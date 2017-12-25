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Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана

Sputnik

24 декабря 2017, 19:51 |  Общество

Один из американских консультантов молдавского бизнесмена Анатола Стати, Крис Уинанс, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik детали дела о "заморозке" активов Национального фонда Казахстана на сумму в 22 миллиарда долларов.

Решение о "заморозке" принял банк Нью-Йорка Mellon (BNY Mellon) в связи с иском, возбужденным Стати и его компаниями против правительства Казахстана.

Национальный банк Казахстана в свою очередь подал иск против BNY Mellon, и британский суд должен вынести решение по этому делу в ближайшее время. Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что в Европе арестованы доли в компаниях, которые принадлежат Казахстану и зарегистрированы за границей. Правительство Казахстана пока официально не подтвердила эти сообщения.

Уинанс рассказал Sputnik о том, что "бизнесмен Анатол Стати (владелец Ascom Group — ред.) инвестировал более миллиарда долларов в Казахстан, но  активы Ascom Group в итоге отошли правительству Казахстана.

"Стати подал в международный трибунал иск на правительство Казахстана. Этот процесс занял еще 3,5 года. В результате получено судебное решение о возврате 500 миллионов долларов", — сообщил консультант.

Представитель молдавского бизнесмена рассказал, что бельгийский суд принял решение о заморозке сберегательного портфеля Национального фонда Казахстана (Bank of New York Mellon является международным "хранителем") на общую сумму примерно в 22 миллиарда долларов, в том числе казначейские векселя США на сумму около 11 миллиардов долларов и денежные средства в размере 589 миллионов долларов.

Как пояснил Уинанс, суд Амстердама (Нидерланды) принял такое же решение, что и в Бельгии.

"Плюс заморожены акции, принадлежащие суверенному фонду Казахстана "Самрук-Казына" в голландском предприятии KMG Kashagan BV, через которое правительство Казахстана участвует в крупном международном консорциуме, изучающем месторождение Кашаган (в него среди прочих также входят Shell, Eni, Exxon и Total). Стоимость составляет 5,2 миллиарда долларов", — рассказал собеседник.

В Швеции, как отметил представитель интересов молдавского бизнесмена, были заморожены акции Казахстана в 33 государственных шведских компаниях (включая Volvo, Skanska, Electrolux, Nordea и т. д., и принадлежащих шведскому SEB-банку в качестве хранителя).

"Стоимость акций составляет около 100 миллионов долларов. Шведский государственный судебный исполнитель уже начал продавать эти активы (до сих пор около 3,5 миллиона долларов США) на рынке и переводить поступления на свой депозитный счет", — отметил Уинанс.

По его словам, также заморожены любые экономические права, принадлежащие Казахстану в отношении этих акций, включая дивиденды, налоговые платежи и права на подписку
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Комментарии к новости

Читатель 1
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 24.12.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно...интересно события разворачиваются ("чехлят" на западе как хотят)))

кустанаец 1
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 24.12.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЦБ Казахстана не является полностью государственным и активы Казахстана уязвимы в любом банке , америка нас контролирует каким процентом сложно сказать, но мы им принадлежим с потрохами . Так какой праздник независимости можно отмечать ? О каком развитии можно вести речь если ты подневольный и не важно Государство это или его видимость.

§ 112
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана
112


(Пользователи)
Сообщений: 8288
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.12.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну сами виноваты..
И правильно сделал молдаванин, что наказал их..
В следующий раз головой будут думать прежде чем..
А не одним местом в кресле на букву Ж..
Профайл

собираю манатки
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 24.12.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Подумали буквой Ж, поэтому и буква Пэ...
:-x

§ 112
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана
112


(Пользователи)
Сообщений: 8288
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.12.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще бы прекрасно было бы чтобы это все отобрали..
Упущенная выгода молдаванина, потоки прибыли и тд..
А то там размечтались..
На землю пусть опустятся..
Фиг с ними с деньгами, пусть это будет неплохим уроком..
Профайл

Михаил
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 24.12.17 - 21:10
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана
112


(Пользователи)
Сообщений: 8288
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.12.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и дело не в молдаванине в принципе наверно..
Идут какие то подковерные игры, кто то пытается надавить на наше честное и святое руководство, а вот кто, большой вопрос..
Но первое это конечно же бизнес и там втянуты многие, как и наши так и другие бизнесмены..
Профайл

Иолис
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 24.12.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ:

Н.А.Назарбаев: "При сегодняшней жизни и такой турбулентности законов вы потеряете деньги, которые держите за бугром. Вы разве не видите? В условиях санкций никто вам не поможет. Возвращайте деньги и держите их в Казахстане. Какая гарантия вам нужна? Законы, указы? Я все сделаю."

РАДИ ДЕНЕГ Я ГОТОВ НА ВСЁ.

123
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 24.12.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такая у нас независимость. Смешно и больно..

Карлыгаш
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 24.12.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Случайно, наш уважаемый Елбасы не в связи с этим ругал своих подопечных и приказывал вернуть деньги из-за бугра? Наверно, предпосылки были уже...

димон
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 24.12.17 - 23:15
Комментарий удален модератором.

Гость
Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 25.12.17 - 00:49
Комментарий проходит проверку.

Гость
Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 25.12.17 - 02:57
Комментарий проходит проверку.

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