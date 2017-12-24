Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев еще раз прокомментировал перераспределение полномочий между ветвями власти, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Я считаю, мы сделали значительный шаг вперед по распределению властных полномочий. 35 полномочий по закону определенных Президенту переданы Парламенту или правительству. Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить. Если что-то не получается, пойти попросить разрешения, сказать: "Президент сказал". Нет, чтобы предложить самому. Так всегда легче", - отметил Назарбаев.

"Когда Советский союз был, "крыша над головой" в Москве была. Тоже можно было, если чего-то не хватает, пошел, выпросил, договорился, согласовал и "с меня как с гуся вода". Так говорили тогда. Поэтому больше дать полномочий и ответственности правительству за конкретные дела, больше дать прав Парламенту, как законодательной власти по контролю над исполнительной властью - то, что мы сделали, мы сделали правильно", - отметил Президент.

Глава государства признался, что сомнения всегда есть, в любых случаях. Но "через эти сомнения возникают решения - это и есть движение вперед".

"Наши законы, в том числе основной закон, не может оставаться контантой. Вместе со временем, вместе со всем движением он должен меняться. Это не самое первое изменение, мы вносили изменения и раньше, потому что жизнь требует, все развивается, двигается. (...) Много ли сделали, мало ли, жизнь покажет. Мы идем так, как мы считаем нужно для нашего народа. Самое главное, чтобы это одобрял наш казахстанский народ", - заявил Президент.

На встрече с представителями СМИ у Президента поинтересовались, не слишком ли много денег потрачено на проведение Универсиады в Алматы и выставки EXPO-2017 в Астане.

"Насколько оправданы инвестиции, которые мы затратили на проведение этих мероприятий?" - спросили Главу государства.

"Если постоянно задавать эти вопросы, когда ты хочешь дойти до какой-то цели - никогда не дойдешь. Долго будешь ходить, отвечать на вопросы. "А зачем столицу переносить?". А теперь вы живете в миллионном городе, всего за 20 лет. А сейчас не задают (вопрос о переносе Астаны), когда увидели. Любое новое дело всегда внедряется не так просто. Проходит время, видят, чувствуют, тогда и признается", - сказал Президент.

"Конечно, затратили. Но затратили для Универсиады. Для Алматы я давно хотел построить эти объекты. Алматы - двухмиллионный город. Ему нужны эти две ледовые арены, ему нужны эти спортивные комплексы, 1748 квартир построено было, все сейчас алматинцам, которые стояли в очереди, особенно нуждающимся. Они передаются им сейчас", - сказал Назарбаев.

По словам Президента, после проведения Универсиады количество людей, которые хотят заниматься зимними видами спорта, увеличилось на 60 процентов.

"Строительство Астаны тоже требовало денег, но сегодня Астана каждый год вносит в бюджет страны один триллион тенге. Все это возвратится в очень короткое время. И мы обогатили страну на целый город", - отметил Президент.

Глава государства отметил, что от проведения EXPO-2017 в Астане выиграл малый и средний бизнес, а также все столичные гостиницы.

"Спонсоры давали деньги, сэкономлена была половина намеченных средств. Я думаю, мы построили целый район, прекрасный район и это все остается служить людям. Мы сидим сейчас в сфере "Нур Алем", он остается как музей. Сегодня, чтобы вы знали, 600 человек каждый день посещают (сферу). А в субботу-воскресенье по две тысячи посещают", - добавил Назарбаев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с представителями отечественных СМИ высказался о банковской системе в Казахстане.

"Банковская система - это кровеносные сосуды экономики. Если не будут банки кредитовать экономику, то все остановится. А все остановится - не будем производить товаров, не будет в стране денег, ничего не будет. (...) Старая проблема, которая тянется из того финансового кризиса мирового. Разворованный БТА банк его акционерами..." - отметил Глава государства.

"Нацбанк и правительство принимают меры. Но помогать только тогда, когда акционер вложит большую долю собственных средств. Если хочет. Если не хотят, то подвергнуть банкротству. Ликвидировать лучше эти банки".

"Вы имейте в виду, что деньги даются с возвратом. Не просто так. Все деньги даются с возвратом. Но сейчас мы должны поддержать, чтобы банк начал работать. Мы оздоравливаем банковскую систему", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Напомним, в марте Нурсултан Назарбаев подписал указ о выделении триллиона тенге из Нацфонда на оздоровление банковского сектора.

Телевизионную версию встречи Президента со СМИ покажут в эфире республиканских телеканалов 25 декабря 2017 года.