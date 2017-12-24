Ахметжан Есимов назначен главой ФНБ "Самрук-Казына"
Tengrinews.kz
Ахметжан Есимов назначен председателем правления фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.
"Сегодня по поручению Президента РК Нурсултана Назарбаева премьер-министр Бакытжан Сагинтаев и руководитель Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков представили коллективу АО "ФНБ "Самрук-Қазына" нового председателя правления - Ахметжана Есимова", - говорится в сообщении.
Ахметжан Есимов был назначен председателем правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" в августе 2015 года. До этого он занимал должность акима Алматы. С мая 2001 года по январь 2006 года он работал министром сельского хозяйства, заместителем премьер-министра. В январе 2006 года он вновь возглавил Министерство сельского хозяйства.
Бывший глава ФНБ "Самрук-Казына" Умирзак Шукеев назначен заместителем премьер-министра - министром сельского хозяйства РК. Умирзак Шукеев c 2011 года возглавлял фонд национального благосостояния (ФНБ) "Самрук-Қазына". В разные годы он был акимом Костанайской области, акимом Астаны и акимом Южно-Казахстанской области. В августе 2007 года Шукеев был назначен заместителем премьер-министра Казахстана.
"Перед фондом стоят очень важные задачи, поставленные Главой государства, в том числе по дальнейшей реализации программы трансформации", - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.
Он отметил заслуги Ахметжана Есимова перед страной и его профессионализм и ответственность в выполнении сложных государственных задач.
Как сообщается, за короткий период времени Есимов организовал эффективную подготовку и успешное проведение выставки EXPO-2017. Премьер-министр пожелал успехов новому председателю правления и коллективу фонда и отметил необходимость активизации работы по достижению обозначенных Президентом страны целей и задач.
Последние новости
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 0
Всего: 99
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Шопинг в стиле «бешеной собаки»
112: Хм.. Ну вот речь то тут о ценах, на Новый год.. Как то теперь и не ловко писать о ценах, зная что где то очень далеко от голода умирают животные.. Ты опять всё перепутал. Сейчас срочно...
Шопинг в стиле «бешеной собаки»
112: И еще помимо этого 29го должны привезти медведятину, а завтра лося.. Если это курганские банки с тушенкой, то там говядина. Мясо медведя не съедобное по той причине, что не зараженного мяса...
Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить
"Вы имейте в виду, что деньги даются с возвратом. Не просто так. Все деньги даются с возвратом. Но сейчас мы должны поддержать, чтобы банк начал работать. Мы оздоравливаем банковскую...
Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить
Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить (Назарбаев) Чувства в кулак, волю в узду! Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в ***! А не выполнил —...
Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
Народный контроль: Мне кажется что тут что то не так. Скорее всего мать девочки перед уходом в магазин отказалась покупать спиртное бабушке, и на таком фоне, когда личность находится в постоянном...