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Ахметжан Есимов назначен главой ФНБ "Самрук-Казына"

Tengrinews.kz

23 декабря 2017, 17:01 |  Государство

Ахметжан Есимов назначен председателем правления фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

"Сегодня по поручению Президента РК Нурсултана Назарбаева премьер-министр Бакытжан Сагинтаев и руководитель Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков представили коллективу АО "ФНБ "Самрук-Қазына" нового председателя правления - Ахметжана Есимова", - говорится в сообщении.

Ахметжан Есимов был назначен председателем правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" в августе 2015 года. До этого он занимал должность акима Алматы. С мая 2001 года по январь 2006 года он работал министром сельского хозяйства, заместителем премьер-министра. В январе 2006 года он вновь возглавил Министерство сельского хозяйства.

Бывший глава ФНБ "Самрук-Казына" Умирзак Шукеев назначен заместителем премьер-министра - министром сельского хозяйства РК. Умирзак Шукеев c 2011 года возглавлял фонд национального благосостояния (ФНБ) "Самрук-Қазына". В разные годы он был акимом Костанайской области, акимом Астаны и акимом Южно-Казахстанской области. В августе 2007 года Шукеев был назначен заместителем премьер-министра Казахстана.

"Перед фондом стоят очень важные задачи, поставленные Главой государства, в том числе по дальнейшей реализации программы трансформации", - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Он отметил заслуги Ахметжана Есимова перед страной и его профессионализм и ответственность в выполнении сложных государственных задач.

Как сообщается, за короткий период времени Есимов организовал эффективную подготовку и успешное проведение выставки EXPO-2017. Премьер-министр пожелал успехов новому председателю правления и коллективу фонда и отметил необходимость активизации работы по достижению обозначенных Президентом страны целей и задач.
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Комментарии к новости

Иолис
Re: Ахметжан Есимов назначен главой ФНБ...




Отправлено: 23.12.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда в борделе дела идут плохо, то меняют шлюх, а не кровати двигают.

§ KOS77
Re: Ахметжан Есимов назначен главой ФНБ...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иолис:
Когда в борделе дела идут плохо, то меняют шлюх, а не кровати двигают.

В этом борделе ш... работники меняются только естественным путём (на пенсию не уходят), кому захочется такую кормушку потерять!?
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§ 112
Re: Ахметжан Есимов назначен главой ФНБ...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8279
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.12.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как и в каждом коллективе на более низких уровнях, все свои Уважаемые и чужакам там не место..
Ой, мне что то где то это очень напоминает..
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Кыпшак
Re: Ахметжан Есимов назначен главой ФНБ...




Отправлено: 23.12.17 - 19:23
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Ахметжан Есимов назначен главой ФНБ...




Отправлено: 23.12.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странные перемещения....интересно, мсх - это повышение или понижение, или "параллельно"??)))

Ннн
Re: Ахметжан Есимов назначен главой ФНБ...




Отправлено: 23.12.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есимов один из государственных деятелей нашего государства, ближайший соратник Ел Басы, это они создавали наше государство из ничего, благодаря таким как он наше государство состоялось, блестящи управленец или как говорят сейчас кризисный менеджер.

Аноним
Re: Ахметжан Есимов назначен главой ФНБ...




Отправлено: 23.12.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ннн:
...это они создавали наше государство из ничего

Сначала всё прос***ши и разваливши...

§ pensioner
Re: Ахметжан Есимов назначен главой ФНБ...
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 23.12.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо народ вводить в заблуждение. Казахстан благодаря советской власти был мощной республикой с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Никто из сегодняшних руководителей на голом месте государство не создавал.
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§ KOS77
Re: Ахметжан Есимов назначен главой ФНБ...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ннн:
Есимов один из государственных деятелей нашего государства, ближайший соратник Ел Басы, это они создавали наше государство из ничего, благодаря таким как он наше государство состоялось, блестящи управленец или как говорят сейчас кризисный менеджер.

"Блажен, кто верует ...!")))
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Ннн
Re: Ахметжан Есимов назначен главой ФНБ...




Отправлено: 23.12.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Сначала всё прос***ши и разваливши...

те кто прос...шие, в начале 90х умотали в никуда откуда и пришли, а они создавали новый Казахстан из оставшихся развалин.

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