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Ситуацию со скандальной казахстанской "криптовалютой" прокомментировал мажилисмен

Tengrinews.kz

23 декабря 2017, 20:28 |  Общество

Цены на криптовалюты подогреваются по принципу финансовых пирамид, а нынешний ажиотаж вокруг них близок к тому, что происходило вокруг МММ в 90-е годы, заявил депутат Мажилиса Аманжан Жамалов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В интервью депутат рассказал, что уже столкнулся со случаями, когда его знакомые собирались продавать свою недвижимость, чтобы купить так называемую "казахстанскую криптовалюту" Halykcoin.

"Сами криптовалюты не несут за собой материальной ценности, в отличие от ценных бумаг или абсолютно ликвидных валют. Поэтому курсы криптовалют формируются вокруг сиюминутных настроений на рынке. К примеру, 17 декабря биткоин достиг исторического максимума - 20 тысяч долларов. А менее чем через неделю его курс обвалился до 13 тысяч долларов", - пояснил депутат.

Он отметил, что многие эксперты сходятся во мнении, что в ближайшем будущем криптовалюту ждет грандиозный обвал, как это было с рынком доткомов (полностью сетевой вид бизнеса, чей расцвет и крах произошел в 90-х годах). Жамалов привел в пример сооснователя и технического директора известного профильного сайта о криптовалюте Bitcoin.com Эмиля Ольденбурга, который недавно признался, что продал все свои биткоины.

"Но даже такая ситуация никак не останавливает желание людей заработать легкие деньги. И пока Национальный Банк "держит паузу" в вопросе регулирования оборота криптовалют, в Казахстане запущено создание криптовалюты Halykcoin. Прикрываясь созвучностью с известным банковским брендом и мнимым сотрудничеством с правительством, анонимные инициаторы просто пытаются обогатиться на волне "хайпа" вокруг криптовалют", - рассказал депутат.

По его словам, создатели Halykcoin пытаются продать "первую криптовалюту Казахстана" за биткоины и тенге.

"Людям без всяких оснований обещают виртуальные доходы. Уверен, что количество криптомошенников будет только расти. Ситуация вокруг криптовалют крайне нестабильная и сейчас близка к тому, что происходило вокруг МММ в 90-е годы, с казино или букмекерскими конторами. Очевидно, что эта сфера нуждается в регулировании", - заключил Жамалов.

Депутат напомнил, что в России уже разработан законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за выпуск и сбыт денежных суррогатов (заменителей денег). Также планируется ввести ограничение на сумму покупки криптовалют.

Напомним, ранее представители АО "Народный банк" заявили, что банк не имеет никакого отношения к созданию "первой народной криптовалюты - Halykcoin", а значит, не предоставляет никаких гарантий относительно безопасности инвестиций в данный финансовый инструмент.
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Комментарии к новости

Читатель 1
Re: Ситуацию со скандальной казахстанской...




Отправлено: 23.12.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видать в МММ "не наигрались" в 90-е))) (людей так и тянет вляпаться в какое-нибудь "дерьмо")

§ 112
Ситуацию со скандальной казахстанской "криптовалютой" прокомментировал мажилисмен
112


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Сообщений: 8279
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Отправлено: 24.12.17 - 04:05
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