительских кредитов в общем объеме кредитования составляет почти треть, увеличившись по сравнению с 2016-м годом. Как известно, рост потребительского кредитования стимулирует внутренний спрос и увеличивает объемы розничного товарооборота.

Как положительный момент, он отметил снижение просроченной задолженности на 34,6% - с 24,9 млрд тенге до 18,5 млрд тенге. Основное снижение - по кредитам юридических лиц, в разрезе отраслей значительное уменьшилась сумма просрочек в сельском хозяйстве - с 5,4 млрд тенге до 974 млн тенге.

Сейчас в общем объеме кредитов доля просроченной задолженности в Костанайской области составляет 6,9% против 10,6% в прошлом году. Показатель ниже среднего по республике, который равен 8,4%.