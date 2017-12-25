Один из американских консультантов молдавского бизнесмена Анатола Стати, Крис Уинанс, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik детали дела о "заморозке" активов Национального фонда Казахстана на сумму в 22 миллиарда долларов.

Решение о "заморозке" принял банк Нью-Йорка Mellon (BNY Mellon) в связи с иском, возбужденным Стати и его компаниями против правительства Казахстана.

Национальный банк Казахстана в свою очередь подал иск против BNY Mellon, и британский суд должен вынести решение по этому делу в ближайшее время. Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что в Европе арестованы доли в компаниях, которые принадлежат Казахстану и зарегистрированы за границей. Правительство Казахстана пока официально не подтвердила эти сообщения.

Уинанс рассказал Sputnik о том, что "бизнесмен Анатол Стати (владелец Ascom Group — ред.) инвестировал более миллиарда долларов в Казахстан, но активы Ascom Group в итоге отошли правительству Казахстана.

"Стати подал в международный трибунал иск на правительство Казахстана. Этот процесс занял еще 3,5 года. В результате получено судебное решение о возврате 500 миллионов долларов", — сообщил консультант.

Представитель молдавского бизнесмена рассказал, что бельгийский суд принял решение о заморозке сберегательного портфеля Национального фонда Казахстана (Bank of New York Mellon является международным "хранителем") на общую сумму примерно в 22 миллиарда долларов, в том числе казначейские векселя США на сумму около 11 миллиардов долларов и денежные средства в размере 589 миллионов долларов.

Как пояснил Уинанс, суд Амстердама (Нидерланды) принял такое же решение, что и в Бельгии.

"Плюс заморожены акции, принадлежащие суверенному фонду Казахстана "Самрук-Казына" в голландском предприятии KMG Kashagan BV, через которое правительство Казахстана участвует в крупном международном консорциуме, изучающем месторождение Кашаган (в него среди прочих также входят Shell, Eni, Exxon и Total). Стоимость составляет 5,2 миллиарда долларов", — рассказал собеседник.

В Швеции, как отметил представитель интересов молдавского бизнесмена, были заморожены акции Казахстана в 33 государственных шведских компаниях (включая Volvo, Skanska, Electrolux, Nordea и т. д., и принадлежащих шведскому SEB-банку в качестве хранителя).

"Стоимость акций составляет около 100 миллионов долларов. Шведский государственный судебный исполнитель уже начал продавать эти активы (до сих пор около 3,5 миллиона долларов США) на рынке и переводить поступления на свой депозитный счет", — отметил Уинанс.

По его словам, также заморожены любые экономические права, принадлежащие Казахстану в отношении этих акций, включая дивиденды, налоговые платежи и права на подписку